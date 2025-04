Martin Nečas zaváží puk do útočného pásma v utkání s Los Angeles. | foto: AP

Fin tehdy putoval do Caroliny, zatímco Nečas si v zámořské soutěži poprvé oblékl jiný dres, a to právě Avalanche.

„Tenhle tým hraje hodně na puku, což mi vyhovuje. Užívám si to tady a snažím se co nejlépe sehrát s ostatními, abych vyladil formu na play off,“ prohlásil český útočník.

V novém působišti se sehrává necelé tři měsíce, ve 30 zápasech nastřádal 28 bodů (11+17).

„Náš hokej pasuje k tomu, jak chce hrát on. Dozrál v elitního hráče ligy. Debatovali jsme o jeho hře a o tom, jak by měl hrát, protože si myslím, že může být faktorem X pro celou sérii,“ prohodil trenér Jared Bednar.

Hokejisté Colorado Avalanche slaví gól. Jmenovitě: Nathan MacKinnon (29), Martin Nečas (88), Devon Toews (7), Cale Makar (8).

Ten po Nečasově příchodu spoléhal na spolupráci českého hráče s hvězdným Nathanem MacKinnonem a Artturim Lehkonenem. A tah vyšel, nejnovější akvizice se s týmem sžila rychle.

„Během posledních let nabral velké sebevědomí. V Carolině se naučil hrát správným způsobem. Do našeho kádru dobře zapadl a je na něm znát nadšení, že je tady. To vždycky pomůže,“ těšilo Bednara.

Změny kolem Nečasovy pozice nastaly po uzávěrce přestupů, ve které Colorado získalo Brocka Nelsona z New York Islanders. Zkušený centr pak obsadil roli ve druhé formaci, kam se k němu po dvou týdnech přesunul rodák z Nového Města na Moravě.

„Ten kluk dovede létat. A je strašně šikovný,“ zářil Nelson. „Má skvělou techniku hole a navíc to s pukem umí v obrovské rychlosti. Hraje se s ním výborně. Dovede zatlačit na obránce soupeře, vytvoří si prostor a udělá v obraně vítr.“

Oba v posledních duelech, kdy už měli jistý postup do play off, sestavou ještě nuceně putovali, což způsobila MacKinnonova absence. Ten by ale měl být na start vyřazovací části k dispozici, lze tak očekávat, že se Nečas s Nelsonem opět setkají ve druhé lajně.

A na čem by měl podle Colorada český forvard po necelém čtvrtroce ještě zapracovat?

„Naše mužstvo je ofenzivně nadupané, ale také je dobré v defenzivě. A to se on ještě učí. Až se zlepší v bránění, ještě vyroste jeho ofenzivní stránka hry, protože bude trávit více času mimo naše obranné pásmo,“ mínil bek Erik Johnson.

Právě zodpovědná defenziva bude tradičně jedním z klíčů k zisku Stanley Cupu. Rozhodovat může už sérii v úvodním kole, kde na Nečasův celek čeká Dallas. První duel je na programu v neděli 20. dubna od 2.30 SELČ.

Kvůli systému nasazování do play off v NHL se tak trochu nešťastně velmi brzy potkávají třetí a pátý tým Západní Konference. Vzhledem k lednovým událostem bude navíc bitvu těchto celků zajímavé sledovat i ohledně porovnání Nečase s Rantanenem.

Finský šikula nejčastěji naskakoval s Roopem Hintzem a Jasonem Robertsonem v první formaci, po sérii porážek se ovšem ve středečním utkání s Nashvillem (1:5) objevil až ve třetím útoku. Ani tato změna ale šňůru porážek nezastavila, když Dallas padl posedmé v řadě.

Útočník Mikko Rantanen po druhé výměně v sezoně NHL už válí za Dallas.

Do bojů o Stanley Cup tak nenastupuje v ideálním rozpoložení. A nejde o jediné problémy, tým totiž přišel o svého druhého nejproduktivnějšího hráče Robertsona. Tedy o parťáka Rantanena, se kterým měli ambiciózní klub táhnout za vysněnou trofejí.

Vždyť finský forvard na začátku března podepsal v Texasu osmiletou smlouvu na 96 milionů dolarů, když po pouhém měsíci a půl opustil Carolinu. Změnu bral jako určité vysvobození, u Hurricanes se mu individuálně nedařilo, za 13 utkání stihl nasbírat pouhých šest bodů (2+4).

A zpětně si na toto angažmá po výměně, jejíž součástí byl Nečas, postěžoval. „Jsou čtyři týmy, za které budu hrát, ale vy mezi nimi nejste,“ měl oznámit teď už bývalému zaměstnavateli.

U Stars bodově ožil, v dosavadních 20 duelech zaznamenal 18 zápisů do statistik (5+13). V Coloradu byl ještě výraznějším hráčem, pravidelně si držel průměr více jak jednoho bodu na zápas.

V organizaci je nicméně stále krátce, dá se předpokládat, že s dalšími odehranými duely bude spolupráce s parťáky fungovat ještě lépe. Dallasu by přišlo vhod, kdyby progres nastal už v blížícím se play off.

Obzvláště pak v tak pikantním souboji, jakým série s Coloradem bezpochyby bude. I díky Nečasovi s Rantanenem.