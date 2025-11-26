Premium

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Fotogalerie 28

NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém nájezdu se zakončením mezi nohama překonává washingtonského brankáře Olafa Kölziga. | foto: NHL.com

Dan Hübsch
  20:00
Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na něj vyšla řada. Příležitosti dokonale využil, zápas rozhodl. A jak! Mikrofon zachytával burácivé „Aaaaah!“. Zakončení s hokejkou mezi nohama se v zámořské NHL stalo legendou. Ve středu od něj uplynulo dvacet let.

Jde o jeden z mála českých momentů, který si i za oceánem každoročně připomínají. A teď si vezměte, jak Amerika musela Malíkův kousek prožívat v prvních dnech a týdnech.

„Údajně to běželo i na Times Square,“ povídá nyní v rozhovoru pro iDNES.cz stále ještě čerstvý padesátník a odkazuje na ikonickou rušnou křižovatku na Manhattanu. „U toho jsem ale nebyl.“

„Já už se bojím zapnout televizi,“ žertoval na sklonku roku 2005 Jaromír Jágr, tehdy jeden z šestky Malíkových českých spoluhráčů. „Před tím se neschováte. Nemůžete jít do baru a nemůžete jít ani na zápas fotbalistů Giants, protože tam bude znova!“

Dostával jsem i strašně moc dopisů od fanoušků. Některé byly i v uvozovkách negativní, kdy si mi hlavně rodiče nebo i prarodiče stěžovali a chtěli mi v dobrém vyčinit, že jejich syn, dcera nebo vnouček při hokeji nezkouší nic jiného než tohle, i když jim to třeba nejde udělat a v některých situacích to bylo úplně nesmyslné.

Marek Malík

26. listopadu 2025

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

