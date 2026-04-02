Jako sledovat boha na ledě. Mladík Celebrini dál září, zařadil se mezi legendy

Autor:
  14:35
Opět potvrdil, jak skvělou sezonu v NHL prožívá. Stále ještě v 19 letech je tahounem San Jose. Naposledy Macklin Celebrini zazářil čtyřmi body při výhře 4:3 nad Anaheimem. A kanadský hokejista po zásluze sklízí chválu ze všech stran.
Macklin Celebrini ze San Jose slaví gól v utkání proti Anaheimu.

Macklin Celebrini ze San Jose slaví gól v utkání proti Anaheimu. | foto: AP

Brankář Lukáš Dostál z Anaheim Ducks zasahuje.
„Ten kluk je opravdu výjimečný hráč,“ ocenil Celebriniho i trenér soupeře Joel Quenneville.

Jeho tým přitom sahal po dvou bodech, ještě minutu a 40 sekund před koncem základní hrací doby vedl 3:2.

San Jose se však vrhlo do risku, který jim vyšel. Při hře v šesti vzal na sebe zodpovědnost právě Celebrini, který střelou z vrcholu kruhu propálil Lukáš Dostála po dobré práci Alexandera Wennberga.

Podívejte se na vyrovnávací gól Macklina Celebriniho:

„On ten gól zařídil, brankář nic neviděl, a já měl odkrytý prostor. Nešlo by to do brány, kdyby před ní nestál,“ chválil spoluhráče Celebrini.

Právě zkušenějšímu Švédovi poté nachystal rozhodující trefu v čase 59:29, když ho našel uvolněného mezi kruhy a Wennberg přesným zásahem vystřelil San Jose důležité dva body.

Sharks jsou totiž v Západní konferenci jedním z týmů, které bojují o play off ve velmi těsném závodě. Kalifornský celek je aktuálně první pod čarou, když ztrácí jediný bod na Los Angeles.

Devět kol před koncem základní části se však musí mít na pozoru také před dalšími čtyřmi týmy v závěsu.

„Myslím, že si na sebe sami klademe vysoké cíle. O naší divizi nebo pozici, na které se nacházíme, si můžete říkat, co chcete. Cílem je postoupit do play off, o to se budeme snažit,“ hlásil odhodlaně Celebrini.

Právě na něj může San Jose v klíčovém okamžiku spoléhat. Hlavně díky jeho výkonům po sérii šesti porážek vyhrálo poslední tři zápasy, kanadský mladík v nich navíc vystupňoval tempo.

Nejprve proti Columbusu zapsal dva body (1+1), se St. Louis výkon ještě vylepšil (2+1). A nyní proti Anaheimu? Do statistik se zapsal hned čtyřikrát za dva góly a dvě asistence.

„Takový prostě je, že? Samozřejmě nás všechny ta série porážek frustrovala, ale podařilo se nám to zase dostat do správných kolejí. A Mack je za to z velké části zodpovědný. Vtáhne do boje spoustu kluků,“ těšilo kouče Ryana Warsofského.

„Zase to ukázal. Je to kluk, který úplně sám změní vývoj zápasu. Na naši hru má neuvěřitelný vliv,“ přidal Wennberg.

Macklin Celebrini ze San Jose v utkání proti Anaheimu.

Celebrini se celkově dostal už na 105 bodů (40+65), sezonu má tímto tempem rozjetou na téměř 120 bodů. Napříč celou NHL je na čtvrtém místě za odskočenou trojicí Connor McDavid, Nathan MacKinnon a Nikita Kučerov.

Pokoření magické stobodové hranice už v minulém duelu znamenalo zařazení mezi úzkou elitní skupinu. Na jubilejní metu v jediné sezoně dosáhl teprve jako šestý teenager v historii.

Celebrini je tak po boku Waynea Gretzkého, Maria Lemieuxe nebo Sidneyho Crosbyho. Jako teprve desátý teenager navíc vstřelil v ročníku alespoň 40 branek.

„Je to jako sledovat boha na ledě,“ vysekl parťákovi poklonu momentálně zraněný a o 19 let starší spoluhráč Ryan Reaves.

Potvrdí hvězdný mladík roli lídra i ve zbylých utkáních a protlačí San Jose po sedmi letech o bojů o Stanley Cup?

