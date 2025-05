Už v pátém klání prvního kola pomohl Coloradu dvěma asistencemi, jeho tým se však po třetí prohře ocitl pod hrozbou vypadnutí.

Nyní, v duelu číslo šest, se poprvé v rámci vyřazovacích bojů trefil, opět přidal nahrávku a navrch se při výhře Colorada 7:4 nad Dallasem dočkal ocenění pro první hvězdu utkání.

„Jsem nadšený, že utkání, na kterém tak záleží, vůbec můžu hrát,“ reagoval stále na tentýž dotaz.

Totiž zda necítí tlak, který pořád vyvěrá z lednové výměny s Mikkem Rantanenem. Aby ne, když teď finský hokejista, jeden z nejlepších borců v NHL, stojí v sérii na opačné straně, v dresu Stars. A šestadvacetiletý Čech převzal náročnou pozici u Avalanche právě po něm. Kdy jindy srovnat, kdo víc válí? „Ale o to se fakt moc nestarám, vždy jde akorát o hru,“ odvětil Nečas.

Jeho nejvýraznější moment nadešel v 25. minutě. A ani se u něj moc nenadřel, jelikož ho hvězdný spoluhráč Cale Makar rychlou nenápadnou přihrávkou křížem našel těsně u branky.

Nečasův gól v šestém duelu:

„Měl jsem jen hokejku na ledě a dotkl se puku,“ smál se Nečas a vyzýval ke slovu Makara, který doplnil: „Trochu mi poskakoval kotouč a viděl jsem Martina, jak tam přijíždí, tak jsem mu to hodil. On uklízel.“

Klasický střet přání

A přispěl k protažení hvězdami nabitého duelu, který přinese konec jednoho z favoritů. Před rozhodujícím kláním v texaské metropoli zas připomněl, jakých výkonů je schopný. Moc by si ho přál zopakovat v noci ze soboty na neděli (2.00).

Jak už to ale bývá, řada krajanů mu přeje jiný osud. Na dálku budou výbušného křídelníka sledovat nejenom tuzemští fandové, ale nad ránem jistě i realizační tým reprezentace v čele s Radimem Rulíkem. Ten Čechům v bojích o bájný Stanley Cup drží palce, ale jistě by ho potěšilo, kdyby s nimi mohl pracovat ve vlastním výběru. Je to každoroční klasika, střet přání, co vzbuzuje rozpaky.

A teď se v něm rozhodne, jestli si Nečas prodlouží sezonu v NHL minimálně o druhé kolo, nebo si urychleně zabalí a zamíří do dánského Herningu.

Ještě jedna „last minute“ posila

Podle informací MF DNES by zájem zahrát si na šampionátu měl, jeho povaha o tom svědčí dostatečně.

„Hrát za český nároďák je moje srdeční záležitost,“ prohlašoval loni po příletu do Prahy, kdy navíc dorazil v průběhu turnaje potlučený.

Také po této zkušenosti se zdá nepředstavitelné, že by ho snad Rulík a spol. přehlédli. Vedle dalších posil, Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou, přece minulý květen zásadně pomohl Čechům ke zlatu. I teď by jistě zvedl šance na úspěch. Ano, prožil poněkud turbulentní rok, kdy letní spekulace ohledně výměny utnul podpisem nové smlouvy, načež se po půl roce přece jen stěhoval do Colorada. Také tam se mu ale dařilo, dohromady posbíral 83 bodů, nejvíc v kariéře.

Dlouho okupoval přední příčky ligové produktivity, nakonec zakotvil na konci druhé desítky. Z Čechů se před něj propasoval jen čtvrtý Pastrňák, který účast na blížícím se mistrovství potvrdil v pondělí.

Pokud by v noci skončila sezona i Nečasovi a nepřivodil si nějaké zranění, reprezentace by se mohla opřít rovnou o dva své nejlepší hráče. To už nezní špatně, že?

Další velké posilování během šampionátu, jako loni, nehrozí. S jistou dávkou štěstí by ale mohl v průběhu akce přibýt i třetí nejproduktivnější Čech ze základní části NHL.

Zkušený útočník Tomáš Hertl prošel s Vegas do druhého kola, kde čeká Edmonton. Šance mají oba týmy víceméně vyrovnané, pokud by ale Golden Knights padli, Hertl by mohl dorazit na konec skupinové fáze, láká ho totiž právě spojení s Pastrňákem a Nečasem.

Tomáš Hertl přijímá gratulace ke gólu v play off.

Tradičně by se u něj asi řešilo zdraví, s nímž měl poslední roky potíže, a třeba loni ho kvůli vleklým komplikacím s kolenem klub na mistrovství nepustil. Tentokrát ale absolvoval skoro celou základní část a situace by mohla být nadějnější.

To David Kämpf do play off ještě nezasáhl, po zranění jen vysedává na tribuně. I tak se Torontu daří. Ondřej Palát se už dříve Rulíkovi omluvil, stejně tak brankář Jakub Dobeš.

V noci hrálo šestý zápas prvního kola St. Louis s Radkem Faksou, zbývajícím Čechem v NHL, proti Winnipegu. Jiří Kulich s Rochesterem i Matěj Blümel s Texasem pak patří mezi favority AHL, s nimi moc počítat nelze.

Hertl by tak byl asi posledním možným přírůstkem pro národní tým z NHL. Hned po Nečasovi.