Nečas parádně našel Dzingela. Neuvěřitelný pas, chválil jej spoluhráč

Nečasovi pomohlo i štěstí. K puku se dostal poté, co obránce Columbusu Ryan Murray v polovině první třetiny zlomil hokejku při rozehrávce ve vlastním pásmu. Ovšem zbytek, to už byla ryzí šikovnost českého mladíka, který rychlým manévrem ze strany vytáhl gólmana Joonase Korpisala z brankoviště.

„Řada hokejistů NHL by se v takové chvíli pokusila zasunout puk bekhendem, ale on zachoval klid a využil své výhody poté, co Murray zlomil hůl,“ vyzdvihoval Nečasovo řešení situace komentátor Tripp Tracy.

20letý útočník opravdu nezpanikařil. Místo toho, aby se pokusil zakončit přes pravý beton brankáře, chytrou zadovkou našel volného Ryana Dzingela. Tomu už zbývalo jen upravit si puk na čepeli a trefit odkrytou branku soupeře, jehož dres v závěru loňské sezony sám oblékal.

„Seběhlo se to rychle, byla to věc instinktu. Od Martina to bylo neuvěřitelně zahrané. Už jen, že o mně věděl...“ chválil mladého spoluhráče o přestávce Dzingel.



Pro Nečase to byla čtvrtá asistence a celkově šestý bod v této sezoně. Carolina se díky této trefě dostala do vedení 2:1. Přestože posléze svůj náskok ještě zvýšila, z utkání bere nakonec jen bod po porážce 3:4. Columbus ztrátu dohnal a rozhodl v prodloužení.

Podívejte se na gól Ryana Dzingela po přihrávce Martina Nečase: