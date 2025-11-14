Premium

Hattrick? Díky, odmítám! Čtyřbodový Nečas nechal skórovat kapitána: Nahraju mu vždy

  13:20
Od Calea Makara obdržel skvostný pas za obranu Buffala. Času na zakončení měl hodně, párkrát ještě stihl zamíchat hokejkou a gólmana překonal nekompromisně střelou do horního růžku. Po pouhých 52 vteřinách odšpuntoval Martin Nečas jízdu Colorada za další výhrou v NHL (6:3), kterou nakonec český útočník korunoval čtyřmi body.

„Je fajn, když musí druhý tým dohánět a my prostě hrajeme svoji hru,“ líčil Nečas. Jako první v historii organizace dokázal v průběhu jedné sezony skórovat v úvodní minutě ve třech různých zápasech.

Na konci října proti Vegas potřeboval na gól 41 vteřin, hned v dalším utkání proti San Jose dokonce pouze 30 sekund.

Také proti Buffalu nyní potvrdil, že mu vstupy vycházejí.

Nečas v NHL zazářil čtyřmi body, Faksa pomohl vyhnat Dobeše z brány

„Náš start se mi moc líbil, přesně o tom jsme před zápasem mluvili,“ přiblížil kouč Jared Bednar. „Hráli dva zápasy po sobě. Je to mladý tým, který prohrál několik zápasů v řadě. Věděli jsme, že budou hladoví. Proto jsme se snažili na ně rychle nastoupit.“

Vydařený start stvrdil po šesti minutách Nečasův parťák z útoku Artturi Lehkonen, u jehož zvýšení na 2:0 si český forvard připsal druhý bod za asistenci.

„Nemyslím si, že pak můžeme polevit. I když třeba nezačnete dobře, pořád se snažíte ze všech sil. Plýtváte energií, tak ať to alespoň stojí za to. A vést v první třetině je vždycky dobré,“ upozorňoval Nečas.

Artturi Lehkonen (vlevo) a Martin Nečas oslavují trefu Colorado Avalanche.

Buffalo poté sáhlo ke změně v brankovišti, trenér Lindy Ruff se pokusil tým probudit. A to se mu podařilo. „Nevzdali to, musíme jim dát kredit,“ ocenil soupeře Bednar. „My jsme pak udělali pár chyb.“

Právě po nich Sabres duel zdramatizovali, ve druhé části dokázali srovnat na 3:3.

Obrat ale i kvůli Nečasovi dotáhnout nezvládli. Šestadvacetiletý forvard si druhý přesný zásah nechal na 57. minutu, když využil nabídku Nathana MacKinnona a z mezikruží vypálil opět do horního rohu.

Avalanche se tím dostali do vedení 5:3, pátou výhru v řadě posléze ještě korunoval gólem do prázdné brány kapitán Gabriel Landeskog.

A ano, tušíte správně. Po Nečasově asistenci. Čtyřbodovým představením předvedl rodák z Nového Města na Moravě nejlepší výkon v sezoně.

Že v ní mohl zkompletovat premiérový hattrick? „Vždy nahraju kapitánovi, když ho vidím volného. Tak to prostě je,“ vysvětlil Nečas.

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Trenér Bednar měl na situaci trochu jiný pohled.

„Zřejmě nebyl v dobrém úhlu, aby skóroval sám,“ řekl odlehčeně. Načež ale už s vážnou tváří dodal: „Je to nesobecký kluk.“

Landeskog se tak díky Nečasovi prosadil podruhé v řadě, předtím ale zažíval smolné období, kdy o góly opakovaně přišel po zásahu trenérské výzvy.

Video zasáhlo také na konci první třetiny proti Buffalu, kdy rozhodčí okamžitě signalizovali, že Landeskogova trefa neplatí. Colorado se verdikt pokusilo zvrátit, což se ale nepodařilo.

Mrzet to ale klub z Denveru nakonec nemuselo. Především díky Nečasovi, jenž zazářil.

„Prožil vydařený večer, byl dobrý dopředu i dozadu. I když máme jiné kluky na hru pěti proti šesti, chtěl jsem, aby tam Martin za odměnu po takovém výkonu byl,“ uzavřel Bednar.

Daňový ráj pod Alpami. Zug láká české hvězdy, nabízí i „sportovní vězení“

Premium
Český útočník Daniel Voženílek v dresu švýcarského Zugu.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Při pohledu na přibližně třicetitisícový Zug se vám naskytne pro Švýcarsko typický obrázek. Rozlehlé jezero, na jehož okraji město leží, obklopují horské masivy. Minimálně v jedné věci ale přesto...

13. listopadu 2025

Umím dělat velké zákroky, věří Subban. Pardubicím chce pomoci k titulu

Kanadský brankář Malcolm Subban.

Může se zdát trochu šílené, že kolem instagramového účtu hokejového Dynama začal v posledních dnech kroužit P. K. Subban. Jeden z nejlepších obránců historie NHL, který mohl do té doby o pardubický...

13. listopadu 2025  11:30

