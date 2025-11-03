Premium

Dostál exceloval, i tak se ale omlouval. Jeho risk dříve vyděsil i Pastrňáka

Autor:
  12:48
Čas od času to vyzkouší. Riskantní tah, který vyjde jen hrstce brankářů. Lukáš Dostál si i tak věří. Možná proto, že mezi vybranou společnost už patří. Na jaře 2022 se zapsal mezi střelce v AHL, v elitní zámořské hokejové společnosti na přesnou trefu čeká. Ani jeho pokus v závěru duelu mezi Anaheimem a New Jersey (4:1) nedopadl zdárně, čemuž se český gólman jen pousmál.

Mohl si to dovolit. Předvedl další náramný a soustředěný výkon ověnčený dvaatřiceti zákroky. O první nulu v sezoně ho připravil Jack Hughes, jinak si vedl perfektně.

A aby toho nebylo málo, Ducks s bilancí sedmi vítězství v jedenácti duelech poskočili do čela Pacifické divize. Poprvé od roku 2021.

„Strašně si to užívám! Mám před sebou skvělý tým, fanoušci jsou fantastičtí. Jsem rád, že tady můžu být,“ pochvaloval si Dostál aktuální formu během pozápasového rozhovoru.

Dostál byl zvolen první hvězdou, výhru vychytal i Rittich z Islanders

O několik minut dříve střídačku i tribuny pořádně vylekal. Dotahujícímu soupeři, který už hrál v šesti, daroval za stavu 3:1 obrovskou šanci na snížení.

Dvě a čtvrt minuty před závěrečnou sirénou neodhadl situaci, když si vyjel k mantinelu, otočil se a zkoušel vyslat ránu přes celé kluziště. Naneštěstí pro něj zasáhl napadajícího Noesena.

Nastal zmatek, kotouč se všemožně odrážel, až nakonec vyplaval v předbrankovém prostoru a český gólman musel levým betonem hasit tutovku švýcarského útočníka Meiera.

Český brankář Lukáš Dostál v brance Anaheimu
Lukáš Dostál z Anaheim Ducks zasahuje během utkání s Pittsburgh Penguins.

Těžký moment i s trochou štěstí ustál, zanedlouho přinesl domácím definitivní uklidnění Kreider.

„Za ten konec se omlouvám... Asi jsem všem způsobil menší infarkt,“ usmíval se Dostál, jenž dovedl Anaheim k třetímu vítězství v řadě a pátému z posledních šesti utkání.

Daří se mu, o čemž svědčí i statistiky. Proti New Jersey chytil 3,18 gólu nad očekávání, dohromady v sezoně už 10,4. V tomto ohledu se s ním nikdo nemůže rovnat.

„Cítím se výborně. Věděli jsme, že hrají druhý den po sobě, proto jsme na ně chtěli vletět. Takový byl plán, který jsme dodržovali celých šedesát minut,“ ocenil výkon mužstva.

Spoluhráči mu zaváhání v závěru jistě odpustí. Moc dobře si uvědomují, jakou v něm mají oporu. A na riskantní tahy, které se mohou šeredně vymstít, už jsou u něj zvyklí.

Nejsou sami. Fanoušci reprezentace si možná vybaví, jak ve snaze zapsat do statistik hazardoval v závěrech semifinále i finále loňského světového šampionátu v Praze.

Dostál mi málem přivodil infarkt, řekl Pastrňák. Spojil by Česko a Slovensko

„V NHL už jsem to zkoušel asi dvakrát nebo třikrát, oni zrovna střídali, ale podařilo se jim to zachytit. Nevadí, to je jedno,“ uculoval se v rozhovoru pro Českou televizi po sedmigólové demolici Švédů.

V boji o zlato si na pokus o gól troufl v mnohem méně vhodný moment. Nikoliv za rozhodnutého stavu, nýbrž při těsném vedení 1:0, kdy národní tým bránil rostoucí švýcarský nápor.

I David Pastrňák, autor zlaté trefy, s odstupem pár dní přiznal: „Já myslel, že ho zabiju! Nahrál Fialovi přímo mezi kruhy, málem mi přivodil zástavu srdce. Klasický gólman, dělá divné věci.“

Brankář Dostál zářil v AHL. K 51 zákrokům přidal gól přes celé kluziště

Jediný úspěch očekávané jedničky pro olympijský turnaj se datuje na 3. března 2022.

Tehdy měl za sebou v NHL jen pár startů. V zámoří se postupně rozkoukával, sbíral zkušenosti v AHL, kde se postaral o výjimečný počin, který se před ním ve farmářské soutěži povedl jen patnácti šťastlivcům.

O patro výš najdeme mezi střelci sedmnáct brankářů. Z těch aktivní Ullmark, Gustavsson, Nedeljkovic, ale i legendy Brodeur a Hextall.

Dostál by se k nim rád přidal. Ne nadarmo po vítězství nad Devils vzkázal: „Rozhodně nekončím, budu to zkoušet dál!“

Lukáš Dostál (1) z Anaheim Ducks rozehrává.
Lukáš Dostál sleduje dění před brankou Anaheimu.
Lukáš Dostál sleduje souboj u mantinelu v utkání proti New Jersey.
Jesper Bratt z úhlu najíždí na branku Lukáše Dostála.
108 fotografií
Vstoupit do diskuse
