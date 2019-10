Slovák Hossa znovu v kabině Chicaga. Máme si tolik co říct, usmíval se

„Mluvil jsem s Toewsem, Kanem, Keithem, Seabrookem... S kustody jsem si měl tolik co říct,“ vyjmenovával trojnásobný vítěz Stanley Cupu hloučku slovenských a českých novinářů.



Ti se ho přitom málem nedočkali. PR tým Chicaga nechtěl Hossu pustit. „Nebude mluvit. Ani nevíme, že tu je, běžte pryč,“ tvrdili Američané v saku. Jenže když slovenští novináři zvedli telefon a zavolali přímo Hossovi, získali jeho ochotný souhlas pro pár vět.

„Dočkali jste se,“ zavtipkoval při příchodu. „Já ani nevěděl, že vás tu je tolik. Omlouvám se, trochu mi to trvalo.“



„Chicago je jako Trenčín, ne? Koho potkáte, ten vás zdraví,“ pobavila Hossu jedna z otázek.



Nelze se divit, v Chicagu na Hossu vzpomínají jako na ohromnou osobnost, pevný článek úspěšné sestavy, která v letech 2010, 2013 a 2015 došla v NHL až na vrchol.

Až kvůli specifické kožní chorobě a vedlejším účinkům léků musel Hossa před dvěma lety s hokejem skoncovat, byť je oficiálně - na papíře - stále aktivním hráčem. Dokud mu za Arizona Coyotes nedoběhnou poslední dva roky smlouvy.

„Nenudím se. V Popradu řídím společnost, která se zabývá mraženými výrobky a jsem v ní stoprocentní vlastník,“ vykládal během květnového mistrovství světa v rozhovoru pro MF DNES. Kromě toho se doma v Trenčíně stará o dvě dcery - osmiletou Miu a pětiletou Zoju.

Marián Hossa (vlevo) mluví s Jonathanem Toewsem:



Těžko ovšem mohl vynechat návštěvu Prahy, když do ní jeho bývalý klub zavítal. „Život okolo kluků v kabině mi trochu chybí. Ale beru to jako realitu. Užívám si roli diváka, který zná celou kabinu. Rád jsem je zase viděl,“ usmíval se Hossa.

„Mariána nahradit nemůžete, taky jsme to jako klub pocítili,“ vyjádřil se ve čtvrtek generální manažer Stan Bowman pro oficiální web NHL. Od té doby, co Hossa nehraje, Chicagu play off uniká. „Bez něj bychom ani jeden pohár nevyhráli, ztratili jsme důležitého muže,“ dodal Bowman.



Možná ne navždy.

„Bavíme se s vedením klubu o možné spolupráci. Kvůli dobíhající smlouvě se to nedá urychlit, ale vyslechl jsem si nabídku a uvidíme. Co přesně bych rád dělal, neřeknu. To je otázka, třeba bych se musel přestěhovat do Chicaga a já chci zatím žít na Slovensku,“ prozradil Hossa.



Do té doby bude Blackhawks fandit zdálky. Stejně jako Davidu Kämpfovi, jemuž osobně popřál hodně štěstí.