Zlato mi dodalo sebevědomí, říká Dostál. V NHL našel rytmus, pomáhá i Gudas

Na začátku sezony dostáváte i díky zranění Johna Gibsona hodně prostoru, z úvodních patnácti zápasů jste odchytal dvanáct.

Nečekal jsem, že toho bude až tolik. Gibby musel na operaci, najednou tu byla velká příležitost. V NHL jsem teprve druhou sezonu, takže jsem se s tím musel trochu popasovat a být připravený fyzicky i psychicky. Začátek nebyl špatný, ale sezona je ještě strašně dlouhá.

Individuální statistiky máte velice slušné, z hlediska úspěšnosti zákroků patříte do elitní pětky NHL (92,2 %). Ale z týmového hlediska to opět není ono, že?

Jako gólman musíte dát zbytku týmu šanci na výhru. A já klukům poslední tři zápasy moc nepomohl. Vyhrávat chce každý, ale v Anaheimu máme velice mladý tým, všichni se pořád učíme. Zápas od zápasu se budeme zlepšovat.

Jak moc vám pomohl zlatý světový šampionát?

Závěr minulé sezony byl krásný. Když jako kluk sledujete takové turnaje v televizi, sníte o tom, že se tam také jednou dostanete. Přineslo mi to spoustu zkušeností a hlavně sebevědomí pro klíčové zápasy. Všechno se snažím přenést do nového ročníku. Zatím se to daří, musím být dál konzistentní.

Jak zařídit, abyste si roli jedničky udržel i po Gibsonově návratu?

Nechci nic měnit, musím mít pořád stejný přístup. Snažím se být na zimáku jako první, starat se jen o sobě. Už na farmě mě učili, že mám jít příkladem a dělat všechny věci správně. Něco takového ocení každý trenér. Dělám maximum pro to, abych byl připravený na každý zápas.

Brankář Lukáš dostál z Anaheim Ducks rozehrává v zápase s Minnesota Wild.

Jak regenerujete?

Radko Gudas mi občas pomáhá se odreagovat. Má velkou rodinu, čtyři děti. V NHL je strašně moc zápasů, pořád někam létáme. Odpočinek je důležitý. Chodím do kina, na procházky. Našel jsem si vlastní rytmus, teď už vím, co dělat.

Dříve jste s tím měl problémy?

V první sezoně jsem tápal, hodně věcí jsem se musel naučit. Hlavně kvůli časovým přesunům jsem kolikrát byl úplně mrtvý, také v tom mi hodně pomohl Gudy. Chodíme na kolo, protáhneme se. Jsou to detaily, ale vyzkoušel jsem si, že fungují.

Gudas je od začátku sezony novým kapitánem Anaheimu. Jak si v nové roli vede?

Zasloužil si to! Hlavně za to, jaký je člověk. Neznám nikoho, kdo by o něm řekl špatné slovo. Pozice kapitána ho vůbec nezměnila, všichni ho pořád respektují. Vezměte si třeba Bradyho Tkachuka na mistrovství světa.

Ano, ve čtvrtfinále si šli pěkně po krku.

Přesně tak, ale po zápase ho Brady v rozhovoru pochválil, že odvedl výbornou práci. Gudy je na ledě pes, ale všichni vědí, že to tak má jen v zápalu hry a mimo led je skvělý chlap. I proto ho soupeři často ocení.