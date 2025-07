Co se týče hokejové věrnosti, Lemieux může sloužit jako vzor.

Nejprve sice v červnu 1984 vůbec nejásal, když si ho při draftu vybral tým z „Ocelového města“ v americké Pensylvánii. Kvůli sporům s jeho šéfy si vytáhlý mládenec z Montrealu po vyhlášení na pódiu nepotřásl rukou s manažerem Johnstonem, odmítl si obléct dres s tučňákem na hrudi.

Následovalo ale usmíření a takřka nerozlučné partnerství v nevšedním příběhu.

Rýsuje se další jeho kapitola. Podle informací stránky The Athletic se skupina kolem něj uchází o koupi Penguins, čtyři roky poté, co se svými partnery prodal většinový podíl společnosti Fenway Sports Group.

„Možná se to stane, možná ne,“ cituje server důvěryhodný zdroj. „Ale zájem tam je, vážný zájem. A snaha, aby se obchod uskutečnil.“

Vztah mezi Lemieuxem a Pittsburghem sice nezačal zrovna idylicky, po úvodních neshodách však odstartovala patrně nejdramatičtější proměna klubu NHL v dějinách.

Mario Lemieux před svou sochou

Zoufalí Penguins před jeho příchodem brázdili ligové dno. Na představení hokejových bídníků chodilo v průměru nějakých osm tisíc zjevně masochistických diváků.

Mužstvo trénovalo na zimáčku patřícím střední škole kdesi na předměstí. Do té chvíle se nejvíc zviditelnilo dvěma epochálními porážkami s New York Islanders – ztrátou vedení 3:0 ve čtvrtfinálové sérii play off 1975 a promarněním náskoku 3:1 v závěru rozhodující partie prvního kola o sedm let později.

Klub se řítil k zániku nebo přestěhování. A pak se zjevil on. Božský Mario. Pozvedl spolek žabařů mezi elitu soutěže. Dvakrát ho dovedl ke Stanley Cupu, přitahoval k němu nebetyčnou pozornost reportérů, sponzorů i fanoušků.

Zmíněný návrat číslo 1 kdekomu stále nejde na rozum. Obecenstvo ve filadelfském Spectru aplaudovalo, když muž s číslem 66 vyjel na led po dvouměsíční pauze, během níž se kurýroval z rakoviny.

Lemieux naskočil bez přípravy, gólem a asistencí ve druhé třetině pomohl k vyrovnání skóre na 3:3. Prohře 4:5 nezabránil, nicméně ve 20 utkáních NHL po zdravotní přestávce nasbíral 56 bodů (30+26). „Mario byl jednoduše génius,“ tvrdí o něm jeho žák Jaromír Jágr.

Právě on byl svědkem také jeho dalších comebacků. Lemieux poté kvůli zmíněnému onemocnění vynechal též celou sezonu 1994/95, načež měl na podzim 1995 ve 23 střetnutích 64 bodů (25+39).

Raketovým tempem ohrožoval rekord, jejž titán Gretzky stanovil na číslo 215. Jenže jako obvykle ho přibrzdily neduhy, hlavně úporné bolesti zad, kvůli nimž si nedokázal zavázat tkaničky u bruslí.

Podobně působivé bylo jeho zjevení v prosinci 2000, kdy se v sestavě „Pens“ vyskytl tři a půl roku po své profesionální rozlučce, už jako spolumajitel finančně strádající organizace.

Účinkoval pod koučem Hlinkou, v lajně vedle Jágra a Jana Hrdiny. Znovu přinesl oživení, hala Igloo bublala nadšením.

Zdálo se, že se k němu protivníci chovají příliš ohleduplně. Provázelo ho uznání i v arénách soupeřů. Ze 43 zápasů vytěžil v pětatřiceti úžasnou bilanci 35+41. Ve vyřazovací části týmu pomohl do semifinále. V kabině pak v září 2005 ještě stihl uvítat následníka Crosbyho. Jako spoluvlastník s Penguins slavil další triumfy – 2009, 2016, 2017.

Mario Lemieux předává Stanley Cup kapitánovi Sidney Crosbymu

Byť při pandemii se svými společníky přenechal velkou část akcií klubu ohodnoceného na 900 milionů dolarů pánům z FSG, dál tráví dost času ve městě. V PPG Paints Areně se loni zúčastnil vyřazení Jágrova čísla 68.

Nyní se už několik měsíců v zámoří píše a hovoří o další změně v Penguins, jimž se po éře bujaré hojnosti příliš nedaří. Stárnoucí parta kolem Crosbyho slábne.

V uplynulé sezoně potřetí za sebou nepostoupila do play off. Prodalo se pouze 91,4 procenta lístků na domácí utkání, což je nejnižší výsledek za posledních dvacet let.

Lemieuxovi se zastesklo po těsnějším kontaktu s hokejem nebo zmerčil byznysovou příležitost. Nebyla by to laciná legrace. Podle časopisu Forbes se hodnota Penguins vyšplhala na 1,75 miliardy dolarů.

Jenže NHL jen kvete, očekává další hospodářský růst. V blízké době počítá s přijetím dvou dalších členů. Za vstup se má platit přes dvě miliardy dolarů. Půlku balíku si rozdělí majitelé stávajících klubů.

1992. Jaromír Jágr se raduje z gólu, který vstřelil do sítě Chicaga jeho týmový spoluhráč Mario Lemieux. (1. června 1992)

Byť FSG popírá jakákoliv jednání o prodeji, s plány grupy Lemieux a spol. už byl seznámen i ligový komisař Bettman. Super Mario by zase mohl sehrát klíčovou roli na úsvitu nové epochy Penguins.

České příznivce by asi zaujalo další spojení s Jágrem, o jehož manažerském angažmá v Pittsburghu se nějaký čas uvažuje. Nejprve ale musí ukončit hráčskou kariéru v Kladně.

Lemieux se v červenci 2011 naštval, když se „Mario junior“ po angažmá v KHL upsal rivalům z Filadelfie. „Ale myslím, že se náš vztah časem urovnal,“ pravil Jágr.

Při příštím návratu svého idolu by mohl být jeho pobočníkem.