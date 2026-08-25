Občas potřebujeme seřvat. Draisaitl věří kontroverznímu kouči, řešili i dřívější aféry

Oilers moc dobře věděli, že angažování takto kontroverzní postavy vyvolá v zámoří pozdvižení. Ani to je ale nezastavilo.
„Přinese nový pohled na věc, jinou mentalitu,“ vyjmenovával Draisaitl pozitiva u příležitosti European Player Media Tour v Mnichově. „Všichni jsme nadšení, na spolupráci s ním se moc těšíme.“
|
Jak dokážete být přísný a nechovat se jako deb**? Babcock hned čelil ostrým dotazům
Z předchozích let byl zvyklý na vstřícné trenéry, kteří měli s hráči velmi dobré, v některých případech až přátelské vztahy. To platilo pro Krise Knoblaucha i jeho předchůdce Jaye Woodcrofta.
„Pozor, neříkám, že to bylo špatně. Každý tým si ale prochází různými fázemi. A my se teď nacházíme v bodě, kdy potřebujeme zvýšit nároky.“
Proto nastupuje Babcock. Překvapivě, o tom žádná. Nebo vy jste snad čekali, že v NHL dostane další šanci? A ještě k tomu na tak prestižní adrese, u týmu se dvěma hokejovými superhvězdami?
Leon Draisaitl says the Oilers are 'looking to be coached' playing under Mike Babcock next season. pic.twitter.com/axIIPvmqK1— TSN (@TSN_Sports) August 24, 2026
V zápase NHL nestál na střídačce od 19. listopadu 2019. Tehdy vedl Toronto na ledě Vegas, zapsal šestou porážku v řadě (2:4). Ráno příštího dne dostal výpověď.
Mezi trenéry pobíral v zámořské soutěži nejvyšší výplatu, řadil se k uznávaným kapacitám.
Aby ne, když v roce 2008 získal Stanley Cup s Detroitem, dosáhl na další dvě finálové účasti (2003 s Anaheimem, 2009 s Detroitem) a oslavil dvě olympijská zlata s kanadskou reprezentací (2010, 2014).
Všechno nepopiratelné úspěchy, od kterých už ale uplynula dlouhá doba. Babcockova aura mezitím zmizela, dál se s ním táhla jen pověst těžko snesitelného svéráze, pod nímž hokejisté hrají neradi.
„Byl delší dobu mimo dění, ale chce dokázat, že je pořád brilantním stratégem a může trénovat na nejvyšší úrovni,“ všiml si Draisaitl, který přes léto společně s McDavidem a dalšími tahouny Oilers vedl s třiašedesátiletým koučem několik rozhovorů.
Některé otázky směřovaly i na palčivá témata z minulosti. A že jich v případě nového trenéra Edmontonu není zrovna málo.
MOST POINTS OVER THE LAST 10 YEARS— PuckLineNews (@PuckLineNews) August 23, 2026
Connor McDavid — 749 GP | 1,172 P | 1.56 PPG
Leon Draisaitl — 746 GP | 993 P | 1.33 PPG
Nathan MacKinnon — 732 GP | 989 P | 1.35 PPG
Nikita Kucherov — 668 GP | 975 P | 1.46 PPG
David Pastrnak — 736 GP | 880 P | 1.20 PPG
Artemi Panarin — 750 GP… pic.twitter.com/V5E6iBmnJf
Johan Franzén, někdejší útočník Red Wings, veřejně nazval Babcocka nejhorším člověkem, kterého poznal, a tyranem, jenž ho trýznil a svým chováním mu způsoboval psychické potíže a noční můry.
Známý je i případ Mitche Marnera z Toronta, kterého šéf střídačky soukromě požádal o sestavení žebříčku lídrů mužstva podle pracovitosti. Pak ho ukázal v kabině.
Z poslední štace v Columbusu sám odstoupil ještě před startem sezony 2023/24. S vědomím, že NHLPA (Hráčská asociace NHL) prošetřuje jeho jednání s hráči, po nichž požadoval ukázat osobní fotky z telefonu.
|
Babcock po aféře končí. S hráči se nezacházelo s respektem, hlásí NHLPA
I na to došla v Edmontonu řeč.
„Položili jsme mu nepříjemné dotazy, na které by se ho pravděpodobně zeptala i média,“ přiblížil Draisaitl. „Poskytl nám velmi upřímnou zpětnou vazbu. Nebylo to pro něj snadné, ale mluvil upřímně a otevřeně.“
Podle něj si Babcock v kabině rychle získal respekt. V naději na lepší zítřky dokonce neváhal použít větu příznačnou spíš pro romantické filmy: „Mohl by pro nás být tím pravým.“
A trenérova přímost, striktnost, tvrdost? Prý v pořádku, zcela vítána: „Klade na hráče odpovědnost, nic jim neodpustí. Také Connor a já si občas zasloužíme seřvat. Nebude řešit, kdo je hvězda a kdo není, žádné rozdíly.“
Oilers mají co napravovat. Z play off se na jaře poroučeli už v prvním kole, v šesti zápasech podlehli Anaheimu. Od finalisty z let 2024 a 2025 málo, zcela nedostatečné.
Draisaitl i McDavid absolvovali klíčovou fázi sezony zdravotně indisponovaní, problémy v konzistentnosti výkonů celého týmu zavětřili už během základní části.
Dlouho se marně snažili o nakopnutí vítězné šňůry, na tři výhry v řadě dosáhli až na konci ledna. „Nebyli jsme schopní pořádně chytit tempo,“ uznal německý útočník.
Bude to pod novým koučem jiné? Odborníci a fanoušci jsou spíš skeptičtí, Kanaďana řadí mezi „trenérské dinosaury“, kteří už požadavky a nároky současného hokeje nesplňují.
Nebýt podpory dvou hlavních opor, Babcock by práci nedostal. Ale jak vidno, má ji. Teď záleží, jak s ní naloží.