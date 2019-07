Savard dostal laso od Berubeho, bude jeho asistentem v St. Louis

Dvaačtyřicetiletý Savard odehrál v NHL za New York Rangers, Calgary, Atlantu a Boston 13 sezon a figuruje mezi vítězi Stanley Cupu v roce 2011 s Bruins. Savard přitom tehdy odehrál jen 25 zápasů základní části a nezasáhl do play off.

Na vině byly zdravotní problémy. Savard utrpěl několik otřesů mozku, následky toho šestého z ledna 2011 předčasně ukončily jeho kariéru, v níž za 807 zápasů základní části nastřílel 207 gólů a připsal si 499 asistencí. Ve 25 duelech play off zaznamenal 22 bodů (8+14).

S bývalým vyhlášeným rváčem Berubem hájili barvy Calgary v letech 2001 až 2003.

„Měl jsem to štěstí, že jsem si s ním mohl během kariéry zahrát, takže dobře znám jeho zaujetí pro hokej. Byl to skvělý hráč s mimořádným ofenzivním myšlením. Bude pro náš trenérský tým velkým přínosem,“ uvedl Berube.