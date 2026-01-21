Švédský gólman se o situaci rozpovídal v rozhovoru pro kanadskou televizní stanici TSN. Po téměř měsíci od chvíle, kdy u něj problémy vyvrcholily.
Mezi třemi tyčemi se naposledy objevil 27. prosince v utkání proti Torontu. Inkasoval čtyři góly ze 14 střel a ve 28. minutě střídal. „Měl jsem záchvaty paniky. Nebo ne záchvaty, ale spíše vážné problémy s úzkostí a panikou už před zápasem,“ popsal Ullmark.
„My hokejisti si vždycky myslíme, že se věci vyřeší samy. A pak dostanete první gól z první střely po 40 sekundách. To vás moc neuklidní a v hlavě vám to začne šrotovat ještě víc,“ přiblížil dvaatřicetiletý Švéd.
Když brankoviště po dalších třech trefách opustil, věděl, že musí zareagovat. Proto posléze vyhledal pomoc v asistenčním programu hráčské asociace NHL.
„Byl jsem k týmu velmi upřímný a řekl jsem jim, že mám problémy s duševním zdravím a že si beru volno. Neměl jsem jiné nástroje, jak se s tím vypořádat. Potom by se věci jen zhoršovaly,“ pronesl Ullmark.
|
Ottawa v krizi. Po fiasku reaguje na fámy o hromadné nevěře, opora má osobní volno
Situace se jen krátce poté i tak zkomplikovala. Na sociálních sítích se šířily zaručené zprávy, že podvedl manželku. A měl jí prý dát najevo, že v klubu není jediným nevěrníkem.
Proti lžím se rozhodl zasáhnout i generální manažer Steve Staios, jenž Ullmarkovi vyjádřil podporu a obsah na sociálních sítích označil za „zcela vyfabulované a nepravdivé historky“.
„Žádali jsme, aby lidé respektovali Linusovo soukromí, ale zjevně nás nevyslyšeli ti nejubožejší trollové a nemocní lidé, kteří se pohybují na internetu. Jsme znechuceni tím, jak se vnější síly pokouší narušovat činnost hokejového klubu,“ dodal v prohlášení manažer Senators.
„Netrvalo to ani 24 hodin, co jsem si vzal volno, a lidé už se snažili najít důvod. Tvrdili, že ničím domácnosti a nikdo v týmu mě nemá rád. A já se nemohl bránit,“ reagoval rodák z Lugnviku.
„Lidé se pak diví, proč hokejisti a profesionální sportovci nemluví a neprojevují žádné emoce. Proč je duševní zdraví mužů i žen stigmatem,“ doplnil.
Podporu získal držitel Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL z roku 2023 nejen od rodiny a vedení, ale také od spoluhráčů z Ottawy. Oporu našel rovněž v hvězdném obránci Victoru Hedmanovi, parťákovi ze švédského národního týmu.
Zda se však Ullmark mezi tři tyče vrátí v nejbližší době? „Ještě nejsem připravený. Tohle je pouze jeden z kroků na cestě,“ uznal.