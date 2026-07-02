Galvas o synově draftu a Pittsburghu: Snad se okénko otevře. A teď ještě rok v Liberci?

Do třetice všeho dobrého. Dvakrát si v zámoří při dražbě talentů na šikovného beka nevzpomněli, letos na řadu přišel.
Konečně! A dříve, než se očekávalo. Penguins si šikovného beka vybrali na 53. místě.
„Velké zadostiučinění. Že se dočká už ve druhém kole? To mě ani nenapadlo, až jsem byl překvapený,“ poví do telefonu Galvas starší, bývalý extraligový obránce, který působil v Třinci nebo v Olomouci.
|
Galvas se na draftu konečně dočkal. Uspěl další tucet Čechů, jedničkou je McKenna
Jeden z jeho synů už si NHL vyzkoušel. Starší Jakub se dva roky snažil proniknout do sestavy Chicaga. Povedlo se, ale jen na šest zápasů, zbytek strávil na farmě.
„Asi ho to trochu zklamalo, doufal, že si ho ještě vytáhnou znovu. Ani tak nelituje, v zámoří se hodně naučil. A také jeho zkušenosti mohou bráchovi Tomovi přijít vhod,“ poznamená Galvas.
Věřil jste, že tentokrát už to klapne?
Přál jsem si to. Na druhou stranu jsem si říkal, že když nebude draftovaný, nic tak hrozného se nestane... Kdo ví, třeba by po něm někdo v létě sáhl i tak. Ale měl indicie, že Pittsburgh o něj stojí.
Ozvali se mu?
Párkrát s nimi mluvil, stáli o něj. I když byl k dispozici už třetí rok po sobě, šel dost vysoko. Já čekal čtvrté kolo, třetí v nejlepším případě. Dopadlo to pěkně. Předpoklad, že dostane šanci, tam je.
Je pravda, že u Penguins může být v budoucnu snazší cesta do sestavy než v jiných týmech.
Těžko předvídat, ale cítím to stejně. Mají tam Karlssona (36 let), Letanga (39 let), starší kluky, kteří budou za pár sezon končit. Může dojít k obměně, třeba se okno pro Toma otevře. Kdyby podepsal někde, kde mají našlapané beky okolo pětadvaceti, bylo by to horší.
Jak jste draft prožíval?
Sledoval jsem ho sám. Pak jsem mu volal, gratuloval a ptal se, co ho čeká. Bylo asi sedm večer, musel rychle balit. Volal mu agent, spousta lidí z Pittsburghu. Nechtěl jsem ho rušit, potřeboval všechno vyřešit a v klidu se vyspat. Kolem páté ráno už musel na letiště, měl pořádný fofr.
|
Nehraj jako čtyřicátník! Galvas má pohodu, také od táty ví, že hokej není jen o hokeji
Teď se snaží zaujmout na nováčkovském kempu Pittsburghu.
Přiletěl v pondělí o půlnoci, hned na dopoledne měli naplánované nějaké testy. Zase jsme spolu mluvili jen chviličku, říkal jsem mu, ať maká, i když je unavený.
Jak všechno vstřebává?
Trochu to z něj spadlo. Dřív měl nějaká očekávání, která se nenaplnila. Řešila se jeho výška, váha. Já i tak ten první rok věřil, že v šestém sedmém kole by ho někdo mohl vzít. Věděl jsem, že v něm něco je, že může být pro týmy zajímavý.
Což ukazoval i v uplynulých letech. Mnoha kreativnějšími beky teď český hokej nedisponuje.
Bere to tak, že na NHL má. Zároveň si uvědomuje, že draft je teprve začátek. Teď bude záležet jen na něm, jak se k tak velké výzvě, která nebude vůbec jednoduchá, postaví.
Welcome to Pittsburgh, Tomas! 🐧 pic.twitter.com/HdRjLPg8dC— Pittsburgh Penguins (@penguins) June 27, 2026
Existuje varianta, že bude pokračovat v Liberci?
Úplně přesné informace zatím nemám, ale myslím si, že ještě zůstane v extralize. Draft je hezká věc, ale aby udělal další krok, musí se dál rozvíjet. Minulá sezona se mu v Liberci povedla, ale jen lusknutím prstu to samo znovu nepůjde. Je potřeba zabrat a přidat, pokud se chce dostat výš.
Liberec mu v tomhle ohledu velice pomohl, že?
Dodnes si pamatuji, jak jsem ho tam v sedmnácti poprvé vezl. Byl hrozně hubený, postavu a svalovou hmotu měl na čtrnáct. Hokej miluje, ale myslel si, že nemusí tolik trénovat. To ho v Liberci naučili. Pracovali s ním výborně, on sám se zaměřil na to, aby zesílil.
A letos získal ocenění pro nejlepšího obránce extraligové sezony, navíc si vybojoval nominaci na mistrovství světa.
Zase si vyzkoušel něco jiného. Občas to pro něj byl strašný fofr, na který nebyl zvyklý. Měl nižší vytížení, snad jen se Švédskem hrál asi devatenáct minut. Šlo poznat, že čím vím času na ledě dostal, tím lépe se cítil. Tak to má ale každý hokejista. Jste víc v zápase, v tempu.
|
Liberec prodloužil smlouvu s Galvasem. Jednoznačná priorita, zní z klubu
Myslíte, že na něj Radim Rulík měl vsázet více?
Nechci hodnotit trenéry, každý má jiný pohled na věc, což je úplně normální. Tom je ofenzivní bek, nebude bránit oslabení, pan Rulík si ho vybral a měl pro něj vymyšlenou roli. Já mu říkal, ať odvede maximum, ať už bude hrát osm minut, nebo třeba patnáct. Při sledování některých zápasů mě napadlo, že ho mohl vyzkoušet víc, ale bral jsem to, Tom také. Občas udělal nějakou chybku, ale předvedl slušné výkony.
A možná se i přiblížil k angažmá v Pittsburghu. Přímo ve Fribourgu sledovali české zápasy generální manažer Kyle Dubas i jeho asistent Jason Spezza.
Vážně?
Ano, sedávali kousek nad místy pro novináře.
No vida! Mohlo to sehrát roli, ale podle mě mu nejvíc pomohl šampionát dvacítek. Měl hodně prostoru, hrál výborně, dařilo se jemu i celému týmu, navíc ho skauti viděli v porovnání s vrstevníky. Najednou viděl, že je dokáže převyšovat. Další motivace, stejně jako předchozí drafty, dospělé mistrovství... Sešlo se to dohromady. A teď je to jen o tvrdé práci. Vím, že to pořád opakuji, ale je to tak. Sílu a výšku potřebuje něčím nahradit, o dalších deset centimetrů už nevyroste. Musí si najít svoji cestu, jak zaujmout.