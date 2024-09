Malá šance pro Čechy z Buffala na NHL v Praze. Trenér neplánuje životní zážitek

Ruffův přístup je cynicky profesionální. Jistě si uvědomuje, že by oběma mladým Čechům splnil sen. Že by dvacet tisíc fanoušků v areně mělo z hokeje mnohem záživnější podívanou a asi by se hrálo v bouřlivější atmosféře.

Jenže Ruff teď ani 25letého Rouska, ani 20letého Kulicha ve čtyřech útocích nevidí a pro jejich pár minut na ledě zjevně nehodlá riskovat ztrátu bodů hned v prvních duelech nové sezony.

„Rád bych je v sestavě viděl, ale začátek sezony je důležitý a občas musím činit těžká rozhodnutí,“ odpověděl Ruff stručně v pondělí po tréninku Buffala v pražských Strašnicích.

Češi berou situaci statečně, byť poznáte, že by jim oči mohly zářit stokrát víc, kdyby aspoň tušili, že mají šanci.

„S trenérem jsme o zápasech nemluvili, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zahrát bych si chtěl, tak pracuju nejvíc, co umím. Užívám si, že můžu být doma s rodinou a kamarády,“ pověděl Rousek.

Kulich ho doplnil: „NHL v Praze patří mezi sny, které jsem si ani neuměl představit. Hned jsem utíkal za Rousínem na pokoj, když nám trenéři poslali soupisku pro Prahu, volali jsme rodině a kamarádům. Budeme bojovat. Věříme.“

V pátek při prvním duelu však český fanoušek bude moct přát jedinému Čechovi na ledě, Ondřeji Palátovi v dresu Devils. Ten v O 2 areně nastoupí znovu po čtyřech měsících od zlatého domácího šampionátu.

Šance pro Rouska s Kulichem by mohla přijít teoreticky v sobotu, pokud by Buffalo v pátek předvedlo nějakou ohromnou tragédii. Posunout by je mohlo i případné zranění spoluhráčů, ale na to se s ohledem na karmu nemá ani myslet.

Oběma tak nezbývá nic jiného než užívat si vůbec fakt, že se s týmem podívají po Evropě. Sabres odehráli přípravný duel v Mnichově, teď v Praze mohou Kulich s Rouskem spoluhráčům ukázat Prahu, doporučit nějaké restaurace a památky...

„Kluci už se ptali na dobré restaurace, já určitě strávím nějaký čas i s rodinou, je příjemné být zpátky doma,“ těší Rouska.

Čas v Praze využil hned v neděli, když se díval společně se zraněnými sparťany a bývalými spoluhráči Michalem Řepíkem a Vladimírem Sobotkou na šlágr extraligového kola Sparty s Pardubicemi (4:0).

Jon Gillies zasahuje proti Lukáši Rouskovi.

Kulich v neděli zašel na večeři s rodinou.

Podruhé za krátkou dobu mohou čeští fanoušci řešit, proč se Kulich nevejde do sestavy. Na jaře se hojně diskutovalo, proč kapitána letošní bronzové dvacítky a se šesti góly druhého nejlepšího střelce onoho turnaje nepovolal národní tým na mistrovství světa.

Ostatně Kulichovi se náramně dařilo i na farmě v AHL, kde v 57 zápasech nasázel 27 gólů.

Naopak Rousek se v Rochesteru pyšnil vedle deseti gólů hned jednatřiceti asistencemi.

V pondělí v Praze se jim nechtělo z ledu, zůstávali na něm ještě v době, kdy se ostatní spoluhráči courali z šatny.

„Zastříleli jsme si, dali si s Kulíškem nějaké soutěže... Porazil jsem ho, tak mám den hned lepší,“ žertoval Rousek.

Chuť mají oba náramnou.