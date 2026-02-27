Premium

Nečas útočí na maxima, dožene Pastrňáka? Brankář soupeře zvracel a musel střídat

  13:10
Zase vyčníval, podobně jako na olympijském turnaji. V NHL útočí na osobní maxima, je pouze otázkou času, kdy je překoná. Martin Nečas pouze mírnil porážku 2:5 s Minnesotou, z hokejistů Colorada se všaktrefil jako jediný. Po zápase se ale mluvilo především o brankáři soupeře. A nejen proto, že podal excelentní výkon.

Čtyřiačtyřicet zákroků, zatím nejvíc v aktuální sezoně. A pouze jeden inkasovaný gól. Filip Gustavsson si souboj s vedoucím celkem tabulky zámořské soutěže podmanil, hlavně díky němu Wild našli cestu k výhře.

„Několikrát nás zachránil,“ přiznal kouč John Hynes.

Také on se v závěru o hrdinu zápasu lehce obával. Zhruba minutu před závěrečnou sirénou se gólmanská jednička Minnesoty totiž zničehonic pozvracela v brankovišti a odjela na střídačku.

„Zprvu jsme vůbec netušili, že mu není dobře, až po polovině třetí třetiny jsme si všimli některých signálů. I tak nás držel, měl tam skvělé momenty. Bylo to od něj odvážné,“ ocenil trenér švédského reprezentanta.

Za stavu 4:1 poslal mezi tři tyče náhradníka Jespera Wallstedta, který udržel nulu pouhých sedm vteřin. Kvůli Nečasovi a jeho přesné ráně z levého kruhu při hře v šesti.

Český útočník těžil z perfektní nahrávky Nathana MacKinnona. Nedávní soupeři, kteří se na olympijském turnaji střetli hned dvakrát, už zase tvoří jednu z nejnebezpečnějších dvojic v NHL.

Překoná Martin Nečas svůj bodový rekord v NHL?

To ukázali už v prostředním dějství, kdy kanadský centr nabral rychlost ve středním pásmu, po přejetí modré čáry přenechal puk svému parťákovi, s jehož ostrou dělovkou pod horní tyč nemohl Gustavsson nic dělat.

Ani jejich osvědčená spolupráce tentokrát na vítězství nestačila.

Kontaktní gól sice přinesl Coloradu malou naději, ale jen na pár okamžiků. V čase 59:28 uklidnil Matt Boldy hosty trefou do prázdné branky, utkání zakončil se skvostnou bilancí 2+2.

Valerij Ničuškin se snaží zasunout kotouč za Filipa Gustavssona.

„Proti týmům, jako je Minnesota, musíte být stoprocentní, jinak vás potrestají. My tentokrát nebyli úplně ve formě, několik věcí se mi nelíbilo, třeba i naše disciplína,“ poukázal trenér Jared Bednar na šest vyloučení a dvě neubráněná oslabení.

Nečas se zařadil k menšině pozitiv, které utkání přineslo. Na ledě strávil více než čtyřiadvacet minut (24:21), přesně o minutu víc než MacKinnon. Navázal na povedené vystoupení proti Utahu (4:2), první duel po návratu z Milána ozdobil brankou a asistencí.

Pokračuje tam, kde před akcí pod pěti kruhy skončil.

Aktuálně se drží na šestašedesáti bodech (25+41), osobní maximum z ročníku 2022/23 (71) má na dosah. A k vyrovnání počtu branek z téže sezony mu schází už jen tři přesné zásahy.

Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

Avalanche už sice nejsou tak dominantní jako v první polovině základní části, ale tabulku NHL stále vedou. O pět bodů před Minnesotou, Tampou a Carolinou.

Týmová pohoda může české hvězdě poskytnout více prostoru k tomu, aby se mohla soustředit sama na sebe a dostala se do co nejlepší pohody před blížícím se play off.

A kdo ví, třeba se Nečas ve zbytku sezony v tabulce produktivity vyhoupne i před Davida Pastrňáka, jenž proti Columbusu zapsal jubilejní padesátou asistenci a momentálně má na krajana náskok šesti bodů.

I souboj dvou krajanů se vyplatí sledovat. Pokud si tahoun Colorada udrží vysoké tempo, může se ještě zamotat.

Martin Nečas, útočník Colorada, se snaží tečovat puk před brankou Minnesoty.
Útočník Martin Nečas (Colorado) po jedné ze svých branek proti Minnesotě.
Minnesotský obránce Zach Bogosian si snaží zpracovat puk před Martinem Nečasem z Colorada.
Valerij Ničuškin se snaží zasunout kotouč za Filipa Gustavssona.
43 fotografií
