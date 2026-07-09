Anaheim si Carlssona vzít nenechal, zaplatí mu rekordní sumu. Jasná volba, zní z klubu

„Leo je pro nás klíčovou postavou už od chvíle, kdy jsme se s ním setkali před draftem v roce 2023,“ řekl generální manažer Pat Verbeek. „Osobnost na ledě i mimo něj, považujeme ho za jednoho z nejlepších hokejistů v lize. Celou dobu jsme měli v úmyslu jakoukoliv nabídku dorovnat.“
Prodloužení spolupráce si v prohlášení na klubovém webu pochvalovali také majitelé Henry a Susan Samueliovi, kteří se netají tím, že mají od jedenadvacetiletého centra vysoká očekávání.
Here to stay! 🦁— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) July 9, 2026
Leo Carlsson will be a Duck through the 2030-31 season.#FlyTogether pic.twitter.com/0EXAEUVg0Z
„Pevně věříme, že bude i nadále růst a stane se jedním ze špičkových hráčů v NHL. Pro nás šlo o jasnou volbu, Pat ponechal pod platovým stropem dostatek prostoru, abychom mohli Lea udržet.“
Rekordní suma i tak dostává Anaheim do svízelné situace.
Novou smlouvu potřebuje také americký kanonýr Cutter Gauthier. A velmi pravděpodobně bude požadovat více peněz, než kolik má Verbeek momentálně k dispozici (9,07 milionu dolarů).
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Deadline se blíží, Anaheim čelí rozhodnutí. Jak dopadly krádeže hráčů v minulosti?
Ducks se museli rozhodnout do pátečních večerních hodin, nakonec tak učinili s denním předstihem.
Do kouta je zahnali Flyers. Využili toho, že Verbeek otálí a Carlsson není 1. července stále podepsaný. A protože spadal do kategorie chráněných volných hráčů, poslali na něj offer sheet.
Anaheim mohl buď do týdne částku dorovnat, nebo se talentovaného útočníka zříct, přijít o něj a od Philadelphie dostat jako kompenzaci volbu v prvním kole draftu pro každou z nacházejících čtyř sezon.
Vybral si první možnost. Stejně jako Utah o den dříve, když dorovnal offer sheet ze strany New Jersey na Barretta Haytona (roční kontrakt za 4,775 milionu dolarů).
Carlsson tak zůstává v klubu, který jej před třemi lety draftoval na druhé pozici za Connorem Bedardem.
I když část uplynulé sezony promarodil a vynechal olympijský turnaj, v NHL si vylepšil osobní maxima v počtu gólů (29), asistencí (38) i bodů (67). Ve dvanácti zápasech play off se zapsal do statistik jedenáctkrát (4+7).
Teď se z něj stává nejlépe placený hráč zámořské soutěže.
V žebříčku boháčů odsouvá na druhé místo ruského útočníka Kirilla Kaprizova z Minnesoty (17 milionů dolarů), již brzy jej ale mohou na čele vystřídat obránci Cale Makar a Quinn Hughes.