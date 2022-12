Ideální vánoční dárky? Hokejka, brusle, výstroj, vzpomíná Nečas

Už čtvrtou celou sezonu tráví v nejprestižnější lize světa odchovanec žďárského hokeje Martin Nečas. Zatímco loni zůstal za svými možnostmi, letos v dresu Caroliny zase řádí a baví se hokejem.

„Chci ukázat víc,“ stanovil si před novou sezonou.

A to se třiadvacetiletému útočníkovi, který byl draftován v roce 2017 jako dvanáctý v pořadí, zatím daří. Na podzim se držel v top 20 bodování NHL, nyní se pohybuje v páté desítce s průměrem bod na zápas. Pár bodíků za hvězdami Stamkosem, Ovečkinem, MacKinnonem nebo Nylanderem…

Mezi českými hokejisty je druhý za Pastrňákem. „Začátek sezony byl dobrý, daří se nám i týmově, jsem spokojený,“ hlásí z půlmilionového města Raleigh v Severní Karolíně.

„Canes“ znovu patří mezi nejlepší týmy v NHL, po 34 zápasech drží ve Východní konferenci druhé místo.

Jaký si dává Martin Nečas na přelomu roku osobní cíl? „Pokračovat takhle dál. Není to tolik o bodech jako o hře. A když je moje hra dobrá, body přicházejí. Na to se soustředím,“ přesvědčuje. „Když budeme hrát dobře jako tým, budou body přibývat,“ má jasno.

Vysněný Stanley Cup je však pořád ještě daleko. „Je odehraná zhruba třetina sezony. Bodů máme dost, hrajeme hodně těsných zápasů, nevítězíme o moc gólů, naše hra je stavěná spíš defenzivně. Hrajeme každý zápas asi tak, jako bychom chtěli hrát v play off,“ popisuje Nečas.

Martin Nečas oslavuje se spoluhráči svůj gól v duelu s Pittsburghem.

„Přemýšlet dopředu“

K lepším výkonům se odpíchl díky poctivé kondiční přípravě s Milošem Pecou, v létě se vyhnul zranění a zapracoval taky na psychice. Rozhodl se totiž využít pomoci Mariana Jelínka. „Řešili jsme to hlavně před sezonou, teď spolu v kontaktu tolik nejsme. Určitě mi pomohl,“ kvituje spolupráci s mentálním koučem, který se věnoval i Jaromíru Jágrovi.

Co Jelínek Nečasovi radil, nechce hráč podrobně rozebírat. „Učím se zapomenout na věci, které se nepovedly. A přemýšlet dopředu, o příštím utkání,“ shrnuje obecně.

Minulý týden byl Nečas čtyři zápasy bez bodu. O víkendu ale znovu přesvědčil, že na něj může kouč Rod Brind'Amour spoléhat. Proti Dallasu si připsal dva body za gól a přihrávku, svou trefou navíc rozhodl prodloužení. V hledišti už jeho parádnímu představení přihlíželi i jeho nejbližší. Na Vánoce totiž přiletěli rodiče i sestra Aneta s přítelem. „Je to už taková tradice, Vánoce slavíme společně,“ říká mladík, který v USA žije s přítelkyní Nikolou.

Rodina za ním přijela i díky tomu, že mají „Canes“ příznivé rozlosování. Po dvou dlouhých tripech z úvodu sezony má Carolina od 18. prosince do Silvestra na programu sedm zápasů, z toho jediný venku.

A Nečasovi se daří, v noci na pátek pomohl v Pittsburghu gólem k výhře 4:3 v prodloužení. V noci na sobotu zase dvěma asistencemi přispěl k vítězství 6:5 nad Philadelphií.

A mezitím si hráči od hokeje odpočinou při třídenní vánoční pauze. To znamená, že se Nečasovi sejdou u jednoho stolu. „U nás je to taková česká klasika. Slavíme čtyřiadvacátého, ne pětadvacátého jako tady v Americe,“ prozradil hokejista.

Slavnostní večeři nachystá na Štědrý den paní Nečasová. „Míváme řízky a bramborový salát. Kapra bychom tady asi ani nesehnali, navíc jsem ho nikdy moc nemusel,“ překvapuje příležitostný rybář.

Rodina tak spolu může trávit víc času než v Martinových teenagerovských letech. Na přelomu roku si totiž obvykle plnil reprezentační povinnosti. „Vánoce mám spojené s dvacítkami, na juniorském šampionátu jsem byl celkem třikrát, svátky jsem většinou prožil s kluky z týmu, bylo to jiné,“ srovnává.

Co si vybavuje z dětství? „Na Vánoce jsem se vždycky těšil, asi jako každý. Jako menší jsem si přál hokejové věci, pod stromečkem jsem měl většinou hokejku, občas brusle,“ líčí.

A táta, Martin Nečas starší, jen přitakává. „Marťas míval vypsané na ‚A čtyřce‘ značky hokejek a bruslí, které si nejvíc přál, a taky z toho pak měl největší radost. Tu měl i ze značkového oblečení, ale vůbec ho nelákaly hračky, skládačky, to ho vůbec nebralo,“ vzpomíná otec. „Hokej bavil kluka odmala, Vánoce tomu byly uzpůsobené.“

Ve sportovně založené rodině tak byl hokej na prvním místě i o svátcích. „Každý koupil nějakou část výstroje. Když jsme šli na návštěvu k rodičům, většinou u nich děti taky dostaly nějaké věci na sport,“ dodává.

Martin Nečas (vlevo) z Caroliny střílí na branku Seattlu. Bránit se mu v tom snaží Jamie Oleksiak.

Místo válení se u pohádek většinou následoval mezi svátky vícedenní turnaj. „Život byl hokeji přizpůsobený v létě i zimě,“ dodává Nečas starší, který nyní působí jako generální manažer druholigového SKLH Žďár nad Sázavou.

Vzpomínka na letní exhibici

Áčku Žďáru se však aktuálně nedaří a sbírá jednu porážku za druhou. Letos v srpnu se ovšem klub zviditelnil uspořádáním exhibice Hvězdy 2022, žďárský zimák praskal ve švech. Hlavními tvářemi benefiční akce byli Jakub Voráček a právě Nečas junior, kapitáni obou týmů.

Výtěžek akce rozdělili organizátoři mezi Nadaci Jakuba Voráčka, organizaci Popálky a žďárskou hokejovou mládež. „Byla to vydařená akce, konala se poprvé, nějaké věci mohly být určitě lepší, ale hlavní myšlenka se splnila – vydělat peníze na charitu a také pomoci žďárskému hokeji, který si to také zaslouží,“ ohlíží se odchovanec klubu z Bouchalek.

Příští rok se tato exhibice uskuteční v Havířově. „To, co jsme letos podnikli ve Žďáře na poslední chvíli, byl blázinec. To už bych takto nikdy nedělal. Plánujeme uspořádat větší akci, třeba i s nějakým koncertem, třeba každý druhý rok, ale záleží na spoustě okolností,“ nastiňuje další plány Nečas senior, manažer klubu, jenž oceňuje obrovskou pomoc rodičů malých hokejistů.

Letos v srpnu se stal Martin Nečas jednou z hlavních tváří benefičního zápasu Hvězdy 2022.

A co si jeho syn, opora Caroliny a jeden z nejrychlejších bruslařů v NHL, přeje do nového roku? „Hlavně ať jsou všichni zdraví, to je hlavní věc,“ zdůrazňuje Martin Nečas. Ví, o čem mluví, jeho český parťák v týmu „Canes“ Ondřej Kaše se zranil hned v úvodu sezony a od té doby kvůli otřesu mozku pauzíruje.

Novoroční předsevzetí si nedává, snů a cílů však má před sebou dost. Třeba zahrát si All-Star Game. „To by bylo hezké. Kdybych takto pokračoval, šance určitě je. Je to další věc, o které člověk sní, když hraje NHL,“ prohodí.

A taky má někde v hlavě myšlenky na Stanley Cup. „Po tom už toužím delší dobu,“ uzavírá s úsměvem.