Psal se rok 2009. Teprve podesáté v historii zámořské soutěže se ve finále potkali dva stejní protivníci jako v předchozí sezoně.

Florida a Edmonton letos tvoří jedenáctou dvojici, reprízu zápolení o Stanley Cup zahájí ve čtvrtek ráno (2.00 SEČ). Naráží na sebe dvě mimořádně silná mužstva. Stejně jako před šestnácti lety.

Hladový Pittsburgh měl o motivaci postaráno. Prahl po odplatě, éra klubových velikánů Sidneyho Crosbyho, Jevgenije Malkina, Krise Letanga a Marca-Andrého Fleuryho se naplno rozjížděla.

Obhájce prvenství z Detroitu sázel na zkušenost. Nabitou soupisku vedli švédský kapitán Nicklas Lidström, jeho krajané Henrik Zetterberg a Nicklas Kronwall či ruský elegán na bruslích Pavel Dacjuk.

V sestavě nechyběl ani Hossa.

Hráči Pittsburghu se radují z gólu, okolo projíždí Marián Hossa.

Rok staré finále si moc dobře pamatoval. Stál na druhé straně. Mezi poraženými v dresu Penguins. Po šestém utkání, v němž si Red Wings zajistili titul, jen seděl na ledě u střídačky a sklesle hleděl před sebe.

Když zklamání opadlo, odhodlal se ke změně. „Nebylo to snadné. Oba týmy jsem porovnával, vše pečlivě zvažoval. A přijde mi, že v Detroitu mám větší šanci na Stanley Cup,“ vysvětloval po podpisu roční smlouvy na 7,45 milionu dolarů.

Neměl dobrý odhad, sázka mu nevyšla. Sice jen těsně, ale to nikoho nezajímalo. Opět nezabránil finálové prohře. Sen o vytouženém týmovém úspěchu se mu rozprášil v rozhodujícím sedmém klání (1:2).

Maxime Talbot, střelec obou gólů Pittsburghu, během mistrovských oslav o bývalém parťákovi jen suše prohlásil: „Sám ví, že udělal chybu. Není potřeba mu to připomínat.“

„Je to skvělý chlapík, chovám k němu velký respekt. Tak to zkrátka občas v hokeji chodí,“ líčil další ze šampionů Rob Scuderi. Z tábora poražených mezitím znělo: „Chtěli jsme vyhrát i pro Mariána.“

Po boji se oslavují především vítězové. Jako třeba Malkin, jenž nastřádal šestatřicet bodů a jako první Rus získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Jevgenij Malkin se Stanley Cupem.

Hossův příběh byl ale tak nevšední, že se dostal do popředí.

Média jej označila za prokletého, psala o něm jako o největším hokejovém smolaři. Přisadili si i fanoušci Penguins, které jeho odchod značně rozladil. Při zápasech na něj bučeli. Jakmile se naskytla příležitost, hovořili o karmě. Nesprávné rozhodnutí mu předhazovali neúnavně a s posměchem.

Kritiku schytal i za předvedené výkony. „Považuji je za jeden z klíčových faktorů celé série. Vždyť byl absolutně neškodný,“ nebral si servítky Ray Ferraro, expert kanadské televize TSN.

Detroit od slovenského útočníka čekal víc než jen tři asistence. Velký rozdíl oproti předchozímu finále, v němž zazářil sedmi body. Ve třetím, pátém i šestém duelu se zapsal do statistik dvakrát.

Tentokrát strádal. Snažil se, aby ho ostře sledované stěhování mezi oběma celky nesvazovalo. Kouč Mike Babcock všechny ubezpečoval: „Nebude to mít snadné, ale nebojte, nerozhodí ho to.“

Rozhodilo. Hossa po další trpké porážce přiznal, že se s tíhou situace nezvládl popasovat. „Něco takového vás dokáže úplně vysát. Dusilo mě to, rval jsem se s tím, ale nevěděl jsem, jak to překonat,“ smutnil.

Otázky na přestup dostával pořád. Opakoval, že nelituje. „Kdybych zůstal v Pittsburghu, nemohli by přivést jiné hráče. Poskládal by se odlišný tým. Můžeme o tom debatovat hodiny, ale nemá to cenu,“ stál si za svým.

Možná propadal letargii. Říkal si, že nejcennější hokejová trofej je pro něj snad zapovězená. V tu chvíli ještě nevěděl, že na nové štaci v Chicagu si všechno vynahradí.

Marián Hossa z Chicaga slaví se Stanley Cupem

Nikoliv jednou ani dvakrát. Dokonce třikrát! Hned v roce 2010, kdy mu kapitán Jonathan Toews na ledě předal Stanley Cup jako druhému. A v letech 2013 a 2015 znovu.

„Zaskočilo mě, jak je těžký! Ale prožíval jsem ty nejkrásnější pocity,“ popisoval nadšeně Hossa. Smolař, ze kterého se vyklubal šťastlivec.