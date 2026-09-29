Alscher, dvaadvacetiletý účastník letošního mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu, si ve čtyřech zápasech připsal tři asistence. O tři roky starší Hovorka zaznamenal ve stejném počtu duelů jednu přihrávku.
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Kladenského rodáka Alschera draftovali Panthers v roce 2022 ve 3. kole na 93. místě. V AHL čeká bronzového medailistu z juniorského mistrovství světa v roce 2024 v Göteborgu třetí sezona po tříletém působení v Portlandu v juniorské WHL. Na světovém šampionátu ve Švýcarsku Alscher vstřelil v osmi zápasech dvě branky.
S Hovorkou podepsala Florida jako s nedraftovaným volným hráčem kontrakt v dubnu 2024, do Severní Ameriky se vydal po dvou letech strávených v extralize v Českých Budějovicích. Odchovanec pražské Slavie v domácí nejvyšší soutěži odehrál 93 utkání a nasbíral 33 bodů za osm branek a 25 asistencí.