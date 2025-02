Neřídil jsem opilý, kdo píše ty výmysly? ohradil se Erat. Užil lék na chřipku

„Že bych od nehody odjel? Nebo že bych pil? Nechápu, kde se to vzalo,“ uvedl Erat pro iSport.cz. Incident, při němž nebyl nikdo zraněn, minulou sobotu přiznal.

„Ano, měl jsem nehodu. Jel jsem brzo odpoledne na zápas dětí. Venku už byla zima, silnice nebyla ošetřená, takže mi to ujelo a lehce jsem bouchnul do jednoho auta u domu,“ popsal. Když u domu zazvonil a nikdo v něm nebyl, sám zavolal policii. „Aby to všechno proběhlo oficiální cestou. Právě kvůli tomu, abych se vyhnul problémům,“ dodal.

Informace, že by od nehody ujel a policisté ho potom museli honit a zatknout, jsou podle něj smyšlené. „Nejde ani tak o mě, já mám srandu rád. Ale tohle už je opravdu za hranou. Sice žiju v Americe, ale v Česku mám rodinu. Jak někdo může psát takové výmysly?“ uvedl třiačtyřicetiletý bývalý kapitán národního týmu.

Odmítl také, že by před jízdou požil alkohol a řídil opilý. „Byl jsem nemocný. Takže jsem v sobě měl medicínu, kterou mi předepsal doktor a používá se, když má člověk chřipku. A právě v ní bylo malinko alkoholu,“ řekl dvojnásobný mistr extraligy s Kometou Brno.

Tamní noviny, které o přestupcích informovaly, podle Erata informace stáhly a omluvily se. Nyní zvažuje, zda se bude bránit soudní cestou.

Erat působí v klubu Nashville Warriors a zároveň trénuje žákovský tým Nashville Predators, v jehož barvách strávil v NHL jedenáct sezon. Jako hráč se podílel na bronzu z OH 2006 v Turíně, z mistrovství světa má stříbro a bronz. Na MS 2022 byl u třetího místa české reprezentace jako asistent trenéra.