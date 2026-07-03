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Nečekaný pokus o „krádež“, v NHL padne rekord. Seberou Anaheimu hlavní hvězdu?

Autor:
  23:59
Švédský útočník Leo Carlsson.

Švédský útočník Leo Carlsson. | foto: AP

Leo Carlsson a Chris Kreider se radují z gólu v utkání proti Edmontonu.
David Kämpf z Vancouveru a Leo Carlsson z Anaheimu se natahují po puku.
Leo Carlsson v akci proti Coloradu.
Leo Carlsson během rozbruslení před utkáním s Coloradem.
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Mohlo se zdát, že nastává období klidu. Většinu předních volných hráčů si týmy rozebraly, zámořský hokej pomalu vstoupil do letního režimu. Jenže pak se stalo něco nepředvídatelného, šokujícího. Leo Carlsson do týdne podepíše smlouvu s ročním příjmem 18 milionů dolarů (v přepočtu 380,7 milionů korun), v historii NHL rekordní. Jen se zatím neví, na jaké adrese.

Možnosti se nabízí pouze dvě. Buď Philadelphia, nebo Anaheim, kde jedenadvacetiletý švédský centr momentálně působí. Že se nechytáte? Tak zde dovolte stručné vysvětlení.

Carlssonovi po minulé sezoně vypršel nováčkovský kontrakt. Prvního července se stal chráněným volným hráčem (RFA), generální manažer Pat Verbeek s ním potřeboval vyjednat prodloužení spolupráce. A zřejmě si pořádně vyčítá, že s tím otálel.

Do hry se totiž vložili Flyers.

Na jednoho z nejzajímavějších mladých útočníků napříč zámořskou soutěží zaslali tzv. offer sheet, sáhli po nástroji, který se v NHL využívá jen zřídkakdy.

Jak funguje? Vytipujete si posilu se statusem RFA a pošlete nabídku smlouvy, s níž může zaměstnavatel daného hráče do sedmi dní naložit dvěma různými způsoby.

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Dorovnat ji a hokejistu si pojistit, nebo se ho zříct, přijít o něj a od protistrany dostat alespoň stanovenou kompenzaci v podobě voleb v draftu, která se odvíjí od výše ročního platu.

V novém tisíciletí jde teprve o třináctý případ offer sheetu, St. Louis stejným způsobem v srpnu 2024 vyfoukli Edmontonu obránce Broberga a útočníka Hollowaye. Teď se je snaží napodobit Philadelphia.

„Předložili jsme offer sheet Leovi Carlssonovi. Jedná se o pětiletou smlouvu s průměrným ročním výdělkem 18 milionů dolarů, za kterou bychom museli v každé z následujících čtyř sezon poskytnout Ducks výběr v prvním kole draftu,“ uvedl v prohlášení na klubovém webu generální manažer Daniel Brière.

Jeho odvážný plán zatřásl celou NHL. A hned se naskytla zcela logická otázka. Jak se zachová Anaheim?

Leo Carlsson v akci proti Coloradu.

I když Ducks mohl „pokus o krádež“ největší hvězdy zaskočit, v jejich prospěch hraje jedna zásadní věc: dostatek místa pod platovým stropem, konkrétně lehce přes pětatřicet milionů dolarů, o šest více než Flyers.

Většina zámořských expertů pro hlásí: „Jen těžko si lze představit, že by si nechali Carlssona utéct.“ To ale neznamená, že Philadelphia soupeři nepřivodila nechtěné starosti a komplikace.

Není divu, že je o švédského centra zájem. V uplynulé sezoně učinil další krok mezi elitu.

V první polovině základní části patřil k nejproduktivnějším hráčům ligy, přibrzdilo ho až lednové zranění stehna, kvůli němuž musel vynechat i olympiádu, kde měl nastupovat v první formaci.

Po návratu pomohl Anaheimu k postupu do play off sedmašedesáti body (29+38), v bojích o Stanley Cup se blýskl čtyřmi trefami a sedmi nahrávkami ve dvanácti zápasech.

Verbeek vidí ve všestranném útočníkovi jeden z pilířů mladého týmu na vzestupu. Ale že by z něj při zvažování finální sumy plánoval udělat nejlépe placeného hráče NHL? To rozhodně ne.

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Teď je Brièrem zatlačený do kouta. A pokud se Carlssona nechce vzdát, musí přijmout fakt, že obří kontrakt mu v dalších letech může výrazně zmenšit manévrovací prostor při výstavbě zbytku sestavy.

Nebo se vše vyvrbí jinak? Nejpozději za týden bude jasno.

Jedno je ale jisté. Na čele historické platové tabulky dochází ke střídání. Kirill Kaprizov, který od podzimu bude v Minnesotě pobírat ročně sedmnáct milionů dolarů, rázem klesá na druhé místo.

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