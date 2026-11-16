Dostálovo tápání. Čísla má tristní, zůstal i na tribuně: Musím se na tým víc napojit

Úspěšnost zákroků: 85,6 %.
Průměr inkasovaných branek na utkání: 3,98.
Nový ročník zámořské soutěže dospěl teprve k první čtvrtině základní části. Zatím není namístě hovořit o výraznější krizi, ale pozice české gólmanské jedničky oslabila.
“The foundation is still there… I have to make some adjustments.” Lukáš Dostál talked through what he’s seen in his game during his time out of the starter’s net and what he needs to do to regain his winning form. Full #FlyTogether media sessions on @SportingTrib YouTube ⬇️ https://t.co/R8nLaxYBfR— Zach Cavanagh (@ZachCav) November 14, 2026
„Hlava není problém, psychicky jsem velice odolný. A také po osobní stránce se cítím dobře,“ prohlásil Dostál.
Aktuální trápení ho ale musí žrát. Alespoň trochu. Vždyť na vystoupení, v němž by skloubil povedený individuální výkon s výhrou, čeká v Anaheimu už více než měsíc.
Za tu dobu ani jednou nevytáhl úspěšnost zásahů přes devadesát procent.
Dostal čtyři góly od Bostonu (2:4), tři od Islanders (2:3), čtyři od Philadelphie (5:4), šest od Vancouveru (5:6 v prodloužení), tři za dvacet minut od Calgary (5:3) a o víkendu šest při dalším setkání s Islanders (2:6).
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Šest z posledních devíti duelů Ducks proseděl na střídačce, domácí vítězství nad Pittsburghem (5:2) dokonce sledoval jen z tribuny v pozici zdravého náhradníka.
Větší důvěru momentálně mají jeho brankářští kolegové, ovšem statistiky Villeho Hussa (88 %) ani pomocníka z farmy Laurenta Brossoita (86,7 %) rovněž nejsou bůhvíjaké.
„Není to jen o číslech... Záleží na trenérech, kdo bude chytat,“ pokrčil rameny Dostál. „To já neovlivním, jen musím být co nejlépe připravený, až přijde šance.“
I když kouč Joel Quenneville nemůže být s předvedenou prací zmíněné trojice spokojený, při několika příležitostech už zmínil: „Pozor, není to jen o nich.“
Krýt záda Anaheimu není v aktuální sezoně, a nejen v ní, zrovna snadné. Mužstvo zábavné na sledování, ale také náchylné k výkyvům, školáckým chybám a divokým výsledkům.
V NHL mají Ducks pátou nejúdernější ofenzivu. Třeba i díky Cutteru Gauthierovi, americkému kanonýrovi, který udeřil v každém z posledních devíti utkání. Stihl tři hattricky, dohromady šestnáct přesných zásahů.
CUTTER GAUTHIER SNIPES IT HOME 🎯 He's got goals in 9 STRAIGHT games, and 16 GOALS over that 9-game stretch 😮💨 https://t.co/XXS43gFGQc— Gino Hard (@GinoHard_) November 16, 2026
Ale defenziva? Zmar, místy nekontrolovaný chaos. Sedmasedmdesát inkasovaných branek, čtvrtá nejhorší bilance v soutěži po Vancouveru (98), Chicagu (83) a San Jose (81).
„Potřebuju se na pár věcí podívat... Trochu víc se napojit na tým, pak se podle toho zařídit,“ poznamenal Dostál.
Pak svou myšlenku i rozvinul: „V obranném pásmu se snažíme hodně vystupovat, pak dochází k momentům, kdy mám před sebou víc hráčů. Musím si lépe a rychleji hledat puky. Když to nezvládnu a jsem pozadu už ve chvíli, kdy letí skrz pásmo první přihrávka, je to problém.“
I když se nedaří, má zastání. Ostatní v kabině si dobře vybaví, kolikrát a jak moc je v minulosti podržel, třeba i při úspěšné jarní cestě do druhého kola play off.
„Vždycky jsme mu věřili, na tom se vůbec nic nemění,“ vzkázal švédský centr Leo Carlsson. „Řada gólů jde čistě za námi, zkrátka před ním musíme hrát lépe.“
Ani český reprezentant nepropadá panice.
I nadále je přesvědčený, že z nepříjemné situace dokáže vybruslit a znovu se nakopnout. Ideálně co nejdříve, třeba v podobně pohodovějším zápase, jaký absolvoval Husso proti Calgary.
„Co je teď důležité? Vrátit se k základům, věřit jim, spoléhat na to, díky čemu jsem se na nejvyšší úroveň dostal. Trochu se přizpůsobit, ne nutně za každou cenu něco měnit.“