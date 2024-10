Historky o kouči Buffala. Ruffovo noční strašení, přišitá peněženka a tajnosti

Pochopili to za dlouhé roky v Buffalu i jinde, kde Ruff hrál a trénoval. Ale hlavně v Buffalu, tam strávil nejvíc času.

„Lindy prováděl pravděpodobně ty největší pranky (žertíky), jaké jsem v hokeji kdy zažil,“ zamyslí se Ruffův bývalý hráčský a trenérský kolega James Patrick.

„Neustále někomu blbnul s oblečením. Nevím kde, ale naučil se mistrně šít a spoluhráčům zašíval nohavice, aby se nemohli obléknout. A chraň vás bůh, abyste přišli pozdě na trénink. Každý věděl, že by našel rozstříhané tkaničky na bruslích,“ vybaví si Ruffův spoluhráč Johm Van Boxmeer pro server The Athletic.

Stu Barnes, další kolega, poví: „Přišli jste po tréninku do šatny a všem v botách zůstala jediná ponožka.“

„Nevím, jak to dělal, ale na hotelu se dokázal každému dostat do pokoje. Počkal, až půjdete spát, a najednou vyšel zpoza závěsů,“ přidá videokouč Jeff Holbrook.

„Jednou mi přišil peněženku ke kapse u kalhot během prvního tréninku s Rangers. Když jsem si chtěl pak zaplatit oběd, nemohl jsem ji vytáhnout,“ zavzpomíná spoluhráč Randy Moller.

„On tím zaměstnával hlavu,“ vysvětluje Patrick.

Jiné historky vyprávějí o Ruffově obětavosti.

Trenér Buffala Lindy Ruff sleduje dění na ledě během přátelského utkání proti Mnichovu.

„V sedmdesátém devátém jsem měl za sebou první sezonu u Sabres, jel jsem do nemocnice nechat si spravit zlámaný nos. A potkal jsem tam Lindyho, jak si z nohy nechává vyndávat dlouhé železo. Sakra, on celý rok hrál se zlomenou nohou? Vůbec jsem o tom nevěděl, nikomu nic neřekl.“

„Té jizvy jste si pak museli všimnout. Věděli jste, že podstoupil operaci, ale on nikdy nechtěl, aby ho lidi litovali. Nepotřeboval, abyste věděli, čím si prošel. Kvůli hokeji by se sedřel z kůže,“ obdivuje tehdejší obránce Jim Schoenfeld.

Vždyť i Václav Varaďa před pár dny pro iDNES Premium vyprávěl svůj zážitek z Buffala. Ruffa zažil v roli trenéra: „Někteří hráči se nechtěli obětovat a zdráhali se snášet bolest. Před napřaženým bekem uhnuli nebo zvedli nohu, aby do ní nedostali pukem. Sám vyrazil v šusťákové soupravě proti zadákovi, kterému nakázal, aby normálně vypálil.“

„Koukali jsme: „Ježiš, co to je?“ Takové metody nebyly běžné. Chtěl v nás vzbudit odvahu. Chtěl, abychom pro úspěch mančaftu odložili obavy. Z jeho práce jsem si do svého trenérství vzal opravdu hodně,“ přiznal Varaďa.

Najdete málo respektovanějších trenérů v NHL.

Dvě zlata z olympiád 2010 a 2014 v roli asistenta, dvě stříbra z šampionátů, cena pro nejlepšího trenéra NHL, v ní téměř 1 800 odtrénovaných zápasů, v počtu výher v nejlepší pětce... Jen Stanley Cup mu uniká, blízko k němu měl v roce 1999, ale finále už mu (ani Dominiku Haškovi) nevyšlo.

Před Ruffem stojí možná poslední šance. V Sabres mu svěřili druhý nejmladší kádr ligy.

Hokejisté Buffalo Sabres slaví gól proti Red Bullu Mnichov v SAP Garden.

Začíná v pátek a v sobotu v Praze a utkání to pro něj budou o trochu výjimečnější než pro ostatní.

Na střídačku Buffalo Sabres se letos vrátil po jedenáctileté pauze. Předtím v klubu strávil coby trenér dlouhých patnáct sezon, dalších deset před tím přidal jako hráč i kapitán.

Stát proti němu budou Devils z New Jersey, které Ruff zase koučoval poslední čtyři roky, než ho v březnu vyhodili. Za matné výkony se dočkal dokonce pískotu z ochozů.

„Spousta kluků mu vděčí za to, kde teď jsou. Výrazně nás ovlivnil. Jsem rád, že proti sobě můžeme začít,“ zastává se ho ale Nico Hischier, hlavní centr Devils.

„V životě mi dost pomohl, moc si ho vážím,“ přidává útočník Jesper Bratt.

„Stát proti nim bude trochu složité, ale takové situace se stávají,“ povídal Ruff už v Praze. „U Devils byla skvělá parta.“

Stejně jako v Buffalu taky mladá. Ne všichni junáci jeho přístup snesou, někteří ho spíš odnesou.

Těžké to budou mít i Kulich s Rouskem, Ruff jejich místo v sestavě zatím nevidí, nenechal se obměkčit ani vidinou toho, že by se teď Češi mohli představit doma před rodinou.

Ovšem v průběhu sezony by šance přijít mohla. Ruff umí s mladým kádrem pracovat. Nastaví pravidla, dá řád hře, klade důraz na obětavost a ocení ji.

Stejně jako upřímnost, jak vypráví historka, kdy se hráč Ruffovi přiznal, že na trénink zaspal, neboť večer před tím popíjel. Trestu svěřenec neunikl, ale pravdomluvnost Ruffa tak zaujala, že šlo spíš jen o povinně zdvižený prst.

Český útočník Jiří Kulich trénuje s Buffalem v Mnichově.

„Když jsem s tátou sedával na gauči u televize, Lindyho jsem pozoroval nejradši. Každý tým, kde působil. Fandil jsem mu a těším se, že nás teď povede,“ přiznává teď třeba útočník Buffala Alex Tuch.

„Snad za týden nebude naříkat, jak se pletl,“ pobavil Ruff.

Mladý kádr Devils dokázal kanadský bard vytáhnout na hranu play off. Utvářel začínající hvězdy Hischiera i Jacka Hughese. Teď má udělat to samé s Buffalem, kde na pevnou ruku čekají Rasmus Dahlin, Dylan Cozens, Tage Thompson, JJ Peterka nebo Zach Benson.

Ostatně právě pod Ruffem se Buffalo naposledy podívalo do play off. Probíhal rok 2011.

„Hodně jsem se od té doby naučil,“ tvrdí Ruff. Prý třeba ví, že už nemusí do kabiny chodit po každém zápase. Že je ochotný komunikovat s hráči i přes textové zprávy.

„Má dobré srdce, ale je přísný. Snaží se vás motivovat, ale občas může být těžké pro něj hrát,“ tvrdí Radek Faksa, který Ruffa zažil v Dallasu.

Jiný případ dokazuje, že tvrdší přístup prospívá.

„Thomas Vanek byl skvělý, ale taky ohromně líný. Lindy po něm šlapal, drtil ho, v play off ho dokonce posadil. Tehdy to Thomas nevěděl, ale Lindy byl to nejlepší, co ho v kariéře potkalo,“ vzpomíná kouč Mike Babcock na začátky v Buffalu, které ho očividně pošoupli k pěkné kariéře v zámoří.

„Kritizovali ho, že se zaměřuje hlavně na obranu. Ale takový jsme tehdy měli tým. Do finále Stanley Cupu jsme se dostali s hráči pro třetí útoky,“ brání Ruffa videokouč Holbrook.

Podle něj Ruff respektuje, jaký typ hráčů v týmu má. „Ok, chceš riskovat? Nechám tě zkoušet krásné akce, občas ti dovolím ztratit puk. Ale za to mi něco naopak vrátíš, dobře?“ vybavuje si útočník Danny Briere, jak Ruff komunikoval s komplikovanějšími útočníky.

Český fanoušek už v pátek večer uvidí, co Ruffův styl znamená.