Nikdo není lepší než on. Nečas v NHL po pauze září, neuznaný gól ho však rozčílil

Tříbodový zápis načal v páté minutě. V přečíslení našel mezi kruhy Nathana MacKinnona, jenž se v koncovce nemýlil.
Za dalších šest minut si Nečas připsal druhou asistenci. Zpoza brány nahrál Brentu Burnsovi, který posunul kotouč na skórujícího Gabriela Landeskoga.
Kapitán Avalanche vytvořil podruhé za sebou elitní útok s MacKinnonem a Nečasem, dohromady nastřádali osm bodů.
Tříbodový Nečas řádil proti LA, Vladař vychytal výhru na ledě Toronta
„Myslím, že jejich lajna byla vynikající,“ chválil trenér Jared Bednar. „Byli nebezpeční po celý zápas, už od začátku. A nepolevili.“
O tom vypovídá i Nečasův gól pouhé dvě vteřiny před koncem, kdy Colorado díky dobrému napadání získalo puk a rodák z Nového Města na Moravě se stihl prosadit ještě před závěrečnou sirénou.
Slavit přitom mohl už dříve, v prostředním dějství dorazil kotouč za Antona Forsberga. Jenže sudí předčasně přerušili hru v domnění, že měl švédský brankář puk pod kontrolou. A gól tak neplatil.
„Nevím, nikdy to nepřikryl. Byli jsme dvě minuty v útočném pásmu, tohle mě naštvalo,“ čílil se Nečas, který se tak mezi střelce zapsal až na konci.
Šlo pro něj o 26. přesný zásah v sezoně, pouhé dvě trefy mu chybí k vyrovnání střeleckého maxima z ročníku 2022/23.
Ze stejné sezony pochází i zápis, který nyní Nečas vyrovnal – počet bodů v základní části v jednom klubu. Dostal se na 71 zápisů do statistik (26+45).
Na dosah má rok starý výkon, kdy v Carolině a Coloradu nasbíral dohromady 83 bodů. Ten s největší pravděpodobností překoná, do konce základní části by totiž mohl odehrát ještě 23 utkání.
A ve hře je i pokoření magické stobodové hranice. Právě na tuto metu má nyní rozjeté tempo, v současné formě to pro něj může být dosažitelná úroveň.
Po olympijských hrách, kde byl nejproduktivnějším Čechem, v zámoří září. Za čtyři zápasy získal už devět bodů, nejvíce ze všech hráčů.
Nečas útočí na maxima, dožene Pastrňáka? Brankář soupeře zvracel a musel střídat
Vyhoupl se tak na osmé místo produktivity celé NHL. Těsně před ním je David Pastrňák, jenž má o bod více a jeho náskok na krajana se po turnaji pod pěti kruhy výrazně snížil.
Z Nečasových výkonů mohou mít v Denveru radost, nejlepší celek soutěže si připsal už 40. vítězství v sezoně.
„Zatím jsme ale nic nedokázali. Jako tým máme vysoká očekávání a vysoké standardy v naší šatně a tak to bude i nadále,“ hlásil přesto kapitán Landeskog.
Avalanche totiž primárně cílí na Stanley Cup. A při cestě za trofejí budou spoléhat i na ve formě hrajícího Nečase.