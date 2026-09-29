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Alscher a Hovorka v úvodu sezony v NHL nebudou, Florida je přesunula na farmu

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  10:18
Marek Alscher vyváží puk z obranného rohu.

Marek Alscher vyváží puk z obranného rohu. | foto: Reuters

Obránce Floridy Marek Alscher kontroluje puk během utkání proti Ottawě.
Oliver Bjorkstrand a Mikuláš Hovorka se natahují po puku.
Daniil Tarasov (40), Mikuláš Hovorka (96) a Eetu Luostarinen (27) slaví výhru...
Marek Alscher slaví se spoluhráči úvodní gól českého týmu proti Kanadě.
7 fotografií
Čeští hokejoví obránci Marek Alscher a Mikuláš Hovorka se těsně před startem nové sezony NHL přesunuli z prvního týmu Floridy na farmu do Charlotte do AHL. Panthers zahájí nový ročník večer ve 23:00 SELČ na ledě obhájce Stanley Cupu Caroliny. Oba hráči v NHL debutovali v minulé sezoně.

Alscher, dvaadvacetiletý účastník letošního mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu, si ve čtyřech zápasech připsal tři asistence. O tři roky starší Hovorka zaznamenal ve stejném počtu duelů jednu přihrávku.

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Kladenského rodáka Alschera draftovali Panthers v roce 2022 ve 3. kole na 93. místě. V AHL čeká bronzového medailistu z juniorského mistrovství světa v roce 2024 v Göteborgu třetí sezona po tříletém působení v Portlandu v juniorské WHL. Na světovém šampionátu ve Švýcarsku Alscher vstřelil v osmi zápasech dvě branky.

S Hovorkou podepsala Florida jako s nedraftovaným volným hráčem kontrakt v dubnu 2024, do Severní Ameriky se vydal po dvou letech strávených v extralize v Českých Budějovicích. Odchovanec pražské Slavie v domácí nejvyšší soutěži odehrál 93 utkání a nasbíral 33 bodů za osm branek a 25 asistencí.

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