Bude nejlepší brankář v NHL. Dostál deptal šampiony a sklízel poklony od spoluhráčů

  10:24
Evan Rodrigues z Floridy se rozjížděl na nájezd, který musel proměnit. Zkusil bekhendovou kličku, ale Lukáše Dostála nepřekonal. Český brankář oslavil zapumpováním ruky cennou výhru (3:2N), hokejisté Anaheimu i díky jeho výraznému přispění zvládli sérii venkovních duelů v NHL úspěšně.

Ze tří nájezdů Panthers chytil hned dva, ještě předtím prožil perné chvíle v prodloužení, kdy Ducks hráli oslabení. Jen během této situace si český gólman připsal čtyři zákroky.

„Skvělá práce našeho týmu. Výborná oslabení,“ ocenil Dostál spoluhráče. Ti ustáli všechny čtyři početní nevýhody.

„Klíčový rozdíl,“ pochvaloval si brněnský rodák.

Brankář Lukáš Dostál z Anaheim Ducks zasahuje proti nájezdu Evana Rodriguese z Florida Panthers.
Brankář Lukáš Dostál z Anaheim Ducks slaví po zápase s Florida Panthers.
Lukáš Dostál z Anaheim Ducks vyráží puk.
Michael McCarron (47) z Nashville Predators a Lukáš Dostál (1) z Anaheim Ducks se srazili.
Anaheim během pěti utkání na hřištích soupeřů třikrát zvítězil a získal také bod v Chicagu, v Západní konferenci je momentálně na desátém místě.

„Myslím, že to byla opravdu dobrá série venkovních zápasů, odvedli jsme skvělou práci. Budeme pokračovat dál. Řekl bych, že tento zápas byl náš nejlepší v této sezoně,“ líčil Dostál.

Nejvydařenější výkon v ročníku předvedl i on, když pochytal 31 střel z 33 pokusů soupeře. Úspěšnost zákroků tak vyšperkoval na 93,9 %.

Pastrňák s Hertlem byli v NHL u dvou gólů, Nečas odstartoval kanonádu

A zaujme i v pokročilých statistikách. Proti vítězi posledních dvou ročníků zámořské soutěže chytil 3,45 gólu nad očekávání.

Celkově je v této statistice na hodnotě 5,9, v celé NHL mu patří sedmé místo. Mimochodem, těsně před ním je Karel Vejmelka z Utahu (6,1), a dokonce na třetí příčce figuruje montrealský Jakub Dobeš (9,0).

„Každý ví, jak je dobrý, pochopitelně je důležitou součástí našeho týmu. Brzy se určitě stane nejlepším brankářem v lize,“ vysekl Dostálovi poklonu útočník Leo Carlsson.

Brankář Lukáš Dostál z Anaheim Ducks slaví po zápase s Florida Panthers.

Ten otevřel skóre v oslabení, Ducks se posléze prosadili také z přesilovky. O dvoubrankové vedení sice ve třetí třetině přišli, ale díky opoře v brankovišti a dvěma proměněným nájezdům mohli slavit zisk dvou bodů.

„Naposledy jsme prohráli těžký zápas s Tampou (3:4), ale líbila se mi reakce našeho týmu. Vydrželi jsme a našli způsob, jak získat další bod,“ těšilo kouče Joela Quennevilla.

Chaos na ledě. Dostál jel přes celé kluziště do šarvátky. Kluci drží při sobě, chválí kouč

Anaheim nyní čekají tři domácí duely, ve kterých bude chtít na vydařené venkovní výkony navázat. Otázkou je, zda se jich zúčastní i kapitán Radko Gudas. Zkušený obránce totiž musel poslední dvě střetnutí vynechat kvůli problémům v dolní části těla.

Spolehnout se tak tým může alespoň na jistotu mezi třemi tyčemi.

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Dal gól a podíval se do nebe. Věnuju ho mamce, vzkázal dojatý David Kaše

První gól sezony. První od ledna. A první, který už neviděla jeho maminka Kamila. „Chci jí ho věnovat,“ tvrdil pohnutě hokejový útočník David Kaše, když v přesilovce rozhodl o úterním extraligovém...

28. října 2025  20:11,  aktualizováno  29. 10. 10:39

Bude nejlepší brankář v NHL. Dostál deptal šampiony a sklízel poklony od spoluhráčů

Evan Rodrigues z Floridy se rozjížděl na nájezd, který musel proměnit. Zkusil bekhendovou kličku, ale Lukáše Dostála nepřekonal. Český brankář oslavil zapumpováním ruky cennou výhru (3:2N), hokejisté...

29. října 2025  10:24

Francouz za Ústí, Duda za Piráty. Retro finále rivalů zpestří Winter Classic

Zápas pro pamětníky. Vyšponované bitvy nesmiřitelných o prvoligový grál a postup do extraligy plnily zimní stadiony Ústeckých Lvů a Chomutova k prasknutí, brzy si jejich aktéři dají repete. Lednový...

29. října 2025  10:17

První starty, první body. To si budeme pamatovat navždy, věří junioři Dynama

Pardubické Dynamo nezvládlo další domácí zápas. Prohrálo s Plzní 1:3, přesto však tenhle duel zůstane v paměti alespoň někomu. Jediný gól Pardubic obstarali při svém premiérovém extraligovém startu...

29. října 2025  8:14

Pastrňák s Hertlem byli v NHL u dvou gólů, Nečas odstartoval kanonádu

Na sedmigólový debakl hokejisté Bostonu odpověděli výhrou 5:2 nad Islanders. K vítězství přispěli i David Pastrňák (1+1) s Pavlem Zachou (0+1). Bilanci 1+1 si v úterním programu NHL připsal i Tomáš...

29. října 2025  5:31,  aktualizováno  7:20

Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den

To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...

29. října 2025

Hattricky už v hlavě nemám, zaměřuji na vítězství, tvrdí třígólový Hudáček

Třinecký útočník Libor Hudáček opět ukázal, jak výtečný je střelec. Třemi góly pomohl hokejovým Ocelářům v 19. kole extraligy k výhře nad Českými Budějovicemi 6:3.

28. října 2025  21:29

Třinec přehrál Budějovice a upevnil vedení, zvítězil i Litvínov. Kladno zvládlo nájezdy

Hokejová extraliga nezastavila ani na svátek, hrálo se na šesti stadionech. Třinec upevnil vedení, když porazil České Budějovice 6:3, zvítězil i poslední Litvínov. Přestřelku v Karlových Varech...

28. října 2025  15:20,  aktualizováno  20:05

Slavia ve šlágru zdolala Litoměřice a vede o sedm bodů, Jihlava prohrála s Třebíčí

Slavia zvládla šlágr první hokejové ligy a zvítězila doma v Edenu nad Litoměřicemi jednoznačně 5:2. Pražané potvrdili skvělou formu, vyhráli desátý z posledních 11 zápasů a po 16. kole vedou tabulku...

28. října 2025  18:12,  aktualizováno  19:08

Terapie psychedeliky změnila Hemskému život: Restart mozku, cítím se na osmnáct

Vyhrál mistrovství světa i extraligový titul s klubem, kde vyrostl. Z olympiády má bronz, v NHL odehrál i s play off 888 zápasů a získal 593 bodů. Jenže závěr kariéry přinášel hokejistovi Aleši...

28. října 2025  15:01

Bomba, co otřese finským hokejem. Kluby si přejí zánik první ligy, navrhují revoluci

Na finské hokejové scéně se schyluje k velkému převratu. Oficiální razítko schází, ale zaběhnuté pořádky se mohou už od příští sezony změnit. Nejvyšší soutěž stojí před zánikem, nahradit ji má nová...

28. října 2025  12:45

Další sexuální skandál v NHL? Bývalý útočník Kesler vinu popřel, zaplatil kauci

Bývalý dlouholetý hráč NHL Ryan Kesler byl obviněn ze dvou bodů kriminálního sexuálního chování čtvrtého stupně. Agentura Canadian Press na základě soudních záznamů uvedla, že jednačtyřicetiletý...

28. října 2025  10:47

