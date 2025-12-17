Na magickou hranici se dostal po 11 a půl minutách hry při přesilovce pět na tři.
Z pravého kruhu našel na druhé straně Connora McDavida, jenž puk posunul před bránu na skórujícího Zacha Hymana. A právě on se s velkým nadšením dostal k Draisaitlovi jako první gratulant k milníku.
Na německou hvězdu naskočil, radostí ho objal a společně se za chvíli dočkali příjezdu i ostatních spoluhráčů. U významné chvíle zkrátka nikdo z Oilers nechtěl chybět.
„Tyto úspěchy jsou vždy zaměřeny na jednotlivého hráče, ale je tu tolik lidí, kteří v tom hrají velkou roli. V posledních několika letech jsem měl ve svém životě spoustu lidí, kteří mi se vším pomáhali a nechali mě dělat to, co dělám a co jsem chtěl dělat. Jsem jim velmi vděčný,“ vyzdvihl Draisaitl přínos klubových parťáků.
Ti si na oslavu připravili trika s nápisem „Smoking his way to 1000 NHL points!“. Ve volném překladu by se tak dalo říci, že si Draisaitl podle spoluhráčů cestu k jubileu „prokouřil“. S cigaretou byl k vidění třeba na své srpnové svatbě, z čehož se stal vtip v kabině i mezi fanoušky.
A ve vtipném triku na pozápasových rozhovorech nechyběl ani fenomenální McDavid.
„Leon maká jako blázen. Vidím to na vlastní oči každý den. Není překvapivé, že dosáhl tohoto úspěchu, navíc tak rychle. Má před sebou ještě spoustu skvělých let,“ líčil nadšeně kanadský fenomén.
O jejich skvěle fungující spolupráci už se toho napsalo hodně, zápas proti Penguins pak byl další ukázkou jejich kvalit.
Čtyřbodový duel totiž zaznamenal také McDavid (2+2) a v rámci jednoho utkání se to údernému duu podařilo už podvanácté. V této statistice tak vyrovnali čtvrté místo mezi obávanými dvojicemi, před nimi zůstávají jen Orr s Espositem, Trottier s Bossym a Gretzky s Kurrim.
Draisaitlovi s McDavidem souhra skvěle funguje především v přesilovkách, proti Pittsburghu využil Edmonton tři. A tušíte správně, ve všech případech si body zapsali oba zmínění hráči.
A to proti bývalému parťákovi, v brance Penguins totiž naskočil Stuart Skinner, jenž v posledních letech plnil roli jedničky u Oilers a dvakrát s hvězdnými kolegy bojoval ve finále Stanley Cupu. Klub ho ale před pěti dny vyměnil za Tristana Jarryho.
„Bylo to strašně divné. Chtěl jsem si zdřímnout a hlavou se mi pořád honilo, že hraju proti svému bývalému klubu. Nezačal jsem tady, jak jsem si přál. Určitě jsem mohl dostat méně branek,“ mrzelo po zápase Skinnera, který inkasoval pětkrát z 22 střel.
Zatímco na druhé straně pomohl k výhře Jarry 26 zákroky, Skinner musel v okolí svého brankoviště pozorovat hromadné oslavy Draisaitlova dosaženého milníku.
„Je prostě výjimečný. Nemám slov, abych ho dostatečně pochválil. Předvádí to každý rok, na obou stranách kluziště,“ chválil ještě kapitán McDavid rodáka z Kolína nad Rýnem.
Ten se stal prvním německým hokejistou, jenž na 1000 bodů dosáhl, stihl to také jako pátý nejrychlejší z hráčů narozených mimo severní Ameriku, když potřeboval 824 zápasů. Před ním je mimo jiné Jaromír Jágr – český útočník na tuto metu vyšplhal po 763 střetnutích.
Goodnight, Oil Country 🔧🦺 #LetsGoOilers pic.twitter.com/RgrZJkJg2g— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) December 17, 2025
„Opravdu úžasné, jsou tam neuvěřitelná jména, jména absolutních legend našeho sportu. Být na tom seznamu je určitě výjimečné,“ zářila trojka draftu z roku 2014.
První bod v NHL získal Draisaitl ve svém čtvrtém utkání v soutěži proti Arizoně. „Rozhodně jsem si nemyslel, že jich přidám ještě 999,“ zavzpomínal.
Od té doby poctivě navyšuje čísla, v šesti sezonách dokázal překonat stobodovou hranici a dlouhodobý průměr na zápas i po více než 800 odehraných duelech drží na hodnotě 1,22. Aktuálně má bilanci 416 gólů a 587 asistencí.
Podívejte se na Draisaitlův 1000. bod v NHL:
LEON DRAISAITL!!! 1,000 CAREER POINTS FOR NO. 29 🗣️ pic.twitter.com/J36lc7nF2E— Sportsnet (@Sportsnet) December 17, 2025
A mohl by pomýšlet i na hranici 2000 zápisů do statistik? Pokud by skvělé tempo udržel a zůstal zdravý, mohl by tam vystoupat za dalších deset ročníků.
Na konci října oslavil 30. narozeniny, k jubileu by se tedy blížil kolem čtyřicítky. Je spíše nepravděpodobné, že by si takovou formu udržel celou další dekádu. A to i přes případnou prodlouženou spolupráci s McDavidem.
Na takový milník v elitní hokejové lize světa tak už zřejmě nepomýšlí. I když kdysi nedoufal ani v poloviční hodnotu. Nyní lze vidět, že tehdy své kvality podhodnotil.