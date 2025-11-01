Premium

Velký hlupák se musí něco přiučit! Nečas radil Burnsovi, pak předvedli parádní akci

Autor:
  12:36
Urostlého vousáče zná celý hokejový svět, českého rychlíka si všímají zámořští fandové především v poslední době. Ovšem v pátek večer se jim předvedli spolu při parádní akci, která skončila vítězným gólem Colorada proti Vegas (4:2). Brent Burns skóroval, Martin Nečas po krásné sólo akci nahrával. A kanadský zadák pak ještě pobavil novináře.
foto: NHL.com

Burns v březnu oslavil čtyřicátiny, Nečasovi je teprve 26 let. I tak se ale dříve v zápase nezdráhal staršího spoluhráče lehce napomenout, což prozradil vytáhlý obránce v pozápasovém rozhovoru s novináři.

„Je vtipné, jak to nakonec dopadlo, protože v první třetině jsme my dva měli podobnou akci, jen jsem útok tolik nepodpořil. A on mi to dal jasně najevo!“ říkal Burns.

Nečas třemi body táhl Colorado k výhře proti Vegas, gól Hertla domácím nestačil

Napodruhé už se polepšil, Nečasovu myšlenku včas pochopil a když český útočník vlétl do pásma a začal se točit kolem své osy, on už projížděl přes modrou čáru.

Nečas přesně přihrál, Burns si puk srovnal na čepeli a vypálil pod břevno. V polovině třetí třetiny vstřelil třetí gól Avalanche, Colorado nakonec porazilo Vegas 4:2.

Podívejte se na hezkou Nečasovu akci, kterou zakončoval Burns:

„Ale bylo správně, že mi to řekl. Odpověděl jsem mu, že se velký hlupák zkrátka musí poučit. Udělal to pak parádně, hezky se na to dívá,“ dodal Burns.

Deset minut před koncem navyšoval na 3:1, Vegas pak ještě díky Marnerovi snížilo, ale Colorado pojistilo výhru gólem do prázdné branky. Když ji Makar přes celé kluziště trefil, znova mu nahrával Nečas.

Ten tak odcházel ze zápasu s bilancí 1+2, sám totiž ještě otevíral skóre.

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Už po 41 vteřinách zápasu jasně ukázal, že ani po podpisu životního kontraktu nemá v plánu brzdit, dál si drží skvělou fazónu.

„Odehrál vynikající utkání a potvrdil svou aktuální formu. Jsem s ním moc spokojený,“ ocenil hlavní kouč Avalanche Jared Bednar.

Po 12 zápasech má na kontě už osm gólů a stejný počet asistencí. V ligové produktivitě uzavírá první desítku. Na zatím nejlepšího Eichela z Vegas ztrácí jen tři body.

Kde až se zastaví?

