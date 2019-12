Blíží se konec? Chtěl bych, aby mě syn ještě viděl hrát, říká Hanzal

Martina Hanzala sužují problémy se zády dlouhodobě. Prodělal tři operace, teď měl od vrcholové zátěže skoro rok pauzu. Ani ta ale neznamená, že bývalý reprezentant znovu odehraje utkání v NHL či v jiné soutěži.

„Cítím se lépe, záda mě tolik nebolí. Ale bohužel to zatím na návrat na led moc nevypadá. Nyní nedokážu říct, jestli se vrátím k hokeji, nebo ne,“ pokrčí rameny dvaatřicetiletý útočník, který se stále udržuje v kondici.

„Třikrát týdně chodím do posilovny. Ale už to není zátěž, jakou jsem zvládal dřív. Záda mi to nedovolí. Spíš se udržuji ve stavu, abych byl schopný fungovat v normálním životě. Když nejsem na ledě, tak záda tolik nebolí,“ říká Martin Hanzal.

Urostlý útočník zkusil otestovat svá záda v plné zátěži. Výsledek ale pozitivní nebyl. „Vypomáhám s trénováním dětí. Na ledě jsem, když volně bruslím, tak záda necítím. Ale ostrý trénink je něco jiného. Zkusil jsem to dvakrát v létě a nebylo to k tomu,“ tvrdí hráč Dallasu Stars, kde má platný kontrakt do konce sezony.

„V září jsem byl v Dallasu na kempu a můj zdravotní stav jsme s doktory konzultovali. Podstoupil jsem znovu různá vyšetření. Problém je stále stejný - měl jsem třikrát operovaná záda ve stejném místě. Nyní už mám ploténky venku, mám místo nich titanové destičky a sešroubovaná záda. Loni jsem zkoušel hrát, ale jakmile jsem šel do větší zátěže, hned se to ozvalo,“ přiznává Hanzal.

Možným řešením zdravotních problémů by mohla být další operace. „Byla by už čtvrtá. V mém věku už člověk přemýšlí, jestli to má cenu kvůli jednomu nebo dvěma rokům. Chci pak normálně žít i po hokejové kariéře,“ říká zkušený forvard s tím, že ani případná operace nemusí přinést úspěch.

„Operace se dělají stále ve stejném místě, takže tam vznikají různé jizvy. Procento úspěchu se zmenšuje. S lékaři jsme se bavili, jestli do toho jít. Řekl jsem, že do toho asi nepůjdu, což doktor plně respektoval. Prý by se rozhodl stejně,“ vypráví Martin Hanzal.

Jeho zaměstnavatel - americký klub NHL Dallas Stars - zdravotní problémy českého útočníka respektuje. „Klub se k tomu staví dobře. Podepsali mě na tři roky, ale moc jsem toho neodehrál, což mě mrzí. Ale nejsem hráč, který když to trošku nejde, tak se na to vykašle. Poslední roky jsem hrál přes bolest. Mluvil jsem s trenérem i manažerem Dallasu, oba to chápali. Po zápasech jsem nemohl chodit, úplně mi vypínala noha. To už pak není sranda,“ vysvětluje.

Českobudějovický odchovanec už pomalu přijímá myšlenku, že už si hokejový zápas nikdy nezahraje. „Je to možné. Mrzí mě to z toho důvodu, že mému synovi bude osm let a už hokej začal vnímat. Chtěl jsem, aby mě ještě viděl hrát. Na druhou stranu jsem odehrál 12 let v NHL. Tečku za kariérou bych si představoval jinak, ale takhle to občas v životě je,“ dodává.

Kariéru si Hanzal přál zakončit doma v Českých Budějovicích. Taková varianta stále existuje. Že by si 197 centimetrů vysoký útočník dal dva tři roky pauzu a pak znovu začal hrát v mateřském klubu? „Také jsem o tom přemýšlel. Ale skutečně nyní nedokážu říct, jak se budu cítit za týden, natož za dva roky. Ale proto se stále udržuji v kondici, aby to bylo reálné,“ přikývne.

Svou roli by mohl sehrát i bývalý spoluhráč Václav Prospal. Se současným trenérem Motoru nastupoval v českobudějovickém dresu během výluky NHL v sezoně 2012/13. „Mluvili jsme spolu hned po minulé sezoně. Ale já mám stále platnou smlouvu v Dallasu, takže to nepadalo v úvahu. Není to aktuální. Uvidíme, jak na tom budu po sezoně já a jestli bude Venca trénovat dál,“ nechce předbíhat.

Martin Hanzal v Českých Budějovicích.

Martin Hanzal hraje hokej odmala, nevynechal jedinou sezonu. Hokejové dění tak zčásti postrádá. „Chybí mi parta v kabině, srandičky, kolektiv. Naopak sezona je hodně dlouhá, hrál jsem v kuse od čtyř let, každou sezonu. Proto mi teď nevadí, že si trošku odpočinu. Také mohu být více s rodinou,“ porovnává hokejový a běžný život.

U hokeje tak zůstává alespoň při trénování mladých nadějí. „Vedu svého kluka, jsem do toho zapálený. Ale jsou to malé děti v první nebo druhé třídě, které ještě moc neposlouchají nebo cvičení nechápou. Zatím to nemá moc společného s hokejem, který jsem hrál celý život. Ale musí si tím projít každý a jsem rád, že jim můžu pomoct,“ dodává Hanzal.

I v roce 2020 chystá vlastní kemp pro malé hokejisty. Tentokrát v termínu od 12. do 17. července.