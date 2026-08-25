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Občas potřebujeme seřvat. Draisaitl věří kontroverznímu kouči, řešili i dřívější aféry

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  15:21
Leon Draisaitl slaví vítěznou branku prvního zápasu.

Leon Draisaitl slaví vítěznou branku prvního zápasu. | foto: AP

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S Connorem McDavidem zkoušeli ke Stanley Cupu dokráčet po různých cestách. Pokaždé marně, bezúspěšně. Tudy se ale v Edmontonu ještě nevydali. V zádech s koučem, který je extrémně přísný a náročný. „Možná ale přesně tohle potřebujeme,“ zamyslel se Leon Draisaitl, jeden z nejlepších hokejistů v NHL, při otázce na příchod Mikea Babcocka.

Oilers moc dobře věděli, že angažování takto kontroverzní postavy vyvolá v zámoří pozdvižení. Ani to je ale nezastavilo.

„Přinese nový pohled na věc, jinou mentalitu,“ vyjmenovával Draisaitl pozitiva u příležitosti European Player Media Tour v Mnichově. „Všichni jsme nadšení, na spolupráci s ním se moc těšíme.“

Jak dokážete být přísný a nechovat se jako deb**? Babcock hned čelil ostrým dotazům

Z předchozích let byl zvyklý na vstřícné trenéry, kteří měli s hráči velmi dobré, v některých případech až přátelské vztahy. To platilo pro Krise Knoblaucha i jeho předchůdce Jaye Woodcrofta.

„Pozor, neříkám, že to bylo špatně. Každý tým si ale prochází různými fázemi. A my se teď nacházíme v bodě, kdy potřebujeme zvýšit nároky.“

Proto nastupuje Babcock. Překvapivě, o tom žádná. Nebo vy jste snad čekali, že v NHL dostane další šanci? A ještě k tomu na tak prestižní adrese, u týmu se dvěma hokejovými superhvězdami?

V zápase NHL nestál na střídačce od 19. listopadu 2019. Tehdy vedl Toronto na ledě Vegas, zapsal šestou porážku v řadě (2:4). Ráno příštího dne dostal výpověď.

Mezi trenéry pobíral v zámořské soutěži nejvyšší výplatu, řadil se k uznávaným kapacitám.

Aby ne, když v roce 2008 získal Stanley Cup s Detroitem, dosáhl na další dvě finálové účasti (2003 s Anaheimem, 2009 s Detroitem) a oslavil dvě olympijská zlata s kanadskou reprezentací (2010, 2014).

Kouč Mike Babcock vystupuje na tiskové konferenci poté, co byl představen novým trenérem Edmontonu.

Všechno nepopiratelné úspěchy, od kterých už ale uplynula dlouhá doba. Babcockova aura mezitím zmizela, dál se s ním táhla jen pověst těžko snesitelného svéráze, pod nímž hokejisté hrají neradi.

„Byl delší dobu mimo dění, ale chce dokázat, že je pořád brilantním stratégem a může trénovat na nejvyšší úrovni,“ všiml si Draisaitl, který přes léto společně s McDavidem a dalšími tahouny Oilers vedl s třiašedesátiletým koučem několik rozhovorů.

Některé otázky směřovaly i na palčivá témata z minulosti. A že jich v případě nového trenéra Edmontonu není zrovna málo.

Johan Franzén, někdejší útočník Red Wings, veřejně nazval Babcocka nejhorším člověkem, kterého poznal, a tyranem, jenž ho trýznil a svým chováním mu způsoboval psychické potíže a noční můry.

Známý je i případ Mitche Marnera z Toronta, kterého šéf střídačky soukromě požádal o sestavení žebříčku lídrů mužstva podle pracovitosti. Pak ho ukázal v kabině.

Z poslední štace v Columbusu sám odstoupil ještě před startem sezony 2023/24. S vědomím, že NHLPA (Hráčská asociace NHL) prošetřuje jeho jednání s hráči, po nichž požadoval ukázat osobní fotky z telefonu.

Babcock po aféře končí. S hráči se nezacházelo s respektem, hlásí NHLPA

I na to došla v Edmontonu řeč.

„Položili jsme mu nepříjemné dotazy, na které by se ho pravděpodobně zeptala i média,“ přiblížil Draisaitl. „Poskytl nám velmi upřímnou zpětnou vazbu. Nebylo to pro něj snadné, ale mluvil upřímně a otevřeně.“

Podle něj si Babcock v kabině rychle získal respekt. V naději na lepší zítřky dokonce neváhal použít větu příznačnou spíš pro romantické filmy: „Mohl by pro nás být tím pravým.“

A trenérova přímost, striktnost, tvrdost? Prý v pořádku, zcela vítána: „Klade na hráče odpovědnost, nic jim neodpustí. Také Connor a já si občas zasloužíme seřvat. Nebude řešit, kdo je hvězda a kdo není, žádné rozdíly.“

Oilers mají co napravovat. Z play off se na jaře poroučeli už v prvním kole, v šesti zápasech podlehli Anaheimu. Od finalisty z let 2024 a 2025 málo, zcela nedostatečné.

Connor McDavid (vlevo) a Leon Draisaitl řídili výhru Edmontonu proti Seattlu.

Zklamaní Connor McDavid a Leon Draisaitl na střídačce Edmontonu.

Draisaitl i McDavid absolvovali klíčovou fázi sezony zdravotně indisponovaní, problémy v konzistentnosti výkonů celého týmu zavětřili už během základní části.

Dlouho se marně snažili o nakopnutí vítězné šňůry, na tři výhry v řadě dosáhli až na konci ledna. „Nebyli jsme schopní pořádně chytit tempo,“ uznal německý útočník.

Bude to pod novým koučem jiné? Odborníci a fanoušci jsou spíš skeptičtí, Kanaďana řadí mezi „trenérské dinosaury“, kteří už požadavky a nároky současného hokeje nesplňují.

Nebýt podpory dvou hlavních opor, Babcock by práci nedostal. Ale jak vidno, má ji. Teď záleží, jak s ní naloží.

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