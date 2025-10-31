Nečas doufal: Podepište mě! S výjimečným týmem chce v novém domově Stanley Cup

„Jsem nadšený, že se to podařilo dotáhnout. Těším se na to, co nás čeká. Teď se můžu prostě soustředit jen na hokej, na výhry, a udělat všechno pro to, abych přivedl Stanley Cup zpět sem do Colorada,“ líčil spokojeně Nečas.
Ve čtvrtek podepsal osmiletý kontrakt, ročně si přijde na 11,5 milionu dolarů (přibližně 242 milionů korun). Od příští sezony tak bude figurovat mezi dvaceti nejlépe placenými hráči.
A důvěru vedení potvrzuje i sedmiletá klauzule o nevyměnitelnosti. Pokud tak Nečas nebude chtít, nikam se během této doby stěhovat nebude.
„Je skvělé, že se konečně můžu někde usadit, mít dlouhodobou smlouvu a zaměřit se jen na vítězství, na nic jiného. Jsem opravdu šťastný, že teď můžu tohle místo nazývat svým domovem,“ pochvaloval si šestadvacetiletý útočník.
Ten v ambiciózním celku září po boku hvězdného Nathana MacKinnona, záda mu kryje zřejmě nejlepší obránce současnosti Cale Makar.
„Skupina hráčů je úžasná. V Carolině jsem byl ve skvělém týmu, ale když jsem přišel sem a viděl, jak dobří kluci tady jsou a jak výjimečný tenhle tým je, byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem tu chtěl podepsat,“ přiblížil Nečas.
Opět prožívá vydařený úvod sezony, v 11 duelech zapsal 13 bodů (7+6), lépe jsou na tom pouze zmínění MacKinnon a Makar.
„Jeho rychlost, dovednosti a talent sem skvěle zapadly. Upřímně, zapadly by kamkoli. Je to výborný hokejista a máme štěstí, že ho tu máme,“ netajil spokojenost s českým forvardem generální manažer Chris MacFarland.
„Takové hráče je těžké najít, těžko se získávají. Buď je musíte draftovat, nebo za ně zaplatit vysokou cenu — ať už na trhu volných hráčů, nebo v trejdech,“ vysvětlil MacFarland.
Mohl si tak odškrtnout jedno z nejdůležitějších rozhodnutí. Další přijde velmi brzy, po příštím ročníku totiž skončí smlouva Makarovi. A je jasné, že půjde o další obří kontrakt.
Také proto se dlouho řešila výše Nečasova kontraktu, aby měl klub z Denveru prostor pod platovým stropem. Ten ale v následujících letech poroste, a tak se vedení rozhodlo štědře odměnit rodáka z Nového Města na Moravě.
„Jsme tu proto, abychom vyhrávali. Musíte najít rovnováhu mezi trhem, interním srovnáním a budoucí strukturou týmu. Měli jsme pocit, že tohle je ta správná rovnováha,“ líčil generální manažer Avalanche.
Jeho klub se opakovaně řadí mezi největší adepty na zisk Stanley Cupu. V Západní konferenci ovšem čelí silné konkurenci, v posledních dvou sezonách Colorado nestačilo ve vyrovnaných sériích na Dallas.
Slavnou trofej naposledy získalo v roce 2022, k další má pomoci i odchovanec Žďáru nad Sázavou, který v organizaci může zůstat až do roku 2034. Šancí tedy bude dostatek.
„Vzhledem k tomu, jak bruslí a jak se o sebe stará, věříme, že většina těch let bude opravdu velmi produktivní část jeho kariéry,“ vyhlížel MacFarland.
V to samé doufá i Nečas a celý Denver.