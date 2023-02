Gól gólmana: Příště hraje přesilovku! Z Bostonu má k trofeji blíž než Pastrňák

Snad každý hokejový brankář to zkouší na tréninku. Odvážnější si troufnou i v zápase. Jen ti nejlepší dostanou příležitost v NHL. A z nich uspěje jen absolutní výkvět. „Sám to musím ještě vstřebat. Kluci, kterým se tady podařilo dát gól, jsou skvělí brankáři,“ pravil blaženě Linus Ullmark. Nyní se k nim řadí i on.