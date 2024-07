POHLED: Nečasova šťastná třináctka? Jediná věc může štvát dravce ze Žďáru

Gáže se mu zvýší víc než dvojnásobně, což není zrovna málo.

Vyhne se arbitráži, při níž by se v neděli před rozhodcem přel se šéfy Hurricanes o částku, kterou si zaslouží. Klub by na něj vytáhl řadu ošklivých názorů a statistik.

Jakkoliv se sporné řízení v NHL bere jako součást byznysu, často po něm zůstávají šrámy na duších hokejistů. Bitva se ale nekoná, našlo se smírné řešení, pro Nečase docela výhodné.

Až brilantnímu bruslaři se zvlášť šikovnýma rukama tento kontrakt vyprší, bude volným hráčem bez omezení. A pak si může svobodně vybírat z nabídek zájemců z celé ligy.

Vzhledem k nedávnému odchodu řady zkušených borců z Caroliny se mu rýsuje šance na lepší pozici v sestavě. Pryč jsou Teräväinen, Guentzel i Kuzněcov.

A tak se s ním nyní počítá na křídlo druhé lajny, v níž by se měl potkat s kamarádem Svečnikovem, se kterým si rozumí na ledě i v soukromí. Mezi nimi se zřejmě vystřídají Kotkaniemi s Drurym.

Pro Nečase se uvolnilo místo taky v první přesilovkové pětce. Právě v početní převaze se nabízí hojná bodová sklizeň. Nedivil bych se, kdyby číslo 88 proto v sezoně 2024/25 překonalo svůj osobák z předminulého ročníku: 28 + 43 = 71.

Jistě, zřejmě by mu prospěla výměna a volnost v jiném týmu, kde by víc využili jeho předností. Nečas na květnovém šampionátu v Praze náležitě předvedl, co dokáže, když se zbaví taktických pout. Diváky jeho akce přiváděly k nadšení.

Zato Hurricanes mu od draftu stále přistřihovali křídla. Nenechali dravce ze Žďáru nad Sázavou vyniknout tak, jako například Boston podporoval v útočných experimentech Pastrňáka nebo kdysi Pittsburgh dalšího krajana Jágra.

Je třeba si uvědomit, že ne každý trejd by pro něj znamenal požehnání. Vždyť on sám zarazil domluvený obchod Caroliny s Columbusem, který se v soutěži dlouhodobě potácí u dna. Dal najevo, že s Blue Jackets nepodepíše novou smlouvu. A bylo po „kšeftu“.

Navzdory zklamání z přísné výchovy v klubu „Canes“, podle mnohých znalců až přehnaně striktní, ho může potěšit, že zůstává ve známém prostředí. Nemusí si zvykat na novinky.

Lehce oslabená Carolina se podle papírových předpokladů stále udrží mezi kandidáty na postup do play off.

Nečas by v ní rád převzal vůdcovskou roli. Motivace mu neschází. Řídí se radou svého táty, bývalého špičkového běžce na lyžích, a příliš se neohlíží kolem sebe. Soustředí se na sebe.

Nezahlcuje se vztekem ani jinými černými myšlenkami. V letní přípravě znovu odhodlaně dře pod velením kondičního trenéra Peci.

Leda primitivní styl, který v Hurricanes razí kouč Brind’Amour by změnil, kdyby bylo na něm. Nedá se však očekávat, že kovaný Kanaďan přestane razit klasickou strategii založenou na nahazování puků ze středního pásma.

Nečas by kotouče mnohem raději kontrolovaně zavážel do útočné třetiny, než by je podle Brind’Amourova rozkazu napaloval a pak se o ně zarputile rval u mantinelu.

On však chápe, že máloco je na světě ideální. Ví, že se situace pro něj mohla vyvinout o dost hůř. Věří si.

Já si myslím, že se mu jeho přístup vyplatí. A že brzy v NHL vyletí až ke hvězdám.