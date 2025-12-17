Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Prokouřil si cestu k milníku. Draisaitl slavil ve vtipném triku, které oblékl i McDavid

Autor:
  14:58
Věděl, že má zápis na dosah. Stačil mu jediný bod, aby jich v NHL celkově nastřádal 1000. A i když měl edmontonský Leon Draisaitl v utkání s hokejisty Pittsburghu brzy splněno, nepolevil. Výhru 6:4 nakonec vyšperkoval čtyřmi asistencemi. „Je za tím hodně tvrdé práce a také lidí, kteří mi po cestě pomáhali,“ ocenil po jubileu německý útočník.
Hráči Edmontonu gratulují Leonu Draisaitlovi (uprostřed) k 1000. bodu v NHL.

Hráči Edmontonu gratulují Leonu Draisaitlovi (uprostřed) k 1000. bodu v NHL. | foto: AP

Zach Hyman z Edmontonu (vpravo) a Connor McDavid gratulují Leonu Draisaitlovi k...
Zach Hyman z Edmontonu (vpravo) gratuluje Leonu Draisaitlovi k 1000. bodu v NHL.
Kent Johnson z Columbusu si zblízka vysvětluje situaci s edmontonským Leonem...
Ryan Nugent-Hopkins (93), David Tomášek (86) a Leon Draisaitl (29) hledají...
77 fotografií

Na magickou hranici se dostal po 11 a půl minutách hry při přesilovce pět na tři.

Z pravého kruhu našel na druhé straně Connora McDavida, jenž puk posunul před bránu na skórujícího Zacha Hymana. A právě on se s velkým nadšením dostal k Draisaitlovi jako první gratulant k milníku.

Na německou hvězdu naskočil, radostí ho objal a společně se za chvíli dočkali příjezdu i ostatních spoluhráčů. U významné chvíle zkrátka nikdo z Oilers nechtěl chybět.

Zach Hyman z Edmontonu (vpravo) a Connor McDavid gratulují Leonu Draisaitlovi k 1000. bodu v NHL.

„Tyto úspěchy jsou vždy zaměřeny na jednotlivého hráče, ale je tu tolik lidí, kteří v tom hrají velkou roli. V posledních několika letech jsem měl ve svém životě spoustu lidí, kteří mi se vším pomáhali a nechali mě dělat to, co dělám a co jsem chtěl dělat. Jsem jim velmi vděčný,“ vyzdvihl Draisaitl přínos klubových parťáků.

Ti si na oslavu připravili trika s nápisem „Smoking his way to 1000 NHL points!“. Ve volném překladu by se tak dalo říci, že si Draisaitl podle spoluhráčů cestu k jubileu „prokouřil“. S cigaretou byl k vidění třeba na své srpnové svatbě, z čehož se stal vtip v kabině i mezi fanoušky.

A ve vtipném triku na pozápasových rozhovorech nechyběl ani fenomenální McDavid.

„Leon maká jako blázen. Vidím to na vlastní oči každý den. Není překvapivé, že dosáhl tohoto úspěchu, navíc tak rychle. Má před sebou ještě spoustu skvělých let,“ líčil nadšeně kanadský fenomén.

O jejich skvěle fungující spolupráci už se toho napsalo hodně, zápas proti Penguins pak byl další ukázkou jejich kvalit.

Čtyřbodový duel totiž zaznamenal také McDavid (2+2) a v rámci jednoho utkání se to údernému duu podařilo už podvanácté. V této statistice tak vyrovnali čtvrté místo mezi obávanými dvojicemi, před nimi zůstávají jen Orr s Espositem, Trottier s Bossym a Gretzky s Kurrim.

Hlavní dvojice tahounů Edmontonu v NHL, útočníci Connor McDavid (97) a Leon Draisaitl (29)

Draisaitlovi s McDavidem souhra skvěle funguje především v přesilovkách, proti Pittsburghu využil Edmonton tři. A tušíte správně, ve všech případech si body zapsali oba zmínění hráči.

A to proti bývalému parťákovi, v brance Penguins totiž naskočil Stuart Skinner, jenž v posledních letech plnil roli jedničky u Oilers a dvakrát s hvězdnými kolegy bojoval ve finále Stanley Cupu. Klub ho ale před pěti dny vyměnil za Tristana Jarryho.

„Bylo to strašně divné. Chtěl jsem si zdřímnout a hlavou se mi pořád honilo, že hraju proti svému bývalému klubu. Nezačal jsem tady, jak jsem si přál. Určitě jsem mohl dostat méně branek,“ mrzelo po zápase Skinnera, který inkasoval pětkrát z 22 střel.

Sedm asistencí. Češi v NHL připravovali góly, blýskli se hlavně Pastrňák a Nečas

Zatímco na druhé straně pomohl k výhře Jarry 26 zákroky, Skinner musel v okolí svého brankoviště pozorovat hromadné oslavy Draisaitlova dosaženého milníku.

„Je prostě výjimečný. Nemám slov, abych ho dostatečně pochválil. Předvádí to každý rok, na obou stranách kluziště,“ chválil ještě kapitán McDavid rodáka z Kolína nad Rýnem.

Ten se stal prvním německým hokejistou, jenž na 1000 bodů dosáhl, stihl to také jako pátý nejrychlejší z hráčů narozených mimo severní Ameriku, když potřeboval 824 zápasů. Před ním je mimo jiné Jaromír Jágr – český útočník na tuto metu vyšplhal po 763 střetnutích.

„Opravdu úžasné, jsou tam neuvěřitelná jména, jména absolutních legend našeho sportu. Být na tom seznamu je určitě výjimečné,“ zářila trojka draftu z roku 2014.

První bod v NHL získal Draisaitl ve svém čtvrtém utkání v soutěži proti Arizoně. „Rozhodně jsem si nemyslel, že jich přidám ještě 999,“ zavzpomínal.

Od té doby poctivě navyšuje čísla, v šesti sezonách dokázal překonat stobodovou hranici a dlouhodobý průměr na zápas i po více než 800 odehraných duelech drží na hodnotě 1,22. Aktuálně má bilanci 416 gólů a 587 asistencí.

Podívejte se na Draisaitlův 1000. bod v NHL:

A mohl by pomýšlet i na hranici 2000 zápisů do statistik? Pokud by skvělé tempo udržel a zůstal zdravý, mohl by tam vystoupat za dalších deset ročníků.

Na konci října oslavil 30. narozeniny, k jubileu by se tedy blížil kolem čtyřicítky. Je spíše nepravděpodobné, že by si takovou formu udržel celou další dekádu. A to i přes případnou prodlouženou spolupráci s McDavidem.

Na takový milník v elitní hokejové lize světa tak už zřejmě nepomýšlí. I když kdysi nedoufal ani v poloviční hodnotu. Nyní lze vidět, že tehdy své kvality podhodnotil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. Hradec Kr.Hokej - 33. kolo - 17. 12. 2025:Třinec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:00
  • 1.85
  • 4.38
  • 3.43
Frýdek-M. vs. JihlavaHokej - 32. kolo - 17. 12. 2025:Frýdek-M. vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:00
  • 3.19
  • 4.51
  • 1.85
Vítkovice vs. PlzeňHokej - 13. kolo - 17. 12. 2025:Vítkovice vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:30
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.73
Přerov vs. ChomutovHokej - 32. kolo - 17. 12. 2025:Přerov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:30
  • 2.56
  • 4.10
  • 2.16
Vsetín vs. ZlínHokej - 32. kolo - 17. 12. 2025:Vsetín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:30
  • 1.77
  • 4.33
  • 3.57
Pardubice vs. OlomoucHokej - 31. kolo - 17. 12. 2025:Pardubice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
17. 12. 18:00
  • 1.40
  • 5.28
  • 6.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, Rittich vychytal triumf nad Anaheimem

Bostonský křídelník David Pastrňák přijímá gratulace ke vstřelenému gólu.

Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bruins...

Prokouřil si cestu k milníku. Draisaitl slavil ve vtipném triku, které oblékl i McDavid

Hráči Edmontonu gratulují Leonu Draisaitlovi (uprostřed) k 1000. bodu v NHL.

Věděl, že má zápis na dosah. Stačil mu jediný bod, aby jich v NHL celkově nastřádal 1000. A i když měl edmontonský Leon Draisaitl v utkání s hokejisty Pittsburghu brzy splněno, nepolevil. Výhru 6:4...

17. prosince 2025  14:58

Vlach po zlomenině krčního obratle pomáhá Kolínu. Co návrat do Liberce?

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Hned v prvním zápase dal gól, ve druhém přidal asistenci. Jaroslav Vlach už v úvodu ukázal v Kolíně, co umí. Hlavní však pro něj je, že vůbec může hrát hokej. Při nárazu do mantinelu v letošním...

17. prosince 2025  10:18,  aktualizováno  11:08

Sedm asistencí. Češi v NHL připravovali góly, blýskli se hlavně Pastrňák a Nečas

Martin Nečas se raduje z branky Colorada.

Hokejoví útočníci David Pastrňák (0+2) a Pavel Zacha (0+1) produktivitou podpořili výhru Bostonu 4:1 nad Utahem s Vítkem Vaněčkem v bráně. V dalších úterních zápasech NHL se prosadili ještě Martin...

17. prosince 2025  6:39,  aktualizováno  8:27

Smrt po potyčce. Protiva Sawchuk chytal jako bůh, ukrutně trpěl a kdekoho štval

Premium
Terry Sawchuk v brance Los Angeles Kings se svou ikonickou maskou.

Málokterá sportovní kariéra je tak úžasně magická i ukrutně tragická jako ta, kterou prožil Terry Sawchuk. Trpký konec ji jen korunoval. Famózní hokejový gólman zemřel 31. května 1970 v New Yorku na...

17. prosince 2025

Čtyři Češi pomohli Zugu do semifinále Ligy mistrů. Dál jdou i tři švédské celky

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Hokejisté Zugu v sestavě se čtveřicí českých hráčů Janem Kovářem, Dominikem Kubalíkem, Danielem Voženílkem a Davidem Skleničkou postoupili do semifinále Ligy mistrů poté, co odvetném utkání...

16. prosince 2025  22:30

Babka dostal ve Vsetíně padáka. Trenéra dočasně nahradí duo Broš a Němec

Trenér Vsetína Daniel Babka.

Od hokejistů Vsetína v první lize byl odvolán hlavní trenér Daniel Babka. Aktuálně šestý tým tabulky druhé nejvyšší soutěže povedou minimálně ve středečním derby proti Zlínu asistenti Michal Broš a...

16. prosince 2025  19:38

Kontumace v první lize. Tábor nasadil až příliš hokejistů na střídavý start

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Hokejisté Tábora přišli o dva body za výhru nad Pardubicemi B 2:1 po samostatných nájezdech v 29. kole první ligy. V dresu nováčka nastoupil nepovolený počet hráčů na takzvané střídavé starty a Český...

16. prosince 2025  15:12

Vánoční dárek pro fanoušky Slovanu, legendární Růžička nastupuje na střídačku

První trénink Vladimíra Růžičky, trenéra mistrů světa, v Ústí nad Labem.

Vánoční dárek pro ústecké fanoušky. Na střídačku Slovanu, utrápeného otloukánka druholigové divize Západ, se postaví hokejová legenda Vladimír Růžička. Mužstvu už pomáhal v tréninkovém procesu....

16. prosince 2025  14:35

Problém, který Češi nemají. Opora Kanady patří k nejhorším, pojede i tak na OH?

Jordan Binnington rozehrává puk v utkání s Montrealem.

Užíval si chvilky slávy. Srovnatelné s rokem 2019, kdy St. Louis dotáhl ke Stanley Cupu. V únoru zase vychytal Kanadě zlato na Four Nations, v napínavém finále předčil americkou hvězdu Connora...

16. prosince 2025  13:13

Éra míru a hojnosti. NHL po krizi jen kvete, hráče dokonce čekají zvláštní prémie

Premium
Diváci v Madison Square Garden sledují utkání New York Rangers s Coloradem.

Při covidové pandemii nejslavnější hokejová liga strádala, z krize se však NHL otřepala a v poslední době láme hospodářské rekordy. Její příjmy se v sezoně 2025/26 přiblíží částce sedmi miliard...

16. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Plzni máme všechno. Zadák z Charkova Merežko doma mluví rusky i ukrajinsky

Plzeňský obránce Igor Merežko

Téměř dvoumetrový řízný bek hokejové Plzně Igor Merežko patří k železným mužům sestavy trenéra Jandače. Po svém loňském příchodu na západ Čech vynechal pouze jediné extraligové utkání. „Upřímně,...

16. prosince 2025  11:14

Dostál se radoval na ledě Rangers, Faksa asistoval. Zářil slovenský nováček

Brankář Lukáš Dostál zastavuje střelu Rangers.

Hokejový brankář Lukáš Dostál se ve svém druhém startu po návratu z marodky dočkal výhry, když 26 zákroky podpořil triumf Anaheimu 4:1 na ledě Rangers. Stejným poměrem uspěl i Dallas nad Los Angeles...

16. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.