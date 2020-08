Příliš horlivý agent? Skandál s koláží musel vysvětlovat samotný brankář

Tak jako tak Marc-André Fleury požádal Walshe o stažení poněkud ostré koláže, která během víkendu ze sítí zmizela, leč její zkopírovaná verze je stále k dohledání. Ještě v neděli zasedl trojnásobný vítěz Stanley Cupu k tiskové konferenci, aby se k celému incidentu vyjádřil.

„Především chci říct, že Allan je mým agentem už hodně dlouho. Znám ho od svých 15 let,“ popisoval Fleury svůj vztah s Walshem. 35letého brankáře pojí se svéhlavým zástupcem hluboké přátelství. „Jsme si blízcí. Řešíme spolu věci spojené s hokejem i s životem.“

Seltytending @seltytending This was the picture tweeted by Fleury's agent, Allan Walsh: https://t.co/wdfGoHVRJJ oblíbit odpovědět

Zkušený gólman, jenž působí ve Vegas od první sezony klubu 2017/18, je v letním play off jen v pozici dvojky. Tam ho výbornými výkony vytlačil Robin Lehner, kterého Golden Knights přivedli před únorovou uzávěrkou přestupů. Podle trenérů vedlo k rozhodnutí upřednostnit v play off Lehnera čistě sportovní hledisko, Walsh v tom však vidí snahu hlavního kouče Petera DeBoera odstavit Fleuryho mimo hru.

„Je to člověk, který se vždy hodně stará o své hráče, chrání je. To je i můj případ. Myslím si, že mě chtěl prostě jenom ochránit, jelikož se teď do hry moc nedostanu,“ vysvětloval Fleury diplomaticky nestandardní postup svého agenta.

Walshovu zarputilost a ostré manýry na sociálních sítích ostatně dokládá obdobná situace s českým útočníkem Michaelem Frolíkem, jenž rovněž využívá jeho služeb. Walsh sice v prosinci 2018 koláž nevytvořil, zato se na Twitteru obořil na vedení Calgary, které mělo údajně taktéž opomíjet kvality jeho klienta.

„Hodně lidí se mě ptá, proč je Michael Frolík jenom zdravým náhradníkem. Proč je jeden z nejefektivnějších a nejuniverzálnějších hráčů týmu stále mimo hru. Jde snad o snahu hlavního trenéra vyhnat kvalitního hokejistu z Calgary?“ pokládal si tehdy Walsh řečnickou otázku prostřednictvím statusu.

S podobnou vervou se teď vlivný agent pustil do obhajoby brankáře Fleuryho, který má ve Vegas smlouvu ještě na dvě sezony (během nichž si přijde na 14 milionů dolarů). V reakci na koláž se však začaly rojit spekulace, zda není působení skromně působícího gólmana v kádru Golden Knights blízko konci.

Robin Lehner (vlevo) a Marc-André Fleury tvoří aktuálně brankářkou dvojici Vegas.

Ostatně by zvěstem nahrávala i aktuální forma „náhradníka“ Lehnera, který zaznamenal v noci na středu teprve druhou porážku v play off (Fleury odchytal jediný zápas ve vyřazovacích bojích, výhru 2:1 z prvního kola s Chicagem). Ač mají zámořská média tendenci přiživovat pomyslný konflikt mezi oběma konkurenty, ve skutečnosti prý mají Fleury a Lehner výborný vztah.

„Když jsme viděli tu koláž, společně s Marcem jsme se jí zasmáli,“ potvrdil 29letý Švéd, který do Vegas přestoupil z Chicaga. „Vycházíme spolu skvěle. Navíc za to celé ani nemůže, to jeho agent. Pokud se chce chovat neprofesionálně, jen tak dál. Ale vypadá to příšerně,“ zkritizoval Lehner Walshe.