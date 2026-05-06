Že Nečas v play off vadne? Kritika už není na místě, řekl kouč. A Čech oslnil parádou

„Posledně jsme dobře začali, teď bychom v tom chtěli pokračovat. Jsme čerství, vyhecovaní, nemůžeme se dočkat dalšího domácího zápasu,“ líčil Nečas po úvodní vítězné přestřelce 9:6, v níž zaznamenal tři asistence. A zároveň krátce před druhým pokračováním 2. kola vyřazovacích bojů.
Právě on do něj vletěl plný elánu a naplnil svá slova. Běžela třetí minuta utkání, když s hvězdným parťákem Nathanem MacKinnonem vyvážel kotouč z obranného pásma.
V mezičase si ho oba hned čtyřikrát předali a poslední úsek vyšel právě na sedmadvacetiletého Čecha, který bouřlivě slavil první trefu v tomto play off. V rychlosti přijal zadovku, zamířil mezi kruhy a z bekhendu zakončením do pravého horního rohu poslal Avalanche do vedení.
Moc dlouho netrvalo, jen šest sekund. Domácí ve zmatku okamžitě po buly nechali volného Kaprizova a ten z úniku srovnal.
Po patnáctigólovém pondělku už však Colorado další divočinu připouštět nechtělo.
„Vždy musíme začít od obrany, protože šance dopředu si pokaždé nějaké vypracujeme,“ nabádal Nečas. „Přesilovky budou dál precizní, můžeme narušovat jejich akce, chodit do protiútoků. Ale hlavně je potřeba se hlídat vzadu.“
Nečas dvěma body nasměroval Colorado za druhou výhrou proti Minnesotě
To se tentokrát rovněž povedlo. Minnesota sice byla aktivnější, celkově vyprodukovala o patnáct pokusů víc. Ale výhru 5:2 i odskočení v ostře sledované sérii dvou silných celků si zajistil ten z Denveru.
A navrch se ujaly i jeho přesilovky. Jedna z gólových akcí opět začala u Nečase, kdy puk koloval od něj a dál na jeden dotek přes MacKinnona, až na zblízka do odkryté branky střílejícího kapitána Gabriela Landeskoga.
Wild na tuto trefu už odpověď nenašli, naopak nabírali ztrátu a jen korigovali skóre. Nečasovy odhady a plány se naplnily. A ne samy od sebe, nýbrž s velkým přispěním žďárského rodáka.
„Některé kritické hlasy na Martyho adresu z dřívějších let možná byly oprávněné, i jsme o tom spolu mluvili. Ale že něco platí dnes, ještě neznamená, že to tak bude i zítra,“ hájil svého svěřence po utkání kouč Jared Bednar.
V úvodním kole s Los Angeles působil Nečas zabržděně, ostatně celý tým budil zejména v prvních dvou vystoupeních rozpaky.
Avšak v případě českého útočníka se jak statistický, tak herní pokles během play off odrážel takřka ve všech ročnících už při angažmá v Carolině, snad jen vyjma vyřazovacích bojů v roce 2024.
Loni dokonce experti označovali Dallas za vítěze velkého trejdu, když Mikko Rantanen, který v Coloradu vyklízel pozici pro Nečase, svůj bývalý tým vyřadil mimo jiné hattrickem v sedmém zápase. Zatímco jeho nástupce se v řadách Avalanche při rozhodujícím střetu neprosadil.
Pálí Ran-tatata-nen. Frajer, co poslal Nečase a MacKinnona na mistrovství světa
„Teď už ta kritika není na místě, Marty tvrdě dřel, aby se stal spolehlivou součástí našeho týmu, i v obranné hře. Říkal jsem mu, že pokud bude hrát s Natem (MacKinnonem) a čelit těm nejlepším, musím mu věřit. A že tam nemůže hrát jen podle toho, jak dobrý je v útoku. On to pochopil a jeho hra se zlepšila komplexně,“ doplnil Bednar.
Coby trenér vede nejlepší tým základní části NHL, který Nečas podpořil rovnou stovkou bodů, osobním maximem. Teď přidal dalších sedm v šesti utkáních play off a k dalšímu vlastnímu rekordu mu chybí už jen tři zápisy.
Podle toho, jak výtečně si vede v souboji s rovněž nabitým protivníkem, který po vyřazení třetího Dallasu jasně figuruje mezi aspiranty na titul, by pro něj neměl představovat velký problém.
Však i díky jeho příspěvkům Avalanche zůstávají společně s Carolinou jedinými neporaženými mužstvy při tažení za Stanley Cupem. Nejcennější odpovědí na dlouhodobé pochyby.