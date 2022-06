Sedlák neposílí Pardubice, vrací se do NHL. Zaujal Colorado

Do NHL se Sedlák vrátí po třech letech. Do roku 2019 nastupoval tři sezony za Columbus, v jehož dresu nasbíral ve 162 zápasech 15 gólů a 12 asistencí.

„Je to bohužel tak. Lukáš Sedlák dostal nabídku z Colorada. NHL automaticky bere, s tím nic nenaděláme. I když to mrzí, že Lukáš v příští sezoně za Dynamo nenastoupí, přejeme hodně štěstí a doufám, že se v našem dresu v budoucnu objeví,“ napsal majitel pardubického klubu Petr Dědek na svém twitterovém účtu.

„Máme dostatečně široký kádr a náhradu momentálně nehledáme, bude čas se rozhlížet. Lukášovi přejeme v jeho zámořském angažmá hodně štěstí,“ uvedl Dědek na klubovém webu.

Sedlák odešel před třemi lety z NHL do Kontinentální hokejové ligy, kde patřil k oporám Čeljabinsku, kterému letos pomohl do semifinále Gagarinova poháru. Po sezoně však devětadvacetiletý rodák z Českých Budějovicpodobně jako další zahraniční hráči rozvázal s Traktorem smlouvu.

Stejně jako brankář Roman Will a útočník Tomáš Hyka, s kterými následně zamířili do extraligových Pardubic. Devětadvacetiletý účastník olympijských her v Pekingu ale nakonec zamíří do zámoří.