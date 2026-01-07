Premium

Třetí Čech v dějinách NHL míří na stovku. Blesk ze Žďáru má slušně našlápnuto

Fotogalerie 72

Martin Nečas v zápase s Carolinou. | foto: AP

Karel Knap
  12:00
Pouze dva Češi v přepestrých dějinách NHL dosáhli na sto bodů v sezoně. Jaromíru Jágrovi se senzační počin podařil pětkrát, Davidu Pastrňákovi zatím třikrát. Letos by se k nim mohl přidat třetí našinec. Martin Nečas z Colorada má v polovině základní části bilanci 19+34. Kdyby udržel obdivuhodné tempo, na jejím konci by se zastavil na součtu 38+68=106.

Čistě matematicky tedy vše vychází. Nečas válí, srší z něj elán, nepropadá do krizí. Dosud si jen v deseti utkáních nepřipsal gól ani asistenci. Jeho vytříbené dovednosti náramně ladí s nadpozemským kumštem Cala Makara a Nathana MacKinnona. Jeho naděje se jeví reálně, ale i křehce. V divoké vřavě mezi mantinely nevíte, co se přihodí v příští vteřině. Hokejové božstvo se nejspíš každé předpovědi od srdce zasměje.

Martin vyřešil situaci s kontraktem. Věří mu trenér i spoluhráči. Hraje velmi uvolněně, sebevědomě, nezištně.

Slavomír Lener

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Pastrňák opět úřadoval. V české tabulce střelců už je druhý, může atakovat i Jágra

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu branku.

Dál potvrzuje status jednoho z nejlepších hokejistů na světě. V noci David Pastrňák dvakrát skóroval na ledě Seattlu (4:7) a zase poskočil v historických tabulkách o kus výše. Stal se druhým...

7. ledna 2026  12:13

Třetí Čech v dějinách NHL míří na stovku. Blesk ze Žďáru má slušně našlápnuto

Premium
Martin Nečas v zápase s Carolinou.

Pouze dva Češi v přepestrých dějinách NHL dosáhli na sto bodů v sezoně. Jaromíru Jágrovi se senzační počin podařil pětkrát, Davidu Pastrňákovi zatím třikrát. Letos by se k nim mohl přidat třetí...

7. ledna 2026

Lotyšská trefa. Krastenbergs nominaci na OH oslavil gólem. „Roste mi sebevědomí“

Olomoucký Krastenbergs se gólem a asistencí podílel na skalpu Brna.

Z plechárny na olympiádu. Lotyšský útočník hokejové Olomouce Renars Krastenbergs se v úterý dozvěděl, že bude svoji zemi reprezentovat na letošních zimních olympijských hrách. A pokud měl důvodů k...

7. ledna 2026  11:33

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

7. ledna 2026  11:15

Co dál s Augustou? Vrátí se do extraligy, od nové sezony by měl převzít Spartu

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

O odchodu hovořil už před turnajem, po prohraném finále juniorského šampionátu se Švédskem (2:4) se loučil. Patrik Augusta by se měl v brzké době vrátit na klubovou scénu, zpět do extraligy. Kam...

7. ledna 2026  10:33

Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku....

S některými jmény možná chvíli žongloval. Jo, ne, jo, ne... Z konečné nominace Radima Rulíka, který vybral pětadvacet hokejistů pro olympijské hry, ale ve výsledku cítíte především jistotu....

7. ledna 2026  9:34

Hertl trefil výhru, góly Pastrňáka nestačily. Vladař uspěl v klání olympijských brankářů

Tomáš Hertl slaví se spoluhráči z Vegas branku.

Den po nominaci české reprezentace na únorové olympijské hry v Miláně byli tuzemští hráči v NHL hodně vidět. Centr Tomáš Hertl (1+1) rozhodl o výhře Vegas 4:3 po prodloužení nad Winnipegem a David...

7. ledna 2026  7:21,  aktualizováno  9:08

Sedlák štěkal na Chlapíka: Tak to pojď shodit, ty hrdino! Co olympiáda?

Zleva Michael Špaček ze Sparty, Lukáš Sedlák z Pardubic.

Dopoledne se finálně potvrdilo, že pojede na olympiádu, večer si Lukáš Sedlák užil peprný souboj v extralize proti Spartě. Kromě toho, že gólem přispěl k výhře Pardubic 3:2 v prodloužení, se rval a a...

7. ledna 2026  8:30

Dojatý Kaše: Olympiáda je zadostiučinění, že jsem se po otřesech na hokej nevykašlal

Litvínovský tahoun Ondřej Kaše slaví výhru nad Kladnem.

Nejdřív nominace na olympijské hry, pak návrat do sestavy Litvínova, hned gól, asistence a extraligová výhra 4:1 v bitvě ohrožených nad Kladnem. Hokejový útočník Ondřej Kaše v úterý zjihl: „Strašně...

7. ledna 2026  7:29

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

6. ledna 2026  23:41

