Jak to vy Češi jenom děláte? Dostál po skvělém výkonu vtipkoval s legendou

  14:00
Už už to vypadalo, že si do statistik zapíše svou první nulu v play off... Jenže šest vteřin před koncem mu prošla za záda tečovaná střela Marka Stonea a čisté konto bylo rázem fuč. I tak ale hokejový brankář Lukáš Dostál hlásil: „Hlavní je, že jsme to zvládli.“
Lukáš Dostál slaví výhru Anaheim Ducks. | foto: John LocherAP

Anaheim totiž uspěl v druhém zápase na ledě Vegas (3:1) a vyrovnal sérii na 1:1.

Dostál pochytal 21 střel, pustil až tu poslední.

„Ale to pro mě osobně v této fázi sezony není rozhodující. Vždycky říkám, že konečné skóre není tak podstatné. Ano, byl by to příjemný bonus, ale naším cílem bylo sérii vyrovnat a to se nám povedlo,“ přidal ještě český brankář.

Ducks se ujali vedení až těsně po polovině zápasu, druhý gól pak přidali ve 47. minutě, kdy se trefil Švéd Leo Carlsson.

A přestože rozdíl ve skóre nebyl zrovna astronomický, zdálo se, že Anaheim má utkání pod kontrolou.

Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights útočí na bránu Anaheim Ducks, v níž klečí Lukáš Dostál.

Soupeře nepouštěl do větších šancí, hlídal si nebezpečné pozice a sám vyrážel do ofenzivních výpadů. Tři a půl minuty před koncem přidal třetí gól do prázdné branky Jansen Harkins, Vegas jen snížilo.

„Směrem do obrany jsme odehráli vynikající utkání, musím klukům poděkovat, hodně mi pomohli. Měli jsme skvělá oslabení, blokovali střely,“ chválil spoluhráče Dostál.

Ale i on sám měl na výhře velikou zásluhu. Platí za oporu, byť statisticky se mu v prvním kole proti Edmontonu moc nevedlo. Nyní ale zase vyniká, v klíčových chvílích tým podrží.

Dostál slavil na ledě Vegas, Buffalo si poradilo s Montrealem

„Dostál byl fantastický. Už v prvním zápase chytal velmi dobře, teď na to navázal. Všichni víme, jak je gólmanská pozice v play off důležitá, tento zápas jsme potřebovali zvládnout,“ oceňoval brankáře trenér Anaheimu Joel Quenneville.

A nebyl sám. Po zápase si stoupl před kamery TNT Sports a krátce si popovídal s hosty ve studiu. Také oni ho chválili.

Rozhovor otevřel legendární brankář Henrik Lundqvist dotazem: „Máš vysvětlení, jak to vy Češi děláte, že máte tolik dobrých gólmanů?“

Lukáš Dostál (1) slaví výhru Anaheim Ducks.

„Upřímně, nemám tušení. Myslím, že česká brankářská škola si vedla dobře a jsem šťastný, že se nám daří. I letos na draftu může být hodně českých gólmanů,“ odpovídal Dostál.

Kromě něj totiž roli jedničky zastává ze zbývajících týmů v play off NHL ještě Jakub Dobeš v Montrealu a Daniel Vladař ve Philadelphii. Tři z osmi gólmanů jsou Češi.

Čísla si všímají už i v zámoří, navíc se klidně může v následujících letech rozrůst.

Teď ale zůstávají v hlavní roli tři. A ti se snaží dovést své týmy ke Stanley Cupu.

