Jde o jeden z mála českých momentů, který si i za oceánem každoročně připomínají. A teď si vezměte, jak Amerika musela Malíkův kousek prožívat v prvních dnech a týdnech.
„Údajně to běželo i na Times Square,“ povídá nyní v rozhovoru pro iDNES.cz stále ještě čerstvý padesátník a odkazuje na ikonickou rušnou křižovatku na Manhattanu. „U toho jsem ale nebyl.“
„Já už se bojím zapnout televizi,“ žertoval na sklonku roku 2005 Jaromír Jágr, tehdy jeden z šestky Malíkových českých spoluhráčů. „Před tím se neschováte. Nemůžete jít do baru a nemůžete jít ani na zápas fotbalistů Giants, protože tam bude znova!“
Dostával jsem i strašně moc dopisů od fanoušků. Některé byly i v uvozovkách negativní, kdy si mi hlavně rodiče nebo i prarodiče stěžovali a chtěli mi v dobrém vyčinit, že jejich syn, dcera nebo vnouček při hokeji nezkouší nic jiného než tohle, i když jim to třeba nejde udělat a v některých situacích to bylo úplně nesmyslné.