Žádné Švýcarsko! Rousek zůstává v Buffalu, podepsal dvouleté prodloužení

Rouskovi vypršel dvouletý nováčkovský kontrakt. Jeho nová smlouva je v prvním roce dvoucestná a v druhém roce jednocestná. Tím pádem se od sezony 2024/2025 poměrně zvýší jeho šance na setrvání v hlavním mužstvu Buffala. I při odeslání na farmu by mu totiž klub musel platit plnou mzdu.

Odchovanec pražských Letňan, který hrál v extralize za Spartu, se v uplynulém ročníku dočkal debutu v NHL. V zápase proti Montrealu na konci března dal gól hned při prvním střídání, pak si připsal asistenci a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. V nejlepší lize světa pak nastoupil ještě jednou.

Většinu sezony strávil na farmě v Rochesteru, kde v AHL nasbíral v 70 zápasech 16 gólů a 40 asistencí a byl nejproduktivnějším hráčem týmu. V play off přidal pět branek a sedm přihrávek ve 14 utkáních.

Už desátou sezonu v Buffalu absolvuje lotyšský útočník Zemgus Girgensons. Služebně nejstarší hráč týmu prodloužil smlouvu o další rok a vydělá si 2,5 milionu dolarů. V NHL dosud odehrál 625 zápasů, v nichž zaznamenal 81 gólů a 93 asistencí.

Sabres prožili po dlouhých letech povzbudivý ročník, ač do play off nepostoupili. Ve Východní konferenci skončili jen bod za osmou Floridou, která se nakonec prodrala až do finále.

Poměrně mladý tým Buffala bude mít v příští sezoně vyšší ambice, vždyť na proklouznutí do vyřazovacích bojů čeká už dlouhých dvanáct let a konečně se zdá, že by mohl překonat většinu svých problémů. Třeba už u toho bude pravidelně i Rousek.