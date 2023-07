Dostál pokračuje v NHL. Hokejový brankář podepsal novou smlouvu s Anaheimem

Ducks draftovali Dostála ve 3. kole v roce 2018. Do zámoří odešel odchovanec Komety Brno v sezoně 2020/21, kterou částečně strávil v Ilvesu Tampere. Nejprve působil na farmě v nižší AHL, v dalším ročníku si připsal premiérové starty v NHL.

Aktuálně má Dostál na kontě 23 utkání v elitní kanadsko-americké soutěži s úspěšností 90,2 procenta a průměrem 3,65 inkasovaného gólu na zápas. Účastník dvou juniorských světových šampionátů startoval loni i na seniorském mistrovství světa, z kterého má bronz, hned v prvním zápase se ale zranil.

NEWS: We have signed Lukas Dostal to a two-year extension! #FlyTogether | @EandELaw https://t.co/SnvbAKWhGJ