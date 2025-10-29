Bude nejlepší brankář v NHL. Dostál deptal šampiony a sklízel poklony od spoluhráčů

Ze tří nájezdů Panthers chytil hned dva, ještě předtím prožil perné chvíle v prodloužení, kdy Ducks hráli oslabení. Jen během této situace si český gólman připsal čtyři zákroky.
„Skvělá práce našeho týmu. Výborná oslabení,“ ocenil Dostál spoluhráče. Ti ustáli všechny čtyři početní nevýhody.
„Klíčový rozdíl,“ pochvaloval si brněnský rodák.
Anaheim během pěti utkání na hřištích soupeřů třikrát zvítězil a získal také bod v Chicagu, v Západní konferenci je momentálně na desátém místě.
„Myslím, že to byla opravdu dobrá série venkovních zápasů, odvedli jsme skvělou práci. Budeme pokračovat dál. Řekl bych, že tento zápas byl náš nejlepší v této sezoně,“ líčil Dostál.
Nejvydařenější výkon v ročníku předvedl i on, když pochytal 31 střel z 33 pokusů soupeře. Úspěšnost zákroků tak vyšperkoval na 93,9 %.
A zaujme i v pokročilých statistikách. Proti vítězi posledních dvou ročníků zámořské soutěže chytil 3,45 gólu nad očekávání.
Celkově je v této statistice na hodnotě 5,9, v celé NHL mu patří sedmé místo. Mimochodem, těsně před ním je Karel Vejmelka z Utahu (6,1), a dokonce na třetí příčce figuruje montrealský Jakub Dobeš (9,0).
„Každý ví, jak je dobrý, pochopitelně je důležitou součástí našeho týmu. Brzy se určitě stane nejlepším brankářem v lize,“ vysekl Dostálovi poklonu útočník Leo Carlsson.
Ten otevřel skóre v oslabení, Ducks se posléze prosadili také z přesilovky. O dvoubrankové vedení sice ve třetí třetině přišli, ale díky opoře v brankovišti a dvěma proměněným nájezdům mohli slavit zisk dvou bodů.
„Naposledy jsme prohráli těžký zápas s Tampou (3:4), ale líbila se mi reakce našeho týmu. Vydrželi jsme a našli způsob, jak získat další bod,“ těšilo kouče Joela Quennevilla.
Anaheim nyní čekají tři domácí duely, ve kterých bude chtít na vydařené venkovní výkony navázat. Otázkou je, zda se jich zúčastní i kapitán Radko Gudas. Zkušený obránce totiž musel poslední dvě střetnutí vynechat kvůli problémům v dolní části těla.
Spolehnout se tak tým může alespoň na jistotu mezi třemi tyčemi.