Zpět do Pardubic? Stoprocentně. Sedlák končí v NHL, nenaplnila jeho očekávání

Do Česka se vydá hrát hned po dvanácti letech strávených v cizině.

Extraligový lídr při stoletém výročí a s nabitým mužstvem jasně avizuje útok na titul. Příchod Sedláka ale dosud oficiálně nepotvrdil.

Nejlepší ligu světa opouští účastník letošních olympijských her s celkovou bilancí 192 utkání a 35 bodů (18+17). A to z osobních důvodů.

John Tortorella

„Bude nám chybět,“ sdělil zámořským novinářům kouč Flyers John Tortorella, který Sedláka vedl už tři sezony v Columbusu, kde šikovný rodák z Českých Budějovic svou kariéru mezi hokejovou elitou načínal.

„Rozhodl se odejít domů. Je to dobrý chlap, znám ho hodně let a měl by to vysvětlit on. Myslím, že není vhodné, abych to vysvětloval já,“ dodal Tortorella.

Jeho nyní už bývalý svěřenec popsal, že touží po návratu do Česka. Mluvil i s generálním manažerem klubu Chuckem Fletcherem, který mu vyhověl. Philadelphia během odpoledne tamního času umístila Sedláka na bezpodmínečnou listinu volných hráčů.

„Moje důvody stačily na to, aby mě rovnou pustili, za což jsem rád,“ říkal devětadvacetiletý forvard. „Nemá to co dělat s týmem, je to ve mně. Cítil jsem se, že mi NHL nepřináší to, co bych očekával. Radši chci být doma se svou rodinou, která kvůli mně hodně obětovala, a mít z hokeje radost.“

V předešlých třech letech působil Sedlák v ruském Čeljabinsku. Po minulé sezoně opora Traktoru v KHL skončila, podobně jako spousta dalších zahraničních hokejistů.

Domluvený pak byl na působení v Pardubicích, kam přestoupili jeho kamarádi z reprezentace a Čeljabinsku brankář Roman Will s útočníkem Tomášem Hykou. Oba v Dynamu stále jsou...

Sedlák však v červnu podepsal roční smlouvu s Coloradem a vrátil se do NHL, kde hrál v letech 2016-2019 za zmíněný Columbus.

Za Avalanche nastoupil ke třem utkáním a bodově se neprosadil. V říjnu ho úřadující vítězové Stanley Cupu dali k dispozici ostatním klubům NHL a sáhla po něm Philadelphia. V dresu Flyers centr zasáhl do 27 zápasů a připsal si osm bodů za tři góly a pět asistencí.