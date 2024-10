Ottawa si pojistila brankářskou jedničku, Ullmark podepsal čtyřletou smlouvu

Smlouva však začne platit až od příštího ročníku. V tom nadcházejícím dobíhá Ullmarkovi čtyřletý kontrakt na celkem 20 milionů dolarů, který podepsal koncem července 2021 ještě s Bostonem a po jehož vypršení mohl být nechráněným volným hráčem.

Z týmu Bruins ho Senators získali letos v červnu při výměně za jiného gólmana Joonase Korpisala, útočníka Marka Kastelice a právo výběru v prvním kole letošního draftu. „Když se dostanete do této fáze kariéry, opravdu kladete důraz na to, co je nejlepší pro vaši rodinu. A my jsme cítili, že od té doby, co jsme sem přišli, do sebe všechno skvěle zapadá,“ prohlásil Ullmark.

Jednatřicetiletý Ullmark působí v NHL od sezony 2015/16, během níž debutoval v dresu Buffala, které si ho vybralo při draftu 2012 ze 163. místa. Před třemi lety se stěhoval do Bostonu, v jehož barvách získal za ročník 2022/23 prestižní Vezinovu trofej určenou nejlepšímu gólmanovi soutěže.

V minulé sezoně, během níž se o místo v brankovišti dělil s Jeremym Swaymanem, vychytal ze 40 utkání 22 výher, v průměru inkasoval 2,57 gólu na zápas a měl úspěšnost zákroků 91,5 procenta. Dvakrát udržel čisté konto. V bojích o Stanley Cup nastoupil dvakrát, měl průměr 3,9 a úspěšnost 88,6.

Celkem za dobu svého působení v NHL se Ullmark představil v 247 duelech základní části a vychytal 138 vítězství, průměr má 2,51 a úspěšnost 91,9 procenta, v osmi zápasech uhájil čistý štít. V play off má na kontě z deseti zápasů tři výhry při průměru 3,59 a úspěšnosti 88,7 procenta.