Jak neuvěřitelný Dostál okradl suverény. Trápil i Nečase, o výhře zprvu nevěděl

Hvězdní MacKinnon, Makar a Nečas už z něj chvílemi museli být zoufalí. Českého gólmana zaměstnávali často, ale bez výrazného úspěchu. Ujal se jediný z jedenačtyřiceti pokusů.
S ním nemohl Dostál nic dělat. Ducks na chvíli zaspali v defenzivě, finský pracant Artturi Lehkonen se ocitl zcela osamocený v pravém kruhu, navíc poslal puk nekompromisně pod horní tyč.
|
Kämpf s Hronkem ukončili sérii proher, Dostál zářil na ledě Colorada
„Ale jinak kluci pracovali do defenzivy velmi zodpovědně, moc mi tím pomohli,“ nezapomněl pětadvacetiletý brankář vyzdvihnout předvedenou hru zbytku mužstva.
Pevný byl i v nájezdech, poradil si také s Nečasovou kličkou. Odchytal jeden z nejpovedenějších, ne-li ten vůbec nejlepší zápas v dosavadním průběhu sezony.
Chválu slyšel ze všech stran. A zcela zaslouženě. „Musíme Lukášovi poděkovat a smeknout, bylo to především o něm“ líčil spokojeně kouč Joel Quenneville.
Cutter Gauthier, jeden ze dvou přesných nájezdových exekutorů na straně hostí, doplnil: „Dosty byl naprosto neuvěřitelný, odchytal úžasný zápas.“
Dostál měl napilno, což brankářům vyhovuje. Colorado bylo aktivnější, nebezpečnější, postupně stupňovalo tlak. Ve třetím dějství přestřílelo Anaheim 18:4, dohromady 41:17.
„Vypracovali si několik vyložených šancí. Když proti nim hrajete, rychle vám dojde, proč dávají tolik gólů. Jsou nebezpeční při každém střídání,“ všiml si Quenneville.
I keep telling people Czechia has a chance to make a run at the Olympics and they act like I'm crazy.— PuckEmpire (@puckempire) January 22, 2026
Lukas Dostal in my eyes has the ability to steal a game against anybody. He showed it tonight.
pic.twitter.com/lTw2i1oeHm
„Věděli jsme, co nás čeká. Jsou skvělí v rychlých výpadech, ale my je dokázali eliminovat. Dařilo se nám bránit střední pásmo, navíc jsme spoustu pokusů zblokovali,“ přidal se Dostál.
Sám přiznal, že mezi třemi tyčemi se tentokrát cítil velmi dobře: „Jo, sedlo mi to, navíc jsem viděl většinu puků, které na mě letěly. Je to odměna za dobrou práci, výhry si moc vážíme.“
Celou dobu byl plně koncentrovaný. Dokonce až natolik, že když se k němu po Gauthierově proměněném nájezdu vydali slavit spoluhráči, rukou jim naznačoval: Ještě není konec, zůstaňte na střídačce!
Lukas Dostal was telling his team to stay on the bench because he didn't realize the game was over 😭 https://t.co/WOC0lU1mv0 pic.twitter.com/RyPXgRcAAX— Gino Hard (@GinoHard_) January 22, 2026
Za pár okamžiků, když mu docvaklo, že je dobojováno, už se všichni společně usmívali, objímali a slavili páté vítězství v řadě.
Český reprezentant přispěl ke čtyřem z nich, postupně vychytal Dallas (3:1), Los Angeles (3:2) i New York Rangers (5:3).
Skalp Colorada byl ale ze všech nejvíc speciální. A nejen proto, že Avalanche vedou tabulku elitní zámořské soutěže o jedenáct bodů před druhou Tampou. Vyčnívala i Dostálova úspěšnost zákroků (97,60 %).
Dobrá zpráva pro Ducks, kteří nabírají formu a v Západní konferenci se vrátili na pozice zajišťující účast v play off, a také pro národní mužstvo, jež v únoru čeká olympijský turnaj.
|
Hlavní trumf z formy. Dostálovi před OH nahrává renomé z Prahy. Na jak dlouho?
Skvěle připravený gólman se schopností ukrást zápasy se bude proti největším hvězdám z Kanady, Spojených států, Švédska a Finska náramně hodit.
Radim Rulík po zveřejnění nominace tvrdil, že jednička Anaheimu je na stejné startovní čáře jako Daniel Vladař a Karel Vejmelka. Ale vzpomínky na zlatou Prahu, kde Dostál exceloval, mu přeci jen mohou dávat malý náskok.
Zdá se, že trápení z přelomu roku postupně zažehnal. A famózní představení proti Coloradu mu jen přidá na pohodě.