Ivan vs. Nedo. Finále NHL proti sobě staví sportovní legendy a kamarády

„Dneska musíme vyhrát!!!“ psal mi v úterý do mailu nadšený Lendl. „Zajímavá situace s brankářema.“
Sám se označuje jako „Caniac“, tedy maniak, co se týče podpory „Canes“. Bývalý skvělý tenista miluje hokej a hovory o něm. NHL sleduje bedlivě. „Má podrobné znalosti,“ říká o něm Nedomanský, jeden z nejlepších hokejových střelců všech dob.
Do letošního finále je nicméně Lendl ponořený víc než jindy. Před čtvrtou partií urputně držel pěsti Carolině, aby vyrovnala na 2:2. A tuze ho zajímalo, zda kouč Brind’Amour nahradí poněkud vadnoucího veterána Andersena méně zkušeným obrem Bussim.
Zanedlouho zjistil, že změna byla provedena. O její úspěšnosti se však dozvěděl až později, za což může jeho denní režim.
„Jak zápasy začínají až v osm, vydržím nejvíc jednu třetinu a zbytek si zpětně pouštím v půl páté ráno, aniž bych znal výsledek,“ vysvětluje šestašedesátiletý chlapík.
Poté, co jeho hoši vyhráli v Las Vegas 5:3, dostal šanci poškádlit na dálku přítele Nedomanského, jenž coby vážený skaut od přijetí Golden Knights do ligy v červnu 2016 pomáhal stavět nové mužstvo.
|
Vegas strádá, vymění brankáře? Kouč vyjel na novináře, na NHL si odskočil i Haaland
Pánové si občas vymění pár zpráv. Vzájemně se uznávají. Kdysi je v zámoří představil úspěšný hoteliér Chadima.
„Když jsem hrál v New Yorku za Rangers, pozval jsem Ivana na utkání do Madison Square Garden. On pozvání přijal a od té doby jsme zůstali v kontaktu. Navštívil jsem ho třeba během turnaje v Chicagu. Tehdy teprve chodil s přítelkyní Samanthou, kterou si později vzal a vychovali spolu pět dcer,“ píše se v Nedomanského knize Můj nejslavnější únik.
Kanonýr Československa a bratislavského Slovanu v létě 1974 emigroval s manželkou a synem do Kanady. Výrazným činem zásadně zasáhl do sportovních dějin.
Jako kluk se též zdatně oháněl s raketou, na Pardubické juniorce dokonce porazil o dva roky mladšího Kodeše. Též jako profesionála ve WHA a NHL ho provázela pověst tenisového příznivce.
„Ivan Chadima se coby ředitel sítě Four Seasons zaskvěl rekonstrukcí její torontské pobočky. V ní taky dával dobré ceny českým tenistům a občas je zval na večeře. I při nich jsem se s některými seznámil, byť na mě jejich vedoucí jako na emigranta koukali dost nevrle.“
Rodilý Ostravák Lendl odmalička fandil Vítkovicím, především v reprezentačním dresu obdivoval Nedomanského: „Líbila se mi jeho elegance.“
Za oceánem ho zaujala NHL. Svého času působil ve vedení Hartford Whalers, kteří sídlili nedaleko jeho bydliště v Greenwichi. V brankářské výstroji dokonce účinkoval v reklamě na prodej permanentek.
Na golfu a jiných sportovních či společenských akcích se sblížil s Gretzkým, Orrem, Jágrem, Holíkem, Haškem, Mikitou či Howem.
|
Česká jednička pro draft. Statný střelec má kanadskou přítelkyni a miluje šipky
Dál kamarádí s Francisem, někdejším kapitánem Caroliny, nebo koučem Quennevillem, který v této sezoně pozvedl Anaheim.
Nejvíc ho však přirozeně rozjařilo současné tažení Hurricanes až do série o trofej, kterou dosud poprvé a naposledy získali před dvaceti lety. Vítěznou trefu tenkrát zařídil František Kaberle.
„Carolina hraje velice líbivý hokej!“ tvrdí Lendl.
Podobně chválí „svůj“ mančaft Nedomanský, s nímž často sedí u televize rovněž jeho paní Marcela.
„Big Nedo“ má stále v sestavě dva obránce, které do Vegas osobně doporučil. McNabb i Theodore patří ke klíčovým postavám obávané zlaté bandy, která v semifinále nečekaně vyřadila Colorado Avalanche.
Rád vzpomíná na proces tvoření soupisky, na schůzky, kterých se účastnil třeba i majitel Foley.
Obdivuje vysokou úroveň play off. Byť ho ve dvaaosmdesáti už jen tak něco neuchvátí, náklonnost ke Golden Knights z Las Vegas v něm zůstává: „Pohár bych jim přál!“