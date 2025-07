Ve sportovních exhibicích nebývá vysoký počet vstřelených branek neobvyklý. Aby ale jeden z týmů zvítězil 15:3, to už častý jev rozhodně není. Právě tímto výsledkem si poradily ruské hvězdy z...

Věci se daly do pohybu, heslo fanoušků #LitvinovNezhasne ožilo. Speciálními tričky s bojovným hashtagem spustil fanklub Ropáci on Tour pouť za záchranou milovaného klubu, který po sezoně ztratí...

Jsem vždy připraven. Jaškin i přes zákaz hlásí: Chtěl bych na olympiádě hrát

V KHL se zkraje září pustí do čtvrté sezony v řadě. A do čtvrté sezony od rozpoutání války na Ukrajině, kterou hokejová soutěž propaguje. Pro všechny české hráče, co v Rusku působí, tak platí zákaz...