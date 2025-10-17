Premium

Chaos na ledě. Dostál jel přes celé kluziště do šarvátky. Kluci drží při sobě, chválí kouč

  14:10
Do konce druhé třetiny utkání hokejové NHL mezi Anaheimem a Carolinou zbývaly tři sekundy. Už se ani nemělo nic stát. Jenže někdy stačí jedno žďuchnutí po vhazování a dění se vmžiku znepřehlední. Všichni hráči na ledě se do sebe současně se sirénou pustili. Když se navíc zapojil i hostující brankář Frederik Andersen, do šarvátky musel přijet také jeho protějšek – Lukáš Dostál.
Šarvátka v utkání mezi Carolinou (v bílém) a Anaheimem, do které se zapojil také český brankář Lukáš Dostál (není vidět na snímku).

Český brankář Lukáš Dostál v brance Anaheimu
Lukáš Dostál z Anaheim Ducks zasahuje během utkání s Pittsburgh Penguins.
Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks
„Chaos, dokonce i brankáři se zapojili,“ poutal internetový server Bleacher Report moment, kterým odstartovala přestávka mezi druhou a třetí třetinou.

Domácí centr Mason McTavish se na buly otočil proti Loganu Stankovenovi, kterému uštědřil úder loktem. Následovala odveta, kterou si hráč Ducks nedal líbit a soupeře bral okamžitě zezadu do kravaty.

Podívejte se na šarvátku z utkání mezi Anaheimem a Carolinou:

Další protivníci jej ovšem přečíslili a skolili na led. Spoluhráči okamžitě reagovali, rychle utvářeli dvojičky. Ale jak to v hokejovém zmatku bývá, páry se různě přeskupovaly, když si hokejisté jednotlivých týmů snažili navzájem vypomoct.

„Je dobře, že jsme se do toho pustili,“ chválil McTavish, který ve dvaadvaceti plní roli asistenta kapitána v jednom z nejmladších celků soutěže (průměr lehce přes 27 let).

Velkou pozornost přitáhl teprve devatenáctiletý mladík a kolega z útočné formace, Beckett Sennecke, který zažívá premiérovou sezonu v NHL.

Šarvátka v utkání mezi Carolinou (v bílém) a Anaheimem, do které se zapojil také český brankář Lukáš Dostál (není vidět na snímku).

Právě proti němu při souboji s hostujícím Blakem vyrazil gólman Andersen. A ačkoli upadl, vzápětí se vracel, aby Senneckeho umravnil.

V tu chvíli zareagoval Dostál, který stál na opačné straně kluziště. Hukot v kalifornské Honda Center ještě zesílil. Český brankář se svázal s Andersenem, z hromadné strkanice ho odvedl a pomohl k jeho zklidnění. Ukázal, že se dobře orientuje nejen v okolí vlastního brankoviště.

Hertl s Pastrňákem skórovali ve vzájemném duelu, trefil se i Chytil

„Je vidět, že kluci drží při sobě,“ ocenil svoje mužstvo kouč Joel Quenneville.

„Jsme propojená parta a máme úžasnou kabinu, vážím si toho a jsem za to vděčný,“ připojil se McTavish.

Ostatně potyčka vyplynula ze situace, kdy se Anaheim snažil stáhnout gólovou ztrátu, právě v prostřední dvacetiminutovce nejprve za stavu 0:2 snižoval Leo Carlsson, pak si domácí vytvářeli i další příležitosti a hnali se za vyrovnáním. Soupeře se tak pokusili zatlačit všemožnými prostředky.

Leč neuspěli. Po přestávce ještě dvakrát inkasovali a prohráli 1:4, přičemž Dostál zaznamenal 27 úspěšných zákroků. Ducks v sezoně zapsali druhou porážku, zatímco Hurricanes zůstávají jako jediní v soutěži stoprocentní.

„Máme ale na čem stavět,“ pravil hrdě McTavish.

