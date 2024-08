Miliardy pro Draisaitla? Čas na dohodu se krátí, ale smlouva má být blízko

Je to téma, které v zámořské NHL rezonuje celé léto. Stan Bowman, generální manažer Edmontonu, má za úkol domluvit novou smlouvu s hvězdným Leonem Draisaitlem. Ačkoliv se jednání táhnou, vypadá to, že se obě strany dohodnou. A německý hokejista by si mohl dohromady přijít na téměř 2,5 miliardy korun.