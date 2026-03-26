Dostála těší nálada v Anaheimu. Táhneme za jeden provaz, říká. Budaje si pochvaluje

Po sedmileté absenci Anaheim směřuje do play off. Panuje v kabině spokojenost?
Jsme za to v kabině moc rádi. Jak majitelé, tak fanoušci na to čekali dlouho. Jsme v dobré pozici, ale ještě nic není jisté. Čeká nás ještě dost zápasů a každý bod teď bude znamenat hrozně moc. Musíme fakt makat každé utkání, to je náš cíl. Všichni táhneme za jeden provaz a směřujeme k tomu samému, což je dostat se do play off.
Nedávný posun na první místo v Pacifické divizi byl další z milníků na dané cestě za úspěchem?
Bylo by krásné divizi vyhrát. Hlavní cíl je ale udělat postup a tam už se potom stane cokoliv. Takže nad divizním prvenstvím až tolik nepřemýšlíme. Jdeme zápas od zápasu, protože by nás to mohlo sežrat, kdybychom přemýšleli moc dopředu. Je to takové klišé, ale ono to prostě jinak vyjádřit nejde.
Po olympiádě, na které jste byl taky v zápřahu, je finiš základní části šíleně nabitý. Jak složité je to z pozice jedné z nejvytíženějších brankářských jedniček v NHL?
Je důležité v tom najít takový zdravý balanc. Trénovat se musí, ale nesmí se to přetahovat. Musí se simulovat situace ze zápasů, kdy se něco nedaří, právě na tom se dá zapracovat. Zároveň to musíme vyvažovat i s mentálním odpočinkem.
To se vám daří?
Náš hlavní kouč Joel Quenneville je v tomto úžasný. Když to jde, snaží se nám dopřát i dost volna. Takže i když se daří, nebo zrovna ne, jedeme pořád na stejné vlně. Jedině tak se to dá zvládnout. Právě i z mé mentální stránky mi to hodně pomáhá, že nemusím být každý den na ledě. Na druhou stranu si zase občas dopřeji i delší trénink nebo rozbruslení, a když máme volný den, snažím se ho využít k maximální regeneraci.
Jak?
Zajdu si třeba do sauny a mentálně vypnu. Nebo si s klukama skočíme na večeři a od hokeje úplně přepneme. Takto postupujeme den po dni a soustředím se tak vlastně hlavně na sebe, díky čemuž se to dá zvládnout.
|
Anaheimu se podařilo dobře namixovat vysoko draftované mladíky se zkušenějšími hráči, máte i nového trenéra. Všechny změny do sebe ideálně zapadly?
Vyšlo nám to úplně skvěle. Na důležitých rolích máme vždy jednoho staršího hráče a k němu mladíka, čímž se to krásně doplňuje. Mladí se mají možnost o ty starší kluky opřít a zase na druhou stranu mladí mají skvělé dovednosti a rychlost. To zase pomůže právě těm starším klukům, kteří si dokážou puk kolikrát podržet a nedivočí. Když mají třeba puk na červené čáře, tak to raději hodí zpátky do pásma.
Dřív to nebývalo?
Hrajeme, jak se tady hovorově říká, „the right way“. Párkrát se stalo, že v některých zápasech nám tento balanc chyběl. Pak to hned bylo vidět na skóre, které bylo třeba divočejší s pěti, šesti góly.
Fanoušci musí kvitovat, že padá více gólů. Z pohledu brankáře je to ale naopak.
Občas je to dost divoké. Právě tím, jak máme tolik šikovných hráčů a dravého mládí, jsme schopni takto produkovat góly. Bylo dost zápasů, které jsme vyhráli s vysokým skóre. Dlouhodobě takhle ovšem hrát nechceme, protože přece jenom v play off se to pak hrozně utáhne.
Rozumím.
Když to vezmu od začátku sezony, to jsme často soupeře přestříleli. Pak ale přišla i série, kdy jsme šli výsledkově dolů. Takových devět zápasů se nám týmově nedařilo. Zranili se nám klíčoví hráči a ten balanc v sestavě se nám rozpadl. Najednou jsme museli změnit styl hry, více jsme se stáhli do obrany a chvilku trvalo, než si to sedlo. Naštěstí jsme se pak před olympiádou zase dostali na vítěznou vlnu a teď v podobném rytmu pokračujeme dál. Daří se nám vyhrávat zápasy.
Co říkáte brankářským statistikám. Sledujete, jak jste na tom?
To ne. Ono to vlastně ani nejde. Jak je tak moc zápasů, celá NHL směřuje k tomu, že gólů padá stále víc a víc. Defenzivních týmů naopak ubývá. Čistě statisticky gólmani, kteří jsou teď na špici, mají přes devadesát procent úspěšnost. V podstatě se z toho podle mě stala novodobá statistika, že těch devadesát procent bude top. Liga se hodně omladila a noví hráči přicházejí se skvělými dovednostmi a góly prostě umí dávat. V NHL je už jedno, jestli je to kluk z první, nebo ze čtvrté lajny, všichni se umí střelecky prosadit. Statistiky to ovlivnilo a standardy se posunuly.
|
Od letošní sezony vás vede zkušený trenér Joel Quenneville, který vyhrál tři Stanley Cupy a je jeden z nejúspěšnějších koučů v historii. Nezaměřujete se víc na defenzivní činnosti s blížícím se play off?
Nedávno jsme hráli zápas, kdy to vlastně bylo úplně v naší režii. A jednalo se přesně o krásnou ukázku toho, že jsme schopni se zatáhnout. Když nám nejde kombinace, půjdeme do soubojů vyhrát puk. Tak se potom dá vyhrávat v play off. Když se podíváme na poslední ročníky, přesně takto vyhrála Florida dokonce dva Stanley Cupy. S tím, jak je liga hodně ofenzivní, právě týmy dobré do obrany budou podle mě úspěšné v play off.
Jak bylo těžké otočit list po olympiádě? Čtvrtfinálový zápas s Kanadou diváky bavil, ale výsledkově vám nevyšel.
Byl to neskutečný zápas. Kanada samozřejmě měla svoje šance, ale většinu jsme zneškodnili a šlo na ní vidět, že byla nervózní. Podobně jako my v předešlém duelu s Dány. I když nám to nakonec nevyšlo, tak jsem si to užil. Přepnout zpátky na NHL nebylo jednoduché, ale naštěstí hned druhý den po příletu byl trénink. Říkal jsem si, že se nedá se nic dělat a musím na to zapomenout. Ale nebylo to jednoduché.
Kvůli čemu?
Všichni mi totiž gratulovali. Snad každý se díval a říkal, že to byl fantastický zápas. Na jednu stranu mě to těšilo, být vyrovnaný takovému velikánovi, ale výsledek mě pořád hodně mrzí. Nedá se nic dělat. Tím posledním zápasem jsme alespoň zanechali dobrý dojem. Jen je škoda, že jsme nehráli stejně celou olympiádu.
Cítili jste v kabině, že jste se tím posledním vystoupením po kritice fanoušků vykoupili?
Jako gólman herní pojetí neovlivním. Poslední zápas jsem se ale kolikrát na kluky zadíval a byl jsem na nás pyšný. Všichni tam ze sebe nechali to nejlepší, co mohli. Hned po skončení to sice hrozně bolelo, protože jsme od výhry byli kousek. V podstatě jeden pokus bekhendem od Mitche Marnera. Co se dá dělat, další olympiáda bude za čtyři roky. Uvidíme, jak na tom potom budeme.
|
Ve vašem případě to bude dosažitelné, někteří vaši spoluhráči ale mohli odehrát poslední velký turnaj.
Pro starší kluky to tak bylo, pro některé ale olympijská šance ještě v budoucnu přijde. Už za dva roky navíc bude Světový pohár.
Ještě k tomu rozhodujícímu gólu od Marnera, který je brán spíše jako tvůrce hry než střelec. Nepřekvapilo vás, jak se mu to podařilo zakončit?
Rozhodně ano. V televizi to mohlo vypadat jako jednoduchý bekhend, ale měl to složité. Jeden z prvních zápasů v NHL po olympiádě jsme hráli proti Winnipegu a náš hráč Ryan Poehling taky tak podobně prošel. Nezakončoval bekhendem, ale jenom se po puku natáhl a padlo mu to tam. Byl to velmi podobný gól. S trenérem Peterem Budajem jsme pak přesně na tom pracovali. Říkal jsem mu: Pojď, vyzkoušíme si tu situaci znova, protože mi to prostě nedalo spát.
Jaké je to pro střelce?
Není to jednoduché, protože zakončující hráč při tom natažení musí mít správné načasování. Musí vychytat pravý moment, kdy vystřelit. Marner to trefil přesně na zadní tyč. Jako gólman tak musím mít přesné postavení. Na druhou stranu kdybych se proti němu neposunul, mohl to hodit na přední tyč, člověk se musí rychle rozhodnout a vše je to v jeden moment.
Zmínil jste Budaje (slovenská brankářská legenda, aktuálně trenér brankářů Anaheimu), ještě společně s parťákem Petrem Mrázkem, kterému již ale bohužel zranění ukončilo sezonu, jste vytvořili unikátní česko-slovenskou brankářskou skupinu. Je to pro vás výhodou?
Peter je úžasný. Myslím si, že právě on je jedním z důvodů, proč jsem schopný odchytat takové kvantum zápasů a vše zvládat. Jako jeden z mladších hráčů v kádru mám občas tendenci zůstávat na tréninku déle na ledě.
To se mu nelíbí?
On mě kolikrát brzdí a říká mi, že pro dnešek to stačilo. Potrénujeme to, co jsme chtěli, a víc to neřešíme. Já pak mentálně cítím, že ten další den jsem mnohem víc odpočatější. Samozřejmě cokoli se objeví v zápase, tak všechny brankářské záležitosti probereme a pracujeme na tom. Navíc, když je ze Slovenska, nemusíme ani mluvit cizím jazykem, což je taky výhoda.