Příjemná změna a konečně nula. Je to něco výjimečného, rozplýval se Dostál

Chválu sklízí po většinu sezony, přesto na premiérovou nulu čekal až do čtvrteční noci. Lukáš Dostál si první perfektní zápas NHL užil proti Bedardovi a spol. „Je to vážně neuvěřitelné, moc díky, kluci!“ hlásila první hvězda utkání nadšeně. A to v den, od kterého se může těšit na nového českého parťáka v hokejovém brankovišti – Tomáše Suchánka.