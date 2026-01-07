Čistě matematicky tedy vše vychází. Nečas válí, srší z něj elán, nepropadá do krizí. Dosud si jen v deseti utkáních nepřipsal gól ani asistenci. Jeho vytříbené dovednosti náramně ladí s nadpozemským kumštem Cala Makara a Nathana MacKinnona. Jeho naděje se jeví reálně, ale i křehce. V divoké vřavě mezi mantinely nevíte, co se přihodí v příští vteřině. Hokejové božstvo se nejspíš každé předpovědi od srdce zasměje.
Martin vyřešil situaci s kontraktem. Věří mu trenér i spoluhráči. Hraje velmi uvolněně, sebevědomě, nezištně.