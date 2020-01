Couture má zlomený kotník, do prvního útoku San Jose míří Hertl

Třicetiletý útočník se zranil po souboji s obráncem Vincem Dunnem a nárazu do mantinelu. „Je to náš klíčový hráč. Na přesilovky, na všechno. Když přijdete o takového hráče, je to šok pro všechny,“ řekl kouč Bob Boughner, který vede Sharks dočasně místo v polovině prosince odvolaného Peta DeBoera.

San Jose neprožívá vydařenou sezonu. Ambiciózní klub je až třináctý v tabulce Západní konference a na postup do play off ztrácí devět bodů. Sharks dokázali vyhrát jen tři z posledních deseti zápasů.

Místo Coutureho, který doposud nasbíral 36 bodů za 14 branek a 22 asistencí, by se měl do centru elitního útoku postavit Hertl.

„Když vám chybí jeden z nejlepších hráčů, tak to někdy tým stmelí. Prostě musíme tvrdě makat a vyhrát několikrát za sebou. Uvidíme, co se stane. Pořád ale máme v týmu spoustu dobrých hráčů,“ uvedl Hertl, který je s 33 body druhým neproduktivnějším hráčem San Jose.