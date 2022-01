Paradox v době úpadku. V NHL chytá rekordní počet českých gólmanů

„Přišlo mi to až neuvěřitelné. Rozbrečel jsem z toho,“ líčil dojatě zámořským reportérům zelenáč týmu Anaheim Ducks. „Odmala jsem snil, že se jednou dostanu do NHL.“

Dostál zkrotil 33 z 36 ran. Po prodloužení chytil i dva nájezdy, čímž při premiéře zařídil vítězství 4:3 proti Detroitu.

A nejde jen o jeden splněný klukovský sen. Z českého pohledu přináší Dostálův debut i další interesantní fakta.

Jednadvacetiletý mládenec je nejmladším našincem, který od roku 2013 zastavoval pokusy frajerů z NHL. Dostál v ní debutoval třeba i dřív než legendární Dominik Hašek. Celkově se stal 23. českým brankářem v soutěži. Zároveň je sedmým maskovaným krajanem v aktuálním ročníku, což je cifra, k níž se český hokej nevyšplhal ani v dobách největšího rozmachu!

Je paradoxní, že se brankářský rekord zrodil v dobách historického českého hokejového úpadku.

Na brankáře překvapivě příliš nedoléhají neduhy neplodného a zatuchlého systému. V hokejové výchově představují gólmani separovanou jednotku. Jakýsi menší stát ve státě, kde panuje podnětnější a nápomocnější prostředí. Vytváří jej zapálení brankářští trenéři se slušnou metodikou a kvantem kempů, obětaví rodiče a jejich učenlivé a schopné potomstvo.

Právě debutant Dostál je poslední produkt domácí líhně. Už od jeho šestnácti se v domácí brankářské miniříši skloňuje, že právě on by se mohl prosadit ve světě nejvýrazněji. „Neznám gólmana, který by pro hokej dělal víc než on. Profík, který hned věděl, co chce,“ vyprávěl nedávno svazový šéftrenér tuzemských brankářů Radek Toth pro MF DNES ve velkém textu o českých gólmanech. „Lukáš má nastavenou jasnou cestu, k tomu je komunikativní a chytrý.“

Dostál coby brněnský odchovanec v osmnácti pochopil, že po extraligovém debutu mu Kometa nenabídne patřičný prostor k rozvoji. Vydal se do klubu Ilves, kde se okamžitě zařadil mezi nejúspěšnější brankáře finské ligy. Na severu Evropy zářil necelé dva roky, než jej povolal Anaheim, který mu po 36 startech v AHL dopřál vytouženou příležitost o patro výš.

„Přiznám se, že jsem nebyl nervózní, spíš natěšený,“ líčil Dostál. Ač jeho rok narození už začíná dvojkou, emoce umí bravurně zkrotit. Na ledě i mimo něj vystupuje Dostál jako mimořádný kliďas, což trefně na Twitteru okomentoval extraligový gólman Dominik Frodl z Pardubic: „Je sakra dobrej. A ještě vypadá, jak když to chytá s prstem v nose. Ten klid a technika? Wow!“

Zároveň by i optimističtější fanda neměl podléhat iluzi časů hojnosti. Pokud nenastane nic neočekávaného, Dostála brzy čeká další porce zápasů na farmě a kupa dřiny. Jeho povýšení uspíšilo, že na covidové listině uvázla opora Ducks John Gibson.

Navíc ani jeden ze šesti Dostálových krajanů aktuálně figurujících na soupiskách honosné ligy o sobě nemůže prohlásit, že mu náleží role stabilní jedničky týmu.

Čím víc ale počty českých brankářů narůstají, tím se zvětšují šance, že se to změní. Nikdo z maskovaných pánů se nenachází na sklonku kariéry a u Dostála platí pravý opak.